Faits Divers

Déjà sanctionné deux fois, ce restaurant africain du 7e arrondissement de Lyon est de nouveau contraint de fermer

La préfecture du Rhône a pris un arrêté de fermeture administrative visant l’établissement Mbandaka Chez Engambe Yamputu, situé 12 bis rue Sébastien-Gryphe, dans le 7e arrondissement de Lyon.

Signé le 25 février, l’arrêté ordonne la fermeture du débit de boissons pour une durée d’un mois, applicable 48 heures après sa notification à l’exploitant.

Dans le document préfectoral, il est fait référence à plusieurs constats établis par les forces de l’ordre, notamment un procès-verbal dressé le 12 décembre 2025 par la police municipale de Lyon.

Ce soir-là, à 23h35, une majorité de clients consommaient des boissons alcoolisées en dehors des repas, caractérisant, selon l’administration, le fonctionnement d’un débit de boissons de manière irrégulière.

La préfecture souligne également la récidive. L’établissement avait déjà fait l’objet d’une fermeture administrative de quinze jours pour débit de boissons illicite et tapage nocturne, puis d’une nouvelle fermeture d’un mois en octobre 2025 pour des faits similaires.

L’arrêté s’appuie notamment sur les dispositions du code de la santé publique relatives à la police des débits de boissons. Il précise qu’en cas de non-respect de la mesure, l’exploitant s’expose aux sanctions prévues par la loi.

Avec cette nouvelle fermeture, la préfecture entend rappeler la réglementation encadrant l’activité des débits de boissons dans le département du Rhône.

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Malgré les absences de revenus causées par ces fermetures le 03/03/2026 à 15:17

Et malgré des pertes de chiffres d'affaires 20 fois plus importantes encore, ces genres de commerces arrivent à survivre...

C'est de la magie.

Ils pourraient tourner sans un seul client sans doute.

avatar
Ex Précisions le 03/03/2026 à 12:54

Au moins il n'y a pas de drogue que de la picole.
L'alcool est une drogue légale, si on a l'autorisation de ne vendre que ça sans manger évidemment.

avatar
Comprendre le 03/03/2026 à 12:36

Il faut combien d’avertissements pour une fermeture définitive ? Ca releve du penal à ce stade

avatar
Jacques3 le 03/03/2026 à 12:17

3ème fois, à ce stade, on devrait interdire définitivement à un exploitant le droit d'ouvrir un tel établissement.

avatar
On a bien compris le 03/03/2026 à 12:14

Les arrêtés préfectoraux ..
... les dispositions du code de la santé publique relatives à la police des débits de boissons. qui précise qu’en cas de non-respect de la mesure, l’exploitant s’expose aux sanctions prévues par la loi.(elle est magnifique celle là -c est pour cela que je la copie)...
Et bien il faut le reconnaitre :" Ils" s'en tamponnent le coquillard...avec une patte d alligator femelle ..
Allez , a la dixième fermeture administrative , la Prefecture paie son petit verre de sangria.

