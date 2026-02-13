Eric Mazoyer : "Après 47 ans de mandat de Max Vincent à Limonest, le village s'endort"

Battu en 2020 avec seulement 33% des voix face au maire sortant Max Vincent, Eric Mazoyer retente sa chance. Pour l'ex-adjoint, "la belle victoire de 2020, c'est que nous avons pu installer une opposition à Limonest".

"Le maire sortant a fait de très belles choses sur Limonest. Aujourd'hui, malheureusement, après 47 ans de mandat, le village s'endort. Il faut une nouvelle équipe dynamique", poursuit le candidat qui veut "demain, insuffler une nouvelle vague".

"Je défends la préservation de notre cadre de vie. Mais sans figer les choses. On se retrouve avec des projets surdimensionnés" en termes de logements critique-t-il.

Parmi ses propositions, la modernisation de l'école Antoine Godard et revoir le financement de l'école privée "pour leur donner les mêmes moyens, pour une équité totale entre tous les enfants".

00:00 Pourquoi affronter Max Vincent ?

01:14 Elections métropolitaines

02:16 Logements

04:58 Ecologie

05:39 Commissions

06:43 Ecoles

07:40 Max Vincent