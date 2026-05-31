"Qui casse paie" : à Saint-Priest, le maire facture les familles après l’ouverture d’une bouche incendie

À Saint-Priest, un nouvel épisode de street pooling ne restera pas sans suite, assure la municipalité.
Le maire LR de la commune, Gilles Gascon, a dénoncé ce samedi sur ses réseaux sociaux l’ouverture volontaire d’une bouche à incendie dans le quartier de Bel Air, un acte ayant provoqué un important gaspillage d’eau et endommagé un équipement de sécurité.
"Qui casse paie !", a lancé l’édile, affichant une ligne de fermeté face à ce type d’incivilités.
Selon Gilles Gascon, les faits se sont produits cette semaine dans le quartier de Bel Air, où plusieurs jeunes auraient volontairement ouvert et dégradé une borne incendie.
Le maire juge ces actes "inadmissibles", estimant qu’ils posent un double problème : de sécurité, en rendant temporairement inutilisable un équipement destiné aux secours, mais aussi écologique, à l’heure où les collectivités multiplient les appels à la sobriété sur la ressource en eau.
L’élu souligne également que le centre nautique municipal se situe à proximité, laissant entendre que des alternatives existent pour se rafraîchir.
Deux jeunes identifiés grâce aux caméras
La municipalité affirme avoir pu s’appuyer sur la vidéoprotection pour retrouver les responsables.
"Deux jeunes ont été identifiés", indique Gilles Gascon, qui annonce que la facture liée à la consommation d’eau et aux réparations sera adressée à leurs parents.
Un message présenté comme exemplaire par le vice-président de la Métropole chargé des Transports, qui insiste : "Le respect des équipements publics et de l’environnement n’est pas négociable".
Ces derniers jours, plusieurs collectivités de la métropole lyonnaise ont alerté sur la recrudescence des ouvertures sauvages de bornes incendie, un phénomène favorisé par les fortes chaleurs.
les peines doivent être à la hauteur des délits commis. Aucune indulgence .Signaler Répondre
le gibet et la torture , comme avant cette maudite révolution !Signaler Répondre
Tous derrière Mr le MAIRE pour son initiative. 👏Signaler Répondre
vous savez très bien que ce n'est pas de sa qu'il parlait et Pétain a été mis en place par la gauche, vous avez tendance a oublier ce détail, et je vous conseille d'arrêter de vouloir attribué des pensées au gens pensé qu'ils n'ont jamais eu , comme ce que vous avez évoqué avec Pétain et votre gauche actuelle n'a strictement rien a voir avec celle qui précédait 1980, depuis cette date là gauche a drastiquement changer d'ailleurs c'est juste de l'abus de langage d'appeler encore sa la gauche.Signaler Répondre
On vous enverra la facture pour prouver votre générosité !Signaler Répondre
Vous avez totalement raisonSignaler Répondre
80 ans plutôt c 'est à ce moment qu 'ont été prises .Signaler Répondre
des mesures politiques, comme le rétablissement de la démocratie, du suffrage universel et de la liberté de la presse ;
des mesures économiques, inspirées du planisme, caractérisées par « l’instauration d’une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l’éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l’économie », ce qu'on appellera généralement les nationalisations, et qui est exprimé dans le texte comme « le retour à la nation des grands moyens de production monopolisée, fruits du travail commun, des sources d’énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d’assurances et des grandes banques » ;
des mesures sociales, dont un rajustement important des salaires, et « un plan complet de sécurité sociale, visant à assurer à tous les citoyens des moyens d’existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l’État ».
Le régime qui le précédait était celui de vichy ,votre idéal apparemment .
Bon à l ' époque l 'ennemi de l 'intérieur c 'était le judéo-blochévique , pas l 'islam-gauchiste mais l 'essentiel c 'est d 'avoir un bon bouc émissaire , pas vrai rebecca .
Bonne décision. Et ajoutez y la privation à vie des droits civiquesSignaler Répondre
De toute façon ils paieront pas car insolvables....Signaler Répondre
Ce ne sont pas les racailles qui paient, c'est comme d'habitude Nicolas.Signaler Répondre
Il faut vraiment aller au bout : que ces parents paient effectivement !Signaler Répondre
La définition même du populisme.Signaler Répondre
Ce maire sait très bien que ces familles ne paieront pas.
Que les factures comme les condamnations judiciaires pécuniaires aux victimes ne sont jamais payées par les mis en cause.
Pour les condamnations pécuniaires aux victimes, c'est un fond d'assurance financé par Nicolas qui paie les condamnations aux victimes.
C'est toujours Nicolas qui paie les condamnations et les augmentations des élus.
Si ceux qui dénoncent cette action du maire veulent faire un don de leur poche pour se substituer aux "parents"Signaler Répondre
Je les encourage a créer immédiatement une cagnotte en ligne.
Ils exprimeront ainsi leur soutien total aux actions delictueuses et se substitueront aux "ir"responsables
Insaisissables.Signaler Répondre
Exprimer c'est très bien, mais exécuter c'est tout autre choseSignaler Répondre
Marine aussi a était identifié grâce à la vidéoprotection suite au vole de l'argent du peuple quelle doit rendreSignaler Répondre
Comme le néo-libéralisme appauvrit les Français, il faut fermer les yeux sur la délinquance, l’absence d’éducation, la dégradation des biens publics et des dispositifs de secours. Bonne idée pour faire reculer le RN…Signaler Répondre
À votre avis, les délinquants ont une conscience politique et le respect d’autrui ou ils pensent juste à leur satisfaction immédiate comme n’importe quel opportuniste capitaliste ?
Ces bornes sont là pour approvisionner les pompiers en eau en cas d'incendie, ce qui est très courant en ce moment. Si déjà ces enfants avaient été bien éduqués, ils n'auraient pas détérioré ce matériel. Pourquoi ne pas percer la cuve d'eau camion des pompiers tant qu'on y est ? Elle aussi, elle contient de l'eau.Signaler Répondre
Puisque vous trouvez normal de s'amuser avec l'eau, vous n'avez pas compris que ça devient une denrée rare et on s'amuse avec. L'essence, t'as qu'à rouler moins, tu évites les sorties, tu vas bosser avec des voisins en covoiturage. L'essence tu peux la partager ainsi, l'eau tu ne pourras pas la partager, on doit bien boire 1,5 ou 2 l par jour, d'autres ont besoin de plus pour des raisons de santé.
Regarde la rue inondée, c'est normal, ça ?
Bien vu, il faut responsabiliser les abrutis. Ce n'est pas à la communauté à en faire les frais.Signaler Répondre
Le problème n'est pas la pauvreté mais qu'une autre population hostile à la France et au français. 40 ans de socialisme nous ont mené là.Signaler Répondre
C'est impossible au Maghreb car les bornes a incendie -lorsqu'elles existent- sont hors service 😌Signaler Répondre
Ici au moins elles fonctionnent mais des imbéciles s'en servent comme outil récréatif.
Le maire avec son pouvoir de police a fait le bon choix en leur adressant la facture. Et si impayés, il faudrait une clause imposant des TIG a hauteur du montant.
on France on essaye de faire croire que une bouche d’incendie et un drame national pendant que le pays sombre dans la pauvreté et la misère les médias d’extrême droite sélection les sujets pour diviser la FranceSignaler Répondre
Ils ont qu'à aller faire trempette à Miribel tes petits copains, y a des bus qui y vont, sinon y a le Rhône ou la Saône si ils ont trop chaud en plus ils peuvent même y faire des plongeons 👍Signaler Répondre
Prélèvement à la source sur les prestations sociales.Signaler Répondre
Sujet bidon ?!Signaler Répondre
L’utilisation des bornes d'incendie est strictement réservée aux pompiers. Les ouvrir illégalement provoque une baisse de pression critique sur l'ensemble du réseau. Si un incendie se déclare, les secours risquent de manquer de pression ou de se retrouver face à une borne hors d'usage, ce qui entraîne une perte de temps dramatique là où chaque seconde compte. Au-delà de l'impact sur la sécurité publique, cet acte est extrêmement dangereux pour la personne qui le commet : une bouche d'incendie n'est pas un simple robinet, mais un équipement sous haute pression capable de déverser des centaines de mètres cubes d'eau en quelques instant.
Mais bon c'est bien la la base de l'extrême gauche excusé tout les acte du plus petit délit au plus grave.
Une réaction tout à fait normale. Si besoin, faire le nécessaire légalement pour saisir sur les aides sociales ou les allocations familiales.Signaler Répondre
Les familles de racailles sont aussi des racailles. Il ne paient aucune facture et s'en tamponne.Signaler Répondre
Il faudrait sucrer les allocs, mais là, personne n'a les c.... de le faire.
À part la satisfaction d'avoir dit que les pourritures doivent payer, c'est tout ce que ça rapporte.
92% de logements sociaux dans le quartier, ZUS... La facture a peu de chances d'être recouvrée...Signaler Répondre
Cool, on va pouvoir venir casser et se servir chez toi, vu que le vol et les dégradations ne te gênent pas .....Signaler Répondre
Si , si ! L'essence à 1 ,99 € chez Total c'est 20 centimes de plus au litre !Signaler Répondre
Mais bien sûr, si vous préférez faire votre plein dans une station d'une compagnie étrangère italienne , britannique ou américaine , c'est votre choix !
Maintenant vous pouvez essayer de relativiser en vous disant : 20 centimes € sur un plein de 55 litres pour 650 kilomètres
C'est 11 € de plus pour un plein
C'est même pas le prix d'un paquet de cigarettes !!
C'est un petit paquet de cigarettes en moins pour votre Santé !!!!
Vous dites ! 2 pleins 22 € vous faites 1350 kilomètres par mois ??
Mais croyez moi , un jour l'essence sera à 3 , 50 € le litres car il y aura un choix de société et politique pour une indépendance énergétique quelque soit le pouvoir politique a moins que souhaitiez être soumis à Poutine ou Trump pour l'énergie ? Réfléchissez bien en 2027 avant de voté !!
Les énergies fossiles ou les énergies de- carbonée.
C'est maintenant le choix pour l'Europe . J.M
Commentaire imbécileSignaler Répondre
L'eau est de plus en plus rare . La gaspiller est une honte quand on pense aux populations qui n'y ont pas accès.
" S'amuser" de manière aussi idiote merite une sanction .
Que vous les souteniez est honteux .
Ils doivent être sanctionnés .
Ce sont des irresponsables . Ils doivent être mis face à leurs responsabilités et payer bien sûr ou leur famille .
Ce n'est pas au citoyen lambda de financer par ses impôts les conséquences des actes des décérébrés.
Vu le prix de l'eau et la quantité plus les dégâts sur les bornes sympa la facturesSignaler Répondre
toujours du blabla! Comme les expulsions de dealers des HLM !!!!!Signaler Répondre
100 balles et un mars qu'il ne vont pas payer !Signaler Répondre
Ils vont arriver en merco à 100 k€ en montrant qu'ils ne sont pas solvable, ou il vont faire trainer comme très souvent...
Je vais faire pareil au Maghreb, je suis quasiment certaine que je finis en prison et renvoyé en France après quelques jours en prison, marre des excuses sanctionnées.Signaler Répondre
Excellent !! Vous avez tout à fait raison .Signaler Répondre
C'était mot pour mots le discours de politique générale a l'assemblée nationale de Gabriel Attal .
J'espère qu'au moment de voter, vous vous en souviendrez . J.M
Beh oui parceque les fonctionnaires les payent leurs consommations d'eau d'électricité et de chauffage c'est bien connu...Quand ils ne volent pas les fournitures pour les donner à leurs amis ou les revendre sur internet.Signaler Répondre
Et voilà, un gauchiste. Bisou.Signaler Répondre
Ils ne vont jamais payer. Il faut aussi leur enlever leurs droits civiques à ces barbares.Signaler Répondre
Sujet bidon ?. sûrement pas. L'eau ne se gaspille pas, c'est un sujet bien plus grave que certains trucs considéré comme importants par cette société de malades. Ton essence a 2.5e là d'un coup c'est important mais uniquement parce que c'est toi qui paie directement, quelle blague.Signaler Répondre
Ensuite d'où ces gamins s'amusent ? Un enfant ou adolescent normalement constitué ne fait pas ce genre de choses.
Eux aussi doivent réparer leurs conneries
Et quand ce brûlera chez toi et que les pompiers n’auront pas l’eau qu’il faut parce que les « gamins » s’amusent, on en reparlera.Signaler Répondre
bien sûr faire de la publicité sur un sujet bidon des gamins qui ont chaud et s’amuse avec de l’eau l’essence à 2,5 euros la il y à personneSignaler Répondre
Enfin des bonnes actions comme hier soir pour le foot, les personnes qui cassent doivent payer.Signaler Répondre
Exactement...que du bon sensSignaler Répondre
Ne rien faire et se taire : C en est pas nouveau comme comportement .Signaler Répondre
Enfin une répression qui a le mérite d’être à l’honneur, il était temps. J’aurais ajouté, travaux d’intérêt général pour ces gamins, pour leur rappeler les valeurs universelles. Si chacun assumait les conséquences de ses actes il n’y aurait pas autant de débordements, j’ose encore y croire!Signaler Répondre
L'état a voté une surprime sur tout les contrats d'assurances pour remboursés les frais des émeutes!Signaler Répondre
Allo Mozart? Nunez?
C'est une très bonne chose de faire payer la casse par les parents . ( car il y a un manque d"éducation chez certains)Signaler Répondre
" un phénomène favorisé par les fortes chaleurs."Signaler Répondre
Non, favorisé par un manque d'éducation et un laxisme ambiant.
bravoSignaler Répondre