Politique

Affaire Roman Abreu : une scission peu claire chez Coeur Lyonnais, une explosion avant le conseil municipal ?

Affaire Roman Abreu : une scission peu claire chez Coeur Lyonnais, une explosion avant le conseil municipal ?

Ce vendredi 12 juin, le groupe Coeur Lyonnais s'est réuni dans la matinée. Alors qu'une majorité d'élus comptaient le quitter, les larmes de Jean-Michel Aulas ont visiblement convaincu certains de se donner le temps de la réflexion.

Il a d'abord pris la parole face à des élus remontés. Jean-Michel Aulas, dont la mise en retrait était réclamée pour ne pas avoir écarté et dénoncé Roman Abreu, accusé de viol par une militante durant la campagne des municipales, a fait face aux conseillers municipaux du groupe Coeur Lyonnais.

Un tour de table a ensuite eu lieu, après qu'Emmanuel Hamelin (Horizons) a rappelé que le volet politique de l'affaire les concernait tous, et qu'avoir refusé à trois reprises de se mettre en retrait était une erreur monumentale de la part de JMA.

Après les prises de parole, notamment de Nina Bouffet qui est proche de la victime présumée de Roman Abreu, Jean-Michel Aulas s'est de nouveau exprimé. Pris par l'émotion, il s'est effondré en larmes, acceptant avec Laure Cédat le principe de se mettre en retrait pour que le groupe Coeur Lyonnais puisse continuer à vivre, plutôt que d'exploser sous l'impulsion des déserteurs.

Un changement de braquet qui en a convaincu certains de ne finalement plus quitter Coeur Lyonnais. Tandis que les élus Renaissance réclamaient un délai, pour se réunir entre eux lundi afin de confirmer leur position.

Il n'y avait finalement plus qu'une poignée de conseillers municipaux à suivre la stratégie de base. Comme indiqué par LyonMag, deux élus LR (Pierre Oliver et Emilie Desrieux) et trois élus Horizons (Samuel Soulier, Nina Bouffet et Emmanuel Hamelin) ont claqué la porte du groupe, dans l'attente que le reste des contestataires les rejoignent d'ici quelques jours.

Quid désormais du conseil municipal du jeudi 25 juin ? Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton seront-ils présents ? La nouvelle bannière des élus ayant quitté Coeur Lyonnais comptera-t-elle de nouveaux membres ? Et surtout, quel accueil leur sera réservé par la majorité de Grégory Doucet et le groupe insoumis ?

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Jean-Michel Aulas

Roman Abreu

Coeur Lyonnais

4 commentaires
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Pigé le 12/06/2026 à 17:46

Il est stupéfiant de constater que certains continuent de croire ce JM Aulas, triste comédien heureusement écarté de la municipalité. 🤦🏻‍♂️

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mirou69 le 12/06/2026 à 17:31

Courage JM Aulas, ne cède pas aux crocodiles républicains, les Oliver, Hamelin qui font la course aux postes

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Morientes69 le 12/06/2026 à 17:21

Les rats quittent le navire et on découvre les traîtres. Ces tristes personnages incapables de s’entendre sur rien nous infligent 6 ans de Doucet et d’ecolos lfi. Honte à vous qui préférez la soupe d’un poste que de mettre en place des choses et défendre des idées !

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Jesaistout le 12/06/2026 à 17:13

Mais quelle bande de faux-culs.
JMA découvre la politique.

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