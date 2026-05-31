"Qui casse paie" : à Saint-Priest, le maire facture les familles après l’ouverture d’une bouche incendie

À Saint-Priest, un nouvel épisode de street pooling ne restera pas sans suite, assure la municipalité.

Le maire LR de la commune, Gilles Gascon, a dénoncé ce samedi sur ses réseaux sociaux l’ouverture volontaire d’une bouche à incendie dans le quartier de Bel Air, un acte ayant provoqué un important gaspillage d’eau et endommagé un équipement de sécurité.

"Qui casse paie !", a lancé l’édile, affichant une ligne de fermeté face à ce type d’incivilités.

Selon Gilles Gascon, les faits se sont produits cette semaine dans le quartier de Bel Air, où plusieurs jeunes auraient volontairement ouvert et dégradé une borne incendie.

Le maire juge ces actes "inadmissibles", estimant qu’ils posent un double problème : de sécurité, en rendant temporairement inutilisable un équipement destiné aux secours, mais aussi écologique, à l’heure où les collectivités multiplient les appels à la sobriété sur la ressource en eau.

L’élu souligne également que le centre nautique municipal se situe à proximité, laissant entendre que des alternatives existent pour se rafraîchir.

Deux jeunes identifiés grâce aux caméras

La municipalité affirme avoir pu s’appuyer sur la vidéoprotection pour retrouver les responsables.

"Deux jeunes ont été identifiés", indique Gilles Gascon, qui annonce que la facture liée à la consommation d’eau et aux réparations sera adressée à leurs parents.

Un message présenté comme exemplaire par le vice-président de la Métropole chargé des Transports, qui insiste : "Le respect des équipements publics et de l’environnement n’est pas négociable".

Ces derniers jours, plusieurs collectivités de la métropole lyonnaise ont alerté sur la recrudescence des ouvertures sauvages de bornes incendie, un phénomène favorisé par les fortes chaleurs.