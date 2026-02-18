Mort de Quentin Deranque à Lyon : onze suspects interpellés dont deux assistants parlementaires de Raphaël Arnault

Mise à jour 16h40 : Nous apprenons qu'un deuxième assistant parlementaire du député LFI Raphaël Arnault figure parmi les personnes placées en garde à vue.
Mise à jour (18/02 à 10h00) : Deux nouvelles interpellations ont été réalisées ce mercredi matin à Saint-Priest, dans le Rhône, portant à onze le nombre total de suspects actuellement en garde à vue dans l’enquête sur le lynchage mortel de Quentin, survenu le 12 février à Lyon.
Selon les informations du Parisien, confirmées par le parquet de Lyon, les personnes entendues sont désormais au nombre de onze – huit hommes et trois femmes. Parmi les derniers interpellés figure Guillaume A., présenté comme un membre actif de la Jeune Garde antifasciste, mouvement dissous par le ministère de l’Intérieur en juin 2025 et déjà au centre des soupçons dans ce dossier. Une femme présente à ses côtés lors de l’intervention policière a également été placée en garde à vue.
Mise à jour (17/02 à 21h50) : Au total, neuf personnes ont été arrêtées ce mardi soir (7 hommes et 2 femmes). Les interpellations ont eu lieu dans la région lyonnaise, mais aussi dans la Drôme, l’Aisne, l’Isère, la Haute-Loire.
Les enquêteurs chercheraient désormais à mettre la main sur une vingtaine d’individus au total. Les interpellations pourraient ainsi se poursuivre dans les heures à venir.
Article initial (17/02 à 18h37) : D’après une source proche du dossier, quatre personnes suspectées d’avoir participé au passage à tabac mortel de Quentin Deranque ont été interpellées ce mardi peu après 18h, rapporte BMTV.
Il s'agirait de quatre hommes d'une vingtaine d'années. Jacques-Elie Favrot, l’assistant parlementaire LFI de Raphaël Arnault fait partie des personnes interpellées. Un autre proche du député LFI et de la Jeune Garde a été placé en garde à vue. Il s'agit d'Adrian Besseyre.
Pour rappel, cinq hommes et une femme avaient été identifiés par les enquêteurs dans le cadre des investigations portant sur les violences commises le 12 février à Lyon. Tous seraient bel et bien d'ancien membre de la Jeune garde, organisation d’ultra-gauche dissoute en juin 2025. Ils sont soupçonnés d’avoir pris part à la scène la plus violente, celle durant laquelle la victime se trouvait au sol.
Une vidéo filmée par un riverain, diffusée par TF1 et authentifiée par la police, avait permis de visualiser plusieurs individus portant des coups alors que l’étudiant était déjà à terre.
L’enquête est ouverte pour "homicide volontaire" et "association de malfaiteurs". Les enquêteurs travaillent notamment à déterminer précisément le rôle de chacun des protagonistes, apparus masqués sur les images.
Depuis ce week-end, de nombreux noms, visages et rumeurs circulent sur les réseaux sociaux, alimentant les spéculations autour de l’identité des suspects.
Les investigations se poursuivent afin d’établir les responsabilités individuelles dans cette affaire particulièrement sensible.
