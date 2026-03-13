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Apologie du terrorisme : un Lyonnais de 26 ans renvoyé devant le tribunal après un discours controversé à Beyrouth

Apologie du terrorisme : un Lyonnais de 26 ans renvoyé devant le tribunal après un discours controversé à Beyrouth
Apologie du terrorisme : un Lyonnais de 26 ans renvoyé devant le tribunal après un discours controversé à Beyrouth

Un jeune Lyonnais de 26 ans devra répondre devant la justice de propos tenus lors d’un déplacement au Liban.

Ce jeudi 12 mars, il a été présenté au parquet de Lyon et poursuivi notamment pour apologie publique d’un acte de terrorisme et provocation directe à un acte terroriste. Selon le parquet, le suspect est "soupçonné d’avoir, à l’occasion d’un discours au Liban le 25 octobre 2025, tenu des propos valorisant le Hamas et l’attaque du 7 octobre 2023."

Lors de cette intervention publique à Beyrouth, il aurait notamment appelé à des "actions planifiées, organisées" et regretté de ne pas avoir "réussi à brûler un seul bâtiment en France pour mettre fin au génocide." Le ministère public indique également qu’il aurait invité à "ramener la guerre impérialiste à la maison", à "développer la lutte anti-impérialiste conséquente malgré toute la répression" et à faire "la révolution en France."

D’après les informations disponibles, cette prise de parole s’est tenue en présence de Georges Ibrahim Abdallah, militant libanais condamné en France en 1987 à la réclusion criminelle à perpétuité pour complicité dans l’assassinat de deux diplomates à Paris en 1982. Arrêté à Lyon en 1984, il avait finalement été remis en liberté à l’été 2025.

Plusieurs infractions retenues

Le militant aurait été interpellé ce mardi. Derrière, une perquisitionnée a été menée à son domicile. Il a ensuite été entendu par des policiers du service interdépartemental de la police judiciaire de Lyon.

Mercredi soir, une trentaine de personnes se sont rassemblées devant l’hôtel de police Marius-Berliet, dans le 8ᵉ arrondissement. Les participants, munis de drapeaux palestiniens et de banderoles, ont scandé "Libérez notre camarade."

La manifestation a été dispersée dans le calme par les forces de l’ordre.

Le Lyonnais est ainsi poursuivi selon la procédure de comparution immédiate pour plusieurs infractions. Le parquet précise qu’il est également mis en cause pour : refus de se soumettre aux relevés signalétiques et refus de prélèvement biologique destiné à l’identification de son empreinte génétique, entraînant une inscription potentielle au FNAEG (fichier national automatisé des empreintes génétiques).

Présenté jeudi devant le tribunal correctionnel de Lyon, le prévenu a demandé un renvoi de l’audience, une demande accordée de droit dans le cadre d’une comparution immédiate.

Dans l’attente de son procès, fixé au 7 mai, il a été remis en liberté sous contrôle judiciaire.

Par ailleurs, le jeune homme avait déjà été condamné en début d’année à Paris à dix mois de prison avec sursis pour apologie du terrorisme, avec une inscription au FIJAT, le fichier judiciaire des auteurs d’infractions terroristes. Il a fait appel de cette décision.

7 commentaires
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Jourdain ! le 13/03/2026 à 17:49
Hino a écrit le 13/03/2026 à 16h28

Il a cru qu’il pouvait faire comme rima Hassan 🤡

Sans oublier les 100Keuros donnés par le khmer au Ramasse !

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arkom le 13/03/2026 à 17:41

on à les noms des victimes mais on n'a pas les noms des agresseurs comme ça ils sont tranquille ils peuvent être relâcher il devrait l'exposé sur la place publique

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le gone de Lyon le 13/03/2026 à 16:30

Nous finirons par payer le laxisme politique en matière d’immigration, de contrôle, suivi d’Oqtf

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Hino le 13/03/2026 à 16:28

Il a cru qu’il pouvait faire comme rima Hassan 🤡

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France Travail le 13/03/2026 à 15:40
Dupon a écrit le 13/03/2026 à 15h14

On n'a qu'à l'envoyer de suite au Liban.
Ça va lui faire tout drôle

On a trouvé le nouvel attaché parlementaire d'Archenault !!!!!
Son CV est parfait pour l'emploi

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et donc le 13/03/2026 à 15:24

Ce jeune homme de 26 ans n'a pas de nom ? ?

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Dupon le 13/03/2026 à 15:14

On n'a qu'à l'envoyer de suite au Liban.
Ça va lui faire tout drôle

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J6 le 13/03/2026 à 15:06

A quand la révision des critères pour obtenir et être dechu de la nationalité française ?

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Gabin69 le 13/03/2026 à 15:06

Quellle bonne idée de le laisser dehors en attendant son procès, belle complicité de la justice

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