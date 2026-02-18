Mort de Quentin Deranque à Lyon : "Une blessure pour toute l’Europe" selon la première ministre italienne

Alors que onze personnes se trouvent toujours ce mercredi en garde à vue dans le cadre de l’enquête sur la mort de Quentin Deranque à Lyon, les réactions politiques ne cessent de se multiplier. La dernière en date est celle de la Première ministre italienne Giorgia Meloni.

La dirigeante du parti d’extrême droite Fratelli d’Italia a publié ce mercredi en fin d’après-midi un message sur son compte X. "L'assassinat du jeune Quentin Deranque en France est profondément choquant et attristant", écrit Giorgia Meloni. "La mort de ce jeune homme d'une vingtaine d'années, agressé par des groupes liés à l'extrême gauche et emporté par un climat de haine idéologique qui touche plusieurs nations, est une blessure pour toute l'Europe", poursuit-elle avant de conclure. "Aucune idée politique, aucune opposition idéologique ne saurait justifier la violence ni transformer la confrontation en agression physique. Lorsque la haine et la violence remplacent le dialogue, la démocratie est toujours perdante."

L’enquête pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs" se poursuit afin de déterminer les responsabilités de chaque personne présente lors de ce lynchage. Parmi les onze personnes interpellées ces dernières heures se trouvent deux assistants parlementaires du député LFI Raphaël Arnault.