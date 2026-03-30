Rayonnement, Mobilités, Sécurité... : découvrez les délégations des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon

On connaît désormais les missions des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon. Elus jeudi après la présidente Véronique Sarselli lors du premier conseil métropolitain, ils sont attendus quelques jours pour être fixés sur leur sort. Plusieurs d'entre eux ont négocié intensément pour obtenir le domaine le plus stratégique, ou celui dans lequel ils se sentent le plus à l'aise.
"Cette organisation traduit une volonté claire : assurer une répartition cohérente des compétences, au service d’une action publique lisible, efficace et pleinement ancrée dans les priorités du territoire. Chaque délégation a été pensée pour répondre aux enjeux majeurs de la Métropole de Lyon, en lien étroit avec les attentes exprimées par les habitants et les communes. L’équipe constituée incarne un engagement collectif au service de l’intérêt général, avec une méthode fondée sur le dialogue, la responsabilité et la proximité. Elle permettra de conduire les politiques publiques métropolitaines avec exigence et pragmatisme, au bénéfice de l’ensemble des habitants de Métropole de Lyon", réagit Véronique Sarselli.
Les 25 vice-présidents seront répartis dans six pôles : Stratégie financière, Transitions et Aménagement, Mobilités, infrastructures et sécurité, Economique, Solidarité et Service aux habitants.
La liste des 25 vice-présidents métropolitains et leurs délégations :
- Jean-Michel Aulas, 1er vice-président délégué au Rayonnement et aux partenariats métropolitains, à l'Innovation et en charge des Grands projets
- Laurence Fautra, vice-présidente déléguée à la Santé, à la Prévention et l'accès aux soins et l'Offre de soins territoriale
- Emmanuel Imberton, vice-président délégué à l'Economie, à l'Emploi et à l'Insertion professionnelle
- Nicole Sibeud, vice-présidente déléguée à l'Urbanisme et à la Stratégie foncière
- Gilles Gascon, vice-président délégué aux Mobilités, aux Transports en commun et à la Performance du réseau
- Marie-Hélène Mathieu, vice-présidente déléguée au Commerce, à l'Artisanat et à l'Economie de proximité
- Pascal Rothé, vice-président délégué aux Finances, à la Commande publique, à l'Evaluation des politiques publiques et au Numérique
- Laure Cédat, vice-présidente déléguée à la Culture, à la Création et aux Initiatives territoriales
- Jérémie Bréaud, vice-président délégué à la Sécurité globable, à la Tranquillité publique, à la Coordination avec les polices municipales
- Angélique Enderlin, vice-présidente déléguée à l'Autonomie et aux Personnes Agées
- Pierre Oliver, vice-président délégué à la Voirie, aux Circulations intelligentes et à la Fluidité du trafic
- Béatrice de Montille, vice-présidente déléguée à la Propreté urbaine et à la Qualité de l'espace public
- Jérôme Moroge, vice-président délégué au Sport, à la Jeunesse, aux Equipements et au Rayonnement sportif métropolitain
- Sarah Peillon, vice-présidente déléguée aux Collèges, à l'Excellence éducative et au Devoir de mémoire
- Alexandre Vincendet, vice-président délégué à l'Habitat, au Renouvellement urbain et à la Politique de la ville
- Myriam Bencharaa, vice-présidente déléguée à l'Administration générale, aux Ressources humaines et relations sociales et aux Affaires européennes
- Bastien Joint, vice-président délégué à l'Agriculture, à l'Efficacité environnementale, à la Nature en ville et à la Souveraineté alimentaire
- Sandrine Chadier, vice-présidente déléguée à la Cohésion et l'Egalité territoriale, et aux Relations avec les communes
- Christophe Geourjon, vice-président délégué aux Politiques de transition énergétique, à la Gestion et Valorisation des déchets et à l'Adaptation climatique
- Claire Pouzin, vice-présidente déléguée à l'Offre de logement, à la Dynamique résidentielle et à l'Immobilier public
- Pascal Charmot, vice-président délégué au Handicap, au Soutien des aidants et aux Politiques inclusives
- Nathalie Frier, vice-présidente déléguée à la Petite enfance, à la Protection de l'enfance, à la Lutte contre les violences intrafamiliales et à l'Accompagnement des familles
- Emmanuel Hamelin, vice-président délégué à l'Enseignement supérieur, à la Formation et aux Filières d'excellence
- Laurence Croizier, vice-présidente déléguée à l'Eau et l'Assainissement, à la Qualité environnementale et aux Fleuves Rhône-Saône
- Olivier Araujo, vice-président délégué aux Relations internationales et au Tourisme
Là, il y a du lourd..Signaler Répondre
... peur de quoi ?Signaler Répondre
L'intitulé d'Aulas, c'est tellement flou qu'on dirait un emploi fictifSignaler Répondre
suprimer la metropole et vevenir cm avaant et chaque ville gerer lar leur maire pas par une metropole qui se fout de la vie de chaque villeSignaler Répondre
Et bien sur la liste Aulas/Sarselli était apolitique , comme d'habitude une droite qui n'ose se déclarer... Pour résumer : des faux culs.Signaler Répondre
Ils se sont présentés comme sans étiquette de la société civile. Auraient ils encore menti ?Signaler Répondre
Le gascon va avoir mal au fesses très vite si rien bouge viteSignaler Répondre
On dirait la France de 1998 ...mais sans mélanger les couleurs.Signaler Répondre
Quand on sait que la métropole n'a pas de compétence réelle en matière de sécurité, la délégation de Bréaud, Maire de Bron, est assez drôle...Signaler Répondre
A l'attention du vice president délégué à la Sécurité globableSignaler Répondre
Oui à une POLICE des transports.
Il faut supprimer les polices Municipales et les remplacer par une seule POLICE METROPOLITAINE.
Il faut mutualiser les moyens et les effectifs, afin d’augmenter l’efficacité, sans augmenter les couts.
Beaucoup de communes n'ont pas les moyens financiers, pour une police Municipale efficace.
Les Maires de ces communes, devraient confier cette mission a la METROPOLE.
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Il faut que les députés modifient la loi si nécessaire, afin de confier, aux présidents de METROPOLES, et des différentes communautés de communes, les fonctions de Police, qui sont actuellement déferrées aux Maires
"Pierre Oliver, vice-président délégué à la Voirie, aux Circulations intelligentes et à la Fluidité du trafic" J'ai peur !!!Signaler Répondre
sans étiquetteSignaler Répondre
C'est les LR qui ont gagné. Donc bon...Signaler Répondre
Et oui avant ce n'était que des pastèques, chacun à son tour ;-)Signaler Répondre
Les politiciens évitent toujours l'alternance si c'est possible.
Comment recaser tous les LR 😡Signaler Répondre