Rayonnement, Mobilités, Sécurité... : découvrez les délégations des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon

On connaît désormais les missions des 25 vice-présidents de la Métropole de Lyon. Elus jeudi après la présidente Véronique Sarselli lors du premier conseil métropolitain, ils sont attendus quelques jours pour être fixés sur leur sort. Plusieurs d'entre eux ont négocié intensément pour obtenir le domaine le plus stratégique, ou celui dans lequel ils se sentent le plus à l'aise.

"Cette organisation traduit une volonté claire : assurer une répartition cohérente des compétences, au service d’une action publique lisible, efficace et pleinement ancrée dans les priorités du territoire. Chaque délégation a été pensée pour répondre aux enjeux majeurs de la Métropole de Lyon, en lien étroit avec les attentes exprimées par les habitants et les communes. L’équipe constituée incarne un engagement collectif au service de l’intérêt général, avec une méthode fondée sur le dialogue, la responsabilité et la proximité. Elle permettra de conduire les politiques publiques métropolitaines avec exigence et pragmatisme, au bénéfice de l’ensemble des habitants de Métropole de Lyon", réagit Véronique Sarselli.

Les 25 vice-présidents seront répartis dans six pôles : Stratégie financière, Transitions et Aménagement, Mobilités, infrastructures et sécurité, Economique, Solidarité et Service aux habitants.

La liste des 25 vice-présidents métropolitains et leurs délégations :