Panier bio pour les femmes enceintes à Lyon : Sandrine Runel répond aux critiques d'Alexandre Dupalais

Le camp de Grégory Doucet ne se contente pas de distribuer des coups à Jean-Michel Aulas.

L députée socialiste du Rhône Sandrine Runel, candidate sur les listes Pour vivre Lyon menées par le maire écologiste sortant, répond aux critiques formulées par Alexandre Dupalais, candidat à la mairie soutenu par l’UDR et le Rassemblement national.

Sur le réseau social X, ce dernier avait qualifié de "proposition démagogique" la mesure visant à proposer des paniers bio locaux aux femmes enceintes.

Sandrine Runel défend au contraire une mesure "concrète" et ancrée dans les enjeux sanitaires. Elle cite notamment des données de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses, 2023), selon lesquelles 75% de l’exposition aux pesticides proviendrait de l’alimentation.

La députée rappelle également que les 1000 premiers jours de la vie constituent une période déterminante pour le développement de l’enfant, argument régulièrement avancé dans les politiques de prévention en santé publique.

Selon elle, la proposition serait soutenue par plus d’un millier de scientifiques, dans une tribune publiée en décembre dernier dans Le Monde. Elle souligne aussi que des dispositifs comparables ont été mis en place dans plusieurs villes françaises, dont Strasbourg, Angoulême, Rennes ou Chizé, et seraient à l’étude ailleurs.

Sandrine Runel estime que la mesure relève du "bon sens" pour garantir "une vie saine et un avenir serein" aux enfants à naître à Lyon.

"Au lieu d'imaginer une 'course à l'échalote', alors que le programme Pour vivre Lyon est robuste, sérieux et chiffré, Monsieur Dupalais ferait mieux de présenter un programme pour Lyon", conclut la parlementaire.