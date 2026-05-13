Un important dispositif de secours a été déployé ce mercredi 13 mai en début d’après-midi à Vénissieux après une violente collision entre une trottinette électrique et un tramway TCL de la ligne T4.
L’accident s’est produit peu avant 14 heures, avenue Marcel-Houël, non loin du commissariat de police. Selon le Progrès, un homme âgé de 27 ans aurait percuté frontalement le tramway alors qu’il circulait à trottinette électrique.
La violence du choc a notamment endommagé la vitre avant de la rame. Grievement blessé, le conducteur de la trottinette a été pris en charge par les secours avant d’être évacué vers l’hôpital Édouard-Herriot en état d’urgence absolue.
Le conducteur du tramway, a lui aussi été pris en charge. En état de choc après les faits, il a été transporté en urgence relative.
Pendant toute la durée de l’intervention des secours, la circulation de la ligne T4 a été interrompue dans le secteur. Des bus relais TCL ont été mis en place afin d’assurer la continuité du trafic en attendant une reprise normale de la circulation, estimée aux alentours de 16 heures.
Les circonstances exactes de l’accident devront désormais être précisées.
Pas étonnant !Signaler Répondre
Parce que se prendre un tram de 40 tonnes en pleine poire en bagnole, c'est que dalle ? Rigolo, va !Signaler Répondre
« Moi, on m’a dit que les écouteurs étaient interdits au volant.Signaler Répondre
Par contre, voir des trottinettes circuler avec des écouteurs, parfois sans respecter grand-chose, et que personne ne dise rien, ça devient incompréhensible. »
percuté frontalement ????Signaler Répondre
donc il roulait sur la voie du tram ????
« Avec ces trottinettes et ces vélos, en voiture il faut désormais regarder partout : devant, derrière, sur les côtés…Signaler Répondre
Ça déboule des passages piétons, des sens interdits, des trottoirs.
La circulation devient compliquée et parfois dangereuse. »
« Je ne sais pas, mais les trottinettes abusent, tout comme certains vélos.Signaler Répondre
Plus de respect des feux tricolores, des sens interdits ou des trottoirs…
Je suis pour leur interdiction. Bon rétablissement malgré tout. »
De quoi les trams ou les cyclistes/trottinettistes ?Signaler Répondre
Vive ces engins de mort! Fait supprimer cette merde du circuitSignaler Répondre
Il se peut que le conducteur du tram était bien chargé, un peu comme les pilotes de la BAC 😂😂Signaler Répondre
Perso, j'ai jamais vu un vélo sur mon capot, en revanche des automobilistes qui me grillent la priorité, qui me dépassent par la droite en excès de vitesse et/ou le smartphone à la main, ça fait bien longtemps que je ne les comptes plus. A l'époque où j'ai appris a conduire, on m'a demandé d'être tolérant avec les erreurs des autres... j'ai l'impression qu'on a passé cette consigne qu'à moi même !!Signaler Répondre
En trottinette... tout est plus net !!!Signaler Répondre
Encore un qui utilisait une trottinette surboostée pour se taper un tram avec une telle violence. Il aura le temps de réfléchir à sa connerie s'il s'en sortSignaler Répondre
Ce fait divers répond pleinement à tous ceux qui grillent stops et feux rouges à vélo et trottinette en disant : on roule doucement, on voit arriver... Ici, cela a probablement mis en retard des centaines de passagers du tram (et des suivants).Signaler Répondre
Les 2 roues grillent beaucoup, beaucoup les feux rouges. Le M12 est un cédez le passage qui n'est présent que sur certains feux, et pour certaines directions.Signaler Répondre
En pratique, les 2 roues grillent tous les feux, snas même savoir si ils le pouvaient ou pas.
S'il ne conduisait pas sous stupéfiants aussi ?Signaler Répondre
d autant plus dangereux quand on regarde pas devant soi!Signaler Répondre
Pour ce taper un Tramway, faut vraiment être fort .Signaler Répondre
Plus sérieusement, comment va la Trottinette ?
Encore un tramway islamophobe !Signaler Répondre
Dans tous les cas ce panonceau n'autorisera clairement jamais à traverser les rails du tram au feu rouge à une intersection de 2 routes avec le tram qui passe au milieu, c'est un cédez le passage directionnel.Signaler Répondre
A une intersection de ce type il autorisera au maximum à tourner à droite, ce qui du coup n'autorise pas à croiser les rails du tram ni le trafic de voitures perpendiculaire au feu rouge. On peut le voir sur Google Maps au lieu de l'accident, d'ailleurs (angle Avenue Marcel Houel et rue Gambetta).
c'est ca les modes doux et apaisés voyonsSignaler Répondre
Ce sont tes coreligionnaires à vélo et trottinette qui dans une énorme majorité ignore les règles du panneau m12 et sont persuadé qu il leur octroie la priorité absolue et immédiate sur tous les autres protagonistes de l intersection qu ils soient à pied ou en voiture. La vérité bruteSignaler Répondre
27 ans en trotinette va passé ton permisSignaler Répondre
La plupart des feux grillés par les trottinettes et les vélos ne le sont pas car il y a un panonceau qui l'autorise pour le peu qu'on cède la priorité aux ayants droit mais ça les trois quarts de mes camarades automobilistes l'ignorent. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus au stop, on ne connait plus la priorité droite, de toute façon en excès de vitesse et le portable à la main, on ne peut pas tout faire en même temps. En revanche si ila trottinette n'est pas capable de voir un tramway, certains appellent ça la sélection naturelleSignaler Répondre
Se prendre un tram de plus de 40T en pleine face, dur...Signaler Répondre
Trop dangereux ces vélos, trottinettes et autre bizarreries...
Le tram a déraillé surement !Signaler Répondre
J'espère que le tram est pas trop abîmé car ça coûte cher dans nos impotsSignaler Répondre
Tram 1 - Trottinette 0 🤷♂️Signaler Répondre
Allez, on attend les commentaires des gars qui vont sortir que c'est la faute du tram parce que "gna gna gna sont dangereux et trop silencieux les trams gna gna gna" et non pas la faute du mec à trottinette qui a sans aucun doute grillé le feu rouge pour faire le kéké et pas avoir à attendre 10 secondes que le tram passe. Voir qui n'a même pas regardé du tout et qui a simplement traversé comme si le monde devait se plier autour de lui.Signaler Répondre