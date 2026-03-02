Près de Lyon : l'hopital Femme Mère Enfant évacué d'urgence après une alerte incendie

Ce lundi 2 mars, vers 13h30, les sapeurs-pompiers du Rhône ont été appelés à intervenir à l’Hôpital Femme Mère Enfant (HFME), situé à Bron, après une suspicion d’incendie signalée dans l’établissement hospitalier.

Les premiers signalements faisaient pourtant état d’un possible panache de fumée noire aperçu au niveau du sous-sol, rapporte Actu.fr, laissant craindre un départ de feu dans ce site hospitalier majeur de la métropole lyonnaise.

Face au doute, les secours ont appliqué le principe de précaution. Une quinzaine de véhicules ont été dépêchés sur place afin d’effectuer des reconnaissances et sécuriser les lieux.

À leur arrivée, les pompiers n’ont toutefois constaté ni flammes ni fumée visible. Seule une légère odeur suspecte était perceptible, dont l’origine restait en cours d’identification en début d’après-midi.

Plus tôt dans la journée, une autre mobilisation importante avait déjà eu lieu dans un Ehpad du secteur du Point-du-Jour (Lyon 5e) après le déclenchement d’une alarme incendie. L’intervention s’était finalement révélée bénigne : un résident avait simplement oublié une casserole sur le feu, provoquant l’alerte automatique.