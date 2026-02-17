Ce mardi après-midi, les députés respecteront une minute de silence en mémoire de Quentin Deranque, mort samedi après une violente agression survenue en marge d’une conférence organisée à Sciences-Po Lyon.

La décision a été entérinée par la conférence des présidents, à la suite d’une demande formulée par Éric Ciotti, président du groupe Union des droites et allié de Marine Le Pen. La présidente de l’Assemblée, Yaël Braun-Pivet, a donné son accord avec le soutien quasi unanime des présidents de groupe. Seuls les élus Liot n’ont pas pris part à ce vote, tandis que le groupe LFI a voté en faveur de cette minute de silence.

Dans les heures ayant suivi le drame, certains responsables politiques ont établi un lien entre les faits et la Jeune Garde, collectif antifasciste fondé en 2018 par Raphaël Arnault, devenu député LFI en 2024. Le mouvement a été dissous en juin 2025 à la demande du ministre de l’Intérieur de l’époque, Bruno Retailleau. Une procédure visant à contester cette dissolution était en cours devant le Conseil constitutionnel, avant d’être reportée.

Mis en cause par le collectif Nemesis, l’assistant parlementaire de Raphaël Arnault a, par la voix de son avocat, démenti toute responsabilité et annoncé se mettre en retrait de ses fonctions pendant la durée de l’enquête. Yaël Braun-Pivet a également suspendu son accès à l’Assemblée nationale.

Sur le plan judiciaire, le procureur de la République de Lyon, Thierry Dran, a indiqué ce lundi que les auteurs directs des coups étaient en cours d'identification.