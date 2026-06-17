Affaire Roman Abreu : la présidente de la Métropole prend la parole et assume ses choix

Quelques instants après un déjeuner de travail réunissant les principales organisations économiques du Rhône — CCI, CMA, Chambre d'agriculture, Medef, CPME et U2P — les échanges avec les journalistes se sont concentrés sur l'affaire Roman Abreu, qui continue d'agiter la vie politique lyonnaise.

Pour rappel, l'ancien directeur de campagne de Jean-Michel Aulas fait l'objet d'une plainte pour viol déposée par une militante. Depuis les révélations autour de ce dossier, Jean-Michel Aulas, Laure Cédat et Emmanuel Imberton sont au cœur d'une polémique portant sur leur connaissance présumée des accusations visant Roman Abreu durant la campagne municipale.

Face à cette situation, Véronique Sarselli avait d'abord demandé aux trois vice-présidents de la métropole de se mettre en retrait de leurs fonctions représentatives avant de décider, le lendemain, de leur retirer temporairement leurs délégations.

Interrogée sur son état d'esprit après cette décision, la présidente de la Métropole a d'abord tenu à recentrer le débat sur la plaignante. "La première chose qui m'intéresse, c'est la victime. Mes premières pensées vont à la victime. Je reste tournée vers cette jeune victime qui a eu le courage de parler", a-t-elle déclaré. Avant d'ajouter : "N'oublions jamais que la parole a une valeur et qu'il faut toujours dans nos actes permettre la libération de la parole."

Véronique Sarselli a également justifié sa décision par la nécessité de protéger l'institution métropolitaine. "J'ai pris ma décision pour le bien de l'institution. Les trois vice-présidents se sont vu retirer leurs délégations, c'était mon rôle. Il faut que la justice puisse faire son travail et nous, on doit continuer le nôtre."

Les acteurs économiques rassurés, selon la présidente

L'absence de Jean-Michel Aulas et d'Emmanuel Imberton, deux figures particulièrement impliquées dans les questions économiques, suscite également des interrogations sur la continuité de l'action métropolitaine.

Questionnée sur ce sujet, Véronique Sarselli assure avoir pris directement la main sur les délégations concernées et ne pas percevoir d'inquiétude particulière du côté des entreprises.

"J'avais bien signalé que je reprenais les délégations le temps de ce retrait. Aujourd'hui, c'est chose faite", a-t-elle expliqué. "Je n'ai pas l'impression que les acteurs économiques se sentent dépossédés ou moins confiants parce que c'est moi qui leur parle aujourd'hui."

La présidente de la Métropole a par ailleurs rappelé sa volonté de maintenir un dialogue étroit avec les entreprises et les représentants du monde économique afin de préserver l'attractivité du territoire.

Jean-Michel Aulas présent au prochain conseil métropolitain ?

Autre interrogation : la participation de Jean-Michel Aulas au prochain conseil métropolitain.

Sur ce point, Véronique Sarselli s'est montrée prudente. "Je ne sais pas, je vous l'avoue", a-t-elle répondu. "Moi, je continue mon travail, la majorité continue son travail. Elle est bien solide. Encore une fois, il ne faut pas se tromper."

Enfin, interrogée sur l'hypothèse où d'autres élus auraient eu connaissance des accusations visant Roman Abreu, la présidente de la Métropole n'a pas souhaité se projeter.

"Pour l'instant, on n'en est pas là", a-t-elle indiqué, préférant revenir au thème initial de la rencontre consacrée aux enjeux économiques du territoire et à la confiance entre la collectivité et les entreprises.