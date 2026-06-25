TCL : découvrez qui pilotera le SYTRAL aux côtés de Véronique Sarselli

La nouvelle majorité métropolitaine poursuit sa prise en main des grands organismes de l’agglomération.

Réuni ce mercredi, le conseil d’administration de SYTRAL Mobilités a procédé à l’élection de ses vice-présidents et des membres de son bureau. Sans surprise, la présidente de la Métropole de Lyon, Véronique Sarselli, conserve la présidence de l’établissement chargé de l’organisation des transports en commun.

Le maire de Saint-Priest, Gilles Gascon, a été élu premier vice-président.

Le bureau exécutif est complété par :

• Pascal Ronzière, deuxième vice-président ;

• Daniel Valero, troisième vice-président ;

• Virginie Chaverot, quatrième vice-présidente ;

• Damien Combet, cinquième vice-président ;

• Pascal Charmot, sixième vice-président ;

• Bastien Joint, septième vice-président ;

• Christophe Quiniou, huitième vice-président.

Un conseil d’administration de 39 membres

Le nouveau conseil d’administration de SYTRAL Mobilités compte 39 membres. Il rassemble 25 représentants de la Métropole de Lyon ainsi que des élus des intercommunalités partenaires du Rhône et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Parmi les représentants métropolitains figurent notamment Jean-Michel Aulas, l'ancien président Bruno Bernard, Yann Cucherat, Sandrine Runel, Cédric Van Styvendael ou encore Thomas Rudigoz.

Le conseil d’administration a également procédé à plusieurs désignations au sein des structures satellites du SYTRAL.

Gilles Gascon, Marion Carrier, Clément Delorme ou encore Virginie Chaverot représenteront ainsi SYTRAL Mobilités au sein de la société publique locale TCL Relation Usagers, tandis que Pascal Charmot, Bastien Joint et Patrick Jean Guillot siégeront à la Société Publique Lyonnaise de Mobilités.

Cette installation marque le début de la nouvelle mandature du SYTRAL, alors que l’établissement devra piloter dans les prochaines années plusieurs milliards d’euros d’investissements dans les transports en commun de l’agglomération lyonnaise.