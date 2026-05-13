Un important dispositif de secours a été déployé ce mercredi 13 mai en début d’après-midi à Vénissieux après une violente collision entre une trottinette électrique et un tramway TCL de la ligne T4.

L’accident s’est produit peu avant 14 heures, avenue Marcel-Houël, non loin du commissariat de police. Selon le Progrès, un homme âgé de 27 ans aurait percuté frontalement le tramway alors qu’il circulait à trottinette électrique.

La violence du choc a notamment endommagé la vitre avant de la rame. Grievement blessé, le conducteur de la trottinette a été pris en charge par les secours avant d’être évacué vers l’hôpital Édouard-Herriot en état d’urgence absolue.

Le conducteur du tramway, a lui aussi été pris en charge. En état de choc après les faits, il a été transporté en urgence relative.

Pendant toute la durée de l’intervention des secours, la circulation de la ligne T4 a été interrompue dans le secteur. Des bus relais TCL ont été mis en place afin d’assurer la continuité du trafic en attendant une reprise normale de la circulation, estimée aux alentours de 16 heures.

Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées.