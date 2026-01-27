Alain Viollet : "L'objectif est de garder notre cadre de vie à Corbas"

"L'élection sera certainement serrée mais on a fait du bon boulot". Alain Viollet est plutôt confiant pour les élections municipales à Corbas. Le maire sortant estime avoir préservé la ville située en deuxième couronne de la Métropole de Lyon : "En cinq ans, la croissance de la population de Corbas a été de 1,01%. On est 11 391 habitants, dont un bon millier sont des détenus. On fait les choses graduellement. L'objectif est de garder notre cadre de vie, on y travaille".

Alain Viollet regrette toutefois que les propositions des candidats aux élections métropolitaines ne prévoient rien pour son territoire : "On est un peu les oubliés. Quand je vois la multitude de projets, je vous avoue qu'en tant que gestionnaire de ma ville, je suis assez étonné".

