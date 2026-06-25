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TCL : découvrez qui pilotera le SYTRAL aux côtés de Véronique Sarselli

TCL : découvrez qui pilotera le SYTRAL aux côtés de Véronique Sarselli

Le conseil d’administration du Sytral a officiellement installé sa nouvelle gouvernance ce mercredi 24 juin. Autour de la présidente Véronique Sarselli, huit vice-présidents ont été élus, avec en première position le maire de Saint-Priest Gilles Gascon.

La nouvelle majorité métropolitaine poursuit sa prise en main des grands organismes de l’agglomération.

Réuni ce mercredi, le conseil d’administration de SYTRAL Mobilités a procédé à l’élection de ses vice-présidents et des membres de son bureau. Sans surprise, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, conserve la présidence de l’établissement chargé de l’organisation des transports en commun.

Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, a été élu premier vice-président.  

Le bureau exécutif est complété par :

    •    Pascal Ronzière, deuxième vice-président ;
    •    Daniel Valero, troisième vice-président ;
    •    Virginie Chaverot, quatrième vice-présidente ;
    •    Damien Combet, cinquième vice-président ;
    •    Pascal Charmot, sixième vice-président ;
    •    Bastien Joint, septième vice-président ;
    •    Christophe Quiniou, huitième vice-président.  

Un conseil d’administration de 39 membres

Le nouveau conseil d’administration de SYTRAL Mobilités compte 39 membres. Il rassemble 25 représentants de la Métropole de Lyon ainsi que des élus des intercommunalités partenaires du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Parmi les représentants métropolitains figurent notamment Jean-Michel Aulas, l'ancien président Bruno Bernard, Yann Cucherat, Sandrine Runel, Cédric Van Styvendael ou encore Thomas Rudigoz.

Le conseil d’administration a également procédé à plusieurs désignations au sein des structures satellites du SYTRAL.

Gilles Gascon, Marion Carrier, Clément Delorme ou encore Virginie Chaverot représenteront ainsi SYTRAL Mobilités au sein de la société publique locale TCL Relation Usagers, tandis que Pascal Charmot, Bastien Joint et Patrick Jean Guillot siégeront à la Société Publique Lyonnaise de Mobilités.

Cette installation marque le début de la nouvelle mandature du SYTRAL, alors que l’établissement devra piloter dans les prochaines années plusieurs milliards d’euros d’investissements dans les transports en commun de l’agglomération lyonnaise.

Tags :

sytral

Véronique Sarselli

Gilles Gascon

29 commentaires
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Chris25 le 25/06/2026 à 13:27

Ah toutes ces belles fonctions bénévoles...

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Sur ses grands chevaux ? le 25/06/2026 à 13:10
lucienlcheval a écrit le 25/06/2026 à 09h12

qu'est-ce que vous en savez (hors préjugé café du Commerce) ? Vous faites leur filature ?

Parce que vous en savez plus?

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CalliBurbn le 25/06/2026 à 12:04

Mais quelle énergie, ou trouvent ils toute cette énergie ?

J'ai un boulot et il me prend toute la semaine (voir mes week-ends parfois), je sais pas comment ils font pour cumuler autant de fonction...

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GARBO le 25/06/2026 à 11:38
Free Lyon a écrit le 25/06/2026 à 07h23

Quelles sont leurs salaires enbplus qu'ils toucheront ?

Toujours moins que ce que distribue doucet a la ville ... Et beloussa cherifi en réclame encore plus ....

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Bellota le 25/06/2026 à 10:02
saco697 a écrit le 25/06/2026 à 09h05

pour l instant avec les LR à la métropole les seules décisions efficaces c est de se partager le gâteau entre politicards … rien pour les grands lyonnais, aucunes promesses de campagne tenues … on sait pour qui il ne faut plus voter lors des prochaines élections …

Pour l’extrême gauche

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Bellota le 25/06/2026 à 10:00
Andréa Leon a écrit le 25/06/2026 à 09h13

Etrangement, le silence radio est total sur le fait que Véro a augmenté ses indemnités de présidente au maximum légal, c'est à dire FOIS QUATRE;

Ca va être chaud la gratuité des transports avec ce petit pactole.

Et que dites-vous des augmentations que se sont octroyées nos chères pastèques ?

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Cured'indemnités le 25/06/2026 à 09:36

C'est en train de se mettre bien en ce moment du côté de la droite Lyonnaise. Ils font finir bien gras après leur mandat.

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lucienlcheval le 25/06/2026 à 09:14
Libriste Estuncon a écrit le 25/06/2026 à 08h52

Eh bien non.
Vous n’aurez pas nos trottoirs. Vous n’aurez pas nos rues. Vous ne ferez pas reculer la vie.
Piétonniser, c’est vous faire taire. C’est vous désarmer. C’est vous forcer à descendre de votre trône en tôle, et là, debout sur le bitume nu, on verra ce qu’il reste de vous quand vous n’aurez plus vos quatre roues pour vous cacher.
Nous, on avance. À pied. Et en conscience.

la piétonisation des quartiers habités, c'est la dégradation commerciale vers le bazar et la fast fashion made in china et la bouffe de m....., les incivilités et emm..d....ts la nuit.

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Andréa Leon le 25/06/2026 à 09:13

Etrangement, le silence radio est total sur le fait que Véro a augmenté ses indemnités de présidente au maximum légal, c'est à dire FOIS QUATRE;

Ca va être chaud la gratuité des transports avec ce petit pactole.

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lucienlcheval le 25/06/2026 à 09:12
J’ai peur a écrit le 25/06/2026 à 09h00

Des gars qui n’ont jamais pris le métro ou le bus, ça promet

qu'est-ce que vous en savez (hors préjugé café du Commerce) ? Vous faites leur filature ?

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teddydmontreal le 25/06/2026 à 09:11
saco697 a écrit le 25/06/2026 à 09h05

pour l instant avec les LR à la métropole les seules décisions efficaces c est de se partager le gâteau entre politicards … rien pour les grands lyonnais, aucunes promesses de campagne tenues … on sait pour qui il ne faut plus voter lors des prochaines élections …

comme vous n'avez de toute façon pas voté pour eux la dernière fois, on se f... de votre avis

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joltrembleur le 25/06/2026 à 09:10
Solidarité 69 a écrit le 25/06/2026 à 07h36

La distribution des indemnités, l'argent des contribuables métropolitains, continuent, ils verront simplement plus tard éventuellement ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le quotidien des métropolitains.

vous bossez gratos, vous ?

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saco697 le 25/06/2026 à 09:05

pour l instant avec les LR à la métropole les seules décisions efficaces c est de se partager le gâteau entre politicards … rien pour les grands lyonnais, aucunes promesses de campagne tenues … on sait pour qui il ne faut plus voter lors des prochaines élections …

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J’ai peur le 25/06/2026 à 09:00

Des gars qui n’ont jamais pris le métro ou le bus, ça promet

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Après le 25/06/2026 à 08:54
Moua a écrit le 25/06/2026 à 07h45

Ha ????????????????
Parce que les écolos travaillaient bénévolement lors du dernier mandat ? .
Et la gestion a été des plus remarquable peu etre avant aussi .....
Y'a des comiques sur ce forum , y'a pas a dire ....

Les ecolos ont pas fait *4 sur leur salaire au SYTRAL à leur arrivée...

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Libriste Estuncon le 25/06/2026 à 08:52
Moua a écrit le 25/06/2026 à 07h45

Ha ????????????????
Parce que les écolos travaillaient bénévolement lors du dernier mandat ? .
Et la gestion a été des plus remarquable peu etre avant aussi .....
Y'a des comiques sur ce forum , y'a pas a dire ....

Eh bien non.
Vous n’aurez pas nos trottoirs. Vous n’aurez pas nos rues. Vous ne ferez pas reculer la vie.
Piétonniser, c’est vous faire taire. C’est vous désarmer. C’est vous forcer à descendre de votre trône en tôle, et là, debout sur le bitume nu, on verra ce qu’il reste de vous quand vous n’aurez plus vos quatre roues pour vous cacher.
Nous, on avance. À pied. Et en conscience.

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Pilou69 le 25/06/2026 à 08:41

Vous oubliez les 50 places de parking qui leur sont réservés dans les sous sol de l'immeuble du Sytral, celles réservées dans le parking de Bonnevay pour aller voir l'Asvel..... Et ils dirigent les TCL ....

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Moua le 25/06/2026 à 07:45
Solidarité 69 a écrit le 25/06/2026 à 07h36

La distribution des indemnités, l'argent des contribuables métropolitains, continuent, ils verront simplement plus tard éventuellement ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le quotidien des métropolitains.

Ha ????????????????
Parce que les écolos travaillaient bénévolement lors du dernier mandat ? .
Et la gestion a été des plus remarquable peu etre avant aussi .....
Y'a des comiques sur ce forum , y'a pas a dire ....

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Solidarité 69 le 25/06/2026 à 07:36

La distribution des indemnités, l'argent des contribuables métropolitains, continuent, ils verront simplement plus tard éventuellement ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le quotidien des métropolitains.

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CQFD ! le 25/06/2026 à 07:32
OlddGone a écrit le 25/06/2026 à 06h07

Il y a du boulot !!

Après les fiascos du téléphérique et du tramway.. donc la ligne E...

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La Rance Indigne ! le 25/06/2026 à 07:31
JR de Lyon a écrit le 25/06/2026 à 06h33

On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.

Certainement pas la gratuité.. Tu es de gôche crasse !

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ancien caviste le 25/06/2026 à 07:29

Quand on récompense l'incompétence ?
Virginie Chaverot à l'origine de la ligne 98 Sain-bel-Lentilly-gorge de loup...
Je vous invite à constater un taux de remplissage désastreux de cette ligne !
Alors que sain-bel est desservi par le train , entre sain-bel et lentilly vous pouvez observer seulement quelques maisons...
Et ensuite vous avez des lignes en doublon.
Une ligne ouverte par idéologie pro-mixité sociale , idéologie pro-transport en commun , alors qu'il n'y a personne à transporter...une ligne pour se "mettre en valeur"

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Free Lyon le 25/06/2026 à 07:23

Quelles sont leurs salaires enbplus qu'ils toucheront ?

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foxy69 le 25/06/2026 à 07:21
JR de Lyon a écrit le 25/06/2026 à 06h33

On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.

et qui paye ? La pape peut être...

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PICATAR le 25/06/2026 à 07:15
JR de Lyon a écrit le 25/06/2026 à 06h33

On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.

Personnellement j'attends des transports fiables et sûrs. Rien n'est gratuit dans la vie.

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dans tes reves! le 25/06/2026 à 07:14
JR de Lyon a écrit le 25/06/2026 à 06h33

On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.

tu extrapoles un peu trop

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moi13 le 25/06/2026 à 07:04
JR de Lyon a écrit le 25/06/2026 à 06h33

On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.

Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. Quand allez-vous comprendre que rien n’est gratuit ?

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JR de Lyon le 25/06/2026 à 06:33

On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.

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OlddGone le 25/06/2026 à 06:07

Il y a du boulot !!

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