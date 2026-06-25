TCL : découvrez qui pilotera le SYTRAL aux côtés de Véronique Sarselli

La nouvelle majorité métropolitaine poursuit sa prise en main des grands organismes de l’agglomération.
Réuni ce mercredi, le conseil d’administration de SYTRAL Mobilités a procédé à l’élection de ses vice-présidents et des membres de son bureau. Sans surprise, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, conserve la présidence de l’établissement chargé de l’organisation des transports en commun.
Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, a été élu premier vice-président.
Le bureau exécutif est complété par :
• Pascal Ronzière, deuxième vice-président ;
• Daniel Valero, troisième vice-président ;
• Virginie Chaverot, quatrième vice-présidente ;
• Damien Combet, cinquième vice-président ;
• Pascal Charmot, sixième vice-président ;
• Bastien Joint, septième vice-président ;
• Christophe Quiniou, huitième vice-président.
Un conseil d’administration de 39 membres
Le nouveau conseil d’administration de SYTRAL Mobilités compte 39 membres. Il rassemble 25 représentants de la Métropole de Lyon ainsi que des élus des intercommunalités partenaires du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Parmi les représentants métropolitains figurent notamment Jean-Michel Aulas, l'ancien président Bruno Bernard, Yann Cucherat, Sandrine Runel, Cédric Van Styvendael ou encore Thomas Rudigoz.
Le conseil d’administration a également procédé à plusieurs désignations au sein des structures satellites du SYTRAL.
Gilles Gascon, Marion Carrier, Clément Delorme ou encore Virginie Chaverot représenteront ainsi SYTRAL Mobilités au sein de la société publique locale TCL Relation Usagers, tandis que Pascal Charmot, Bastien Joint et Patrick Jean Guillot siégeront à la Société Publique Lyonnaise de Mobilités.
Cette installation marque le début de la nouvelle mandature du SYTRAL, alors que l’établissement devra piloter dans les prochaines années plusieurs milliards d’euros d’investissements dans les transports en commun de l’agglomération lyonnaise.
Ah toutes ces belles fonctions bénévoles...Signaler Répondre
Parce que vous en savez plus?Signaler Répondre
Mais quelle énergie, ou trouvent ils toute cette énergie ?Signaler Répondre
J'ai un boulot et il me prend toute la semaine (voir mes week-ends parfois), je sais pas comment ils font pour cumuler autant de fonction...
Toujours moins que ce que distribue doucet a la ville ... Et beloussa cherifi en réclame encore plus ....Signaler Répondre
Pour l’extrême gaucheSignaler Répondre
Et que dites-vous des augmentations que se sont octroyées nos chères pastèques ?Signaler Répondre
C'est en train de se mettre bien en ce moment du côté de la droite Lyonnaise. Ils font finir bien gras après leur mandat.Signaler Répondre
la piétonisation des quartiers habités, c'est la dégradation commerciale vers le bazar et la fast fashion made in china et la bouffe de m....., les incivilités et emm..d....ts la nuit.Signaler Répondre
Etrangement, le silence radio est total sur le fait que Véro a augmenté ses indemnités de présidente au maximum légal, c'est à dire FOIS QUATRE;Signaler Répondre
Ca va être chaud la gratuité des transports avec ce petit pactole.
qu'est-ce que vous en savez (hors préjugé café du Commerce) ? Vous faites leur filature ?Signaler Répondre
comme vous n'avez de toute façon pas voté pour eux la dernière fois, on se f... de votre avisSignaler Répondre
vous bossez gratos, vous ?Signaler Répondre
pour l instant avec les LR à la métropole les seules décisions efficaces c est de se partager le gâteau entre politicards … rien pour les grands lyonnais, aucunes promesses de campagne tenues … on sait pour qui il ne faut plus voter lors des prochaines élections …Signaler Répondre
Des gars qui n’ont jamais pris le métro ou le bus, ça prometSignaler Répondre
Les ecolos ont pas fait *4 sur leur salaire au SYTRAL à leur arrivée...Signaler Répondre
Eh bien non.Signaler Répondre
Vous n’aurez pas nos trottoirs. Vous n’aurez pas nos rues. Vous ne ferez pas reculer la vie.
Piétonniser, c’est vous faire taire. C’est vous désarmer. C’est vous forcer à descendre de votre trône en tôle, et là, debout sur le bitume nu, on verra ce qu’il reste de vous quand vous n’aurez plus vos quatre roues pour vous cacher.
Nous, on avance. À pied. Et en conscience.
Vous oubliez les 50 places de parking qui leur sont réservés dans les sous sol de l'immeuble du Sytral, celles réservées dans le parking de Bonnevay pour aller voir l'Asvel..... Et ils dirigent les TCL ....Signaler Répondre
Ha ????????????????Signaler Répondre
Parce que les écolos travaillaient bénévolement lors du dernier mandat ? .
Et la gestion a été des plus remarquable peu etre avant aussi .....
Y'a des comiques sur ce forum , y'a pas a dire ....
La distribution des indemnités, l'argent des contribuables métropolitains, continuent, ils verront simplement plus tard éventuellement ce qu'ils peuvent faire pour améliorer le quotidien des métropolitains.Signaler Répondre
Après les fiascos du téléphérique et du tramway.. donc la ligne E...Signaler Répondre
Certainement pas la gratuité.. Tu es de gôche crasse !Signaler Répondre
Quand on récompense l'incompétence ?Signaler Répondre
Virginie Chaverot à l'origine de la ligne 98 Sain-bel-Lentilly-gorge de loup...
Je vous invite à constater un taux de remplissage désastreux de cette ligne !
Alors que sain-bel est desservi par le train , entre sain-bel et lentilly vous pouvez observer seulement quelques maisons...
Et ensuite vous avez des lignes en doublon.
Une ligne ouverte par idéologie pro-mixité sociale , idéologie pro-transport en commun , alors qu'il n'y a personne à transporter...une ligne pour se "mettre en valeur"
Quelles sont leurs salaires enbplus qu'ils toucheront ?Signaler Répondre
et qui paye ? La pape peut être...Signaler Répondre
Personnellement j'attends des transports fiables et sûrs. Rien n'est gratuit dans la vie.Signaler Répondre
tu extrapoles un peu tropSignaler Répondre
Les promesses n’engagent que ceux qui les écoutent. Quand allez-vous comprendre que rien n’est gratuit ?Signaler Répondre
On attends toujours pour ce quoi on a voté c’est à dire la gratuité des transports pour les lyonnais. A quand la mise en place? Tenez vos promesses. Merci.Signaler Répondre
Il y a du boulot !!Signaler Répondre