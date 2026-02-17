Jean-Charles Kohlhaas : "Nous portons l'idée de travailler sereinement avec les habitants d'Oullins-Pierre-Bénite"

En 2020, Jean-Charles Kohlhaas s'inclinait d'une grosse centaine de voix aux municipales d'Oullins. Depuis, la fusion avec Pierre-Bénite est passée par là. "Les habitants nous rapportent des sujets qui nous laissent penser que le débat est ouvert et qu'on peut gagner", analyse le candidat écologiste.

De nombreux sujets clivent la campagne outre la fusion comme la Grande rue d'Oullins ou le quartier de la Bussière : "C'est une stratégie du maire actuel de s'opposer systématiquement à ce que fait la Métropole. (…) Depuis 2024, entre la Métropole et monsieur Moroge, c'est impossible de discuter".

"Sur tous les sujets que ce soit la fusion ou les autres, ce qui nous semble vraiment pécher pour l'instant c'est la démocratie. Nous portons l'idée de travailler tranquillement, sereinement, avec l'ensemble des habitants pour tirer des bilans des choses, pour les concerter et pour faire évoluer les choses", poursuit Jean-Charles Kohlhaas, qui promet de ne rien imposer sur les sujets cités plus haut en cas de victoire.

Le vice-président de la Métropole avait également dénoncé des attaques subies durant la campagne : "J'ai vécu un certain nombre de campagnes électorales. C'est la première fois que j'assiste à ce climat assez délétère de caricatures dégradantes, sexistes et d'agressivité. Il y a un moment, la coupe a débordé, j'ai donc effectivement écrit au procureur de la République et à la préfète pour leur signaler tous ces faits. Du coup, ça s'est arrêté".

Les Coulisses du Grand Lyon sont à retrouver tous les jours à 12h sur LyonMag.com et sur la chaîne Youtube de LyonMag.