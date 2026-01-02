Incendie meurtrier la nuit du Nouvel An en Suisse : des blessés transférés dans un hôpital à Lyon

Le choc et l’émotion quelques heures après le drame. L’incendie d’un bar au sein de la station de ski de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel An a fait une quarantaine de morts et plus d’une centaine de blessés. "L’une des pires tragédies que notre pays ait connues", a déclaré le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin.

Ce jeudi soir, un nouveau bilan faisait état de neuf Français blessés. Selon le Quai d’Orsay, huit autres manquent à l’appel. "La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés", a de son côté indiqué dans la soirée le président Emmanuel Macron.

Deux blessés, deux mineurs dont un Français, ont notamment été accueillis ce jeudi en fin de journée au sein de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon où se trouve un centre de grands brûlés. Ils ont été transférés de la Suisse vers la France en hélicoptère. D’autres établissements hospitaliers de pays limitrophes ont également pris en charge des blessés.

Du côté de l’enquête, la piste accidentelle est privilégiée. Des participants de la soirée ont expliqué que le plafond du bar avait pris soudainement feu alors que des bouteilles de champagne munies de bougies étincelles venaient d’être amenées dans la salle. Les opérations d’identification des corps devraient se poursuivre ces prochains jours.