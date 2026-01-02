Faits Divers

Incendie meurtrier la nuit du Nouvel An en Suisse : des blessés transférés dans un hôpital à Lyon

"L’une des pires tragédies que notre pays ait connues."

Le choc et l’émotion quelques heures après le drame. L’incendie d’un bar au sein de la station de ski de Crans-Montana en Suisse la nuit du Nouvel An a fait une quarantaine de morts et plus d’une centaine de blessés. "L’une des pires tragédies que notre pays ait connues", a déclaré le président de la Confédération suisse, Guy Parmelin.

Ce jeudi soir, un nouveau bilan faisait état de neuf Français blessés. Selon le Quai d’Orsay, huit autres manquent à l’appel. "La France accueille des blessés dans ses hôpitaux et se tient disponible pour toute aide. Merci aux équipes et aux soignants mobilisés", a de son côté indiqué dans la soirée le président Emmanuel Macron.

Deux blessés, deux mineurs dont un Français, ont notamment été accueillis ce jeudi en fin de journée au sein de l’hôpital Edouard Herriot de Lyon où se trouve un centre de grands brûlés. Ils ont été transférés de la Suisse vers la France en hélicoptère. D’autres établissements hospitaliers de pays limitrophes ont également pris en charge des blessés. 

Du côté de l’enquête, la piste accidentelle est privilégiée. Des participants de la soirée ont expliqué que le plafond du bar avait pris soudainement feu alors que des bouteilles de champagne munies de bougies étincelles venaient d’être amenées dans la salle. Les opérations d’identification des corps devraient se poursuivre ces prochains jours.

6 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Darmon5 le 02/01/2026 à 08:21

Tout combustion dégageant de la chaleur donc le feu 🔥 doit être interdit dans tout établissement recevant du public
champagne étincelant c’est idem

avatar
J6 le 02/01/2026 à 07:55
Bukele, vite ! a écrit le 02/01/2026 à 07h30

Il faut virer les "patients " des hôpitaux qui ont bousiller leur propre santé en abusant le gaz du proto pour laisser la place à ces vraies victimes d'une catastrophe qu'ils n'ont pas cherché.

Bien d'accord avec vous

avatar
Bellota le 02/01/2026 à 07:54
ce drame epouvantable rappelle furieusement l incendie de la boite de nuit le 5-7 dans les annees 70 a écrit le 02/01/2026 à 06h45

panneaux isolants combustibles?

Exactement c’était à St Laurent du Pont et ça a été un traumatisme absolu

avatar
Bukele, vite ! le 02/01/2026 à 07:30

Il faut virer les "patients " des hôpitaux qui ont bousiller leur propre santé en abusant le gaz du proto pour laisser la place à ces vraies victimes d'une catastrophe qu'ils n'ont pas cherché.

avatar
ce drame epouvantable rappelle furieusement l incendie de la boite de nuit le 5-7 dans les annees 70 le 02/01/2026 à 06:45

panneaux isolants combustibles?

avatar
Horrible le 02/01/2026 à 06:34

C’est inimaginable une telle horreur, nous avons connu par le passé de tels drame, je n’ose imaginer la douleur des parents. Ce drame me bouleverse vraiment, me touche et nous tous, parents on s’identifie et on imagine l’horreur. De telles horreurs laissent sans voix, pas de mots en dehors de solidarité, compassion et tristesse infinie.

