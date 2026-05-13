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Vénissieux : spectaculaire collision entre une trottinette et un tramway, un homme entre la vie et la mort

Vénissieux : spectaculaire collision entre une trottinette et un tramway, un homme entre la vie et la mort
DR : Passion TCL

Une collision spectaculaire s’est produite sur la ligne T4 à Vénissieux.

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tramway

trottinette

28 commentaires
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Et surtout le 13/05/2026 à 20:14

Pas étonnant !

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2,5 neurones le 13/05/2026 à 20:12
Ex Précisions a écrit le 13/05/2026 à 17h13

Se prendre un tram de plus de 40T en pleine face, dur...
Trop dangereux ces vélos, trottinettes et autre bizarreries...

Parce que se prendre un tram de 40 tonnes en pleine poire en bagnole, c'est que dalle ? Rigolo, va !

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2 poids 2 mesures le 13/05/2026 à 19:49

« Moi, on m’a dit que les écouteurs étaient interdits au volant.
Par contre, voir des trottinettes circuler avec des écouteurs, parfois sans respecter grand-chose, et que personne ne dise rien, ça devient incompréhensible. »

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trotti.net le 13/05/2026 à 19:32

percuté frontalement ????

donc il roulait sur la voie du tram ????

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Le grand bazar le 13/05/2026 à 19:29
Yes a écrit le 13/05/2026 à 18h53

Vive ces engins de mort! Fait supprimer cette merde du circuit

« Avec ces trottinettes et ces vélos, en voiture il faut désormais regarder partout : devant, derrière, sur les côtés…
Ça déboule des passages piétons, des sens interdits, des trottoirs.
La circulation devient compliquée et parfois dangereuse. »

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La jungle le 13/05/2026 à 19:27

« Je ne sais pas, mais les trottinettes abusent, tout comme certains vélos.
Plus de respect des feux tricolores, des sens interdits ou des trottoirs…
Je suis pour leur interdiction. Bon rétablissement malgré tout. »

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Ex Précisions le 13/05/2026 à 19:26
Yes a écrit le 13/05/2026 à 18h53

Vive ces engins de mort! Fait supprimer cette merde du circuit

De quoi les trams ou les cyclistes/trottinettistes ?

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Yes le 13/05/2026 à 18:53

Vive ces engins de mort! Fait supprimer cette merde du circuit

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Calahann le 13/05/2026 à 18:43
Elber a écrit le 13/05/2026 à 18h02

S'il ne conduisait pas sous stupéfiants aussi ?

Il se peut que le conducteur du tram était bien chargé, un peu comme les pilotes de la BAC 😂😂

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A fond !! le 13/05/2026 à 18:38
Elber a écrit le 13/05/2026 à 18h02

S'il ne conduisait pas sous stupéfiants aussi ?

Perso, j'ai jamais vu un vélo sur mon capot, en revanche des automobilistes qui me grillent la priorité, qui me dépassent par la droite en excès de vitesse et/ou le smartphone à la main, ça fait bien longtemps que je ne les comptes plus. A l'époque où j'ai appris a conduire, on m'a demandé d'être tolérant avec les erreurs des autres... j'ai l'impression qu'on a passé cette consigne qu'à moi même !!

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Ritchie le 13/05/2026 à 18:38

En trottinette... tout est plus net !!!

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French connection le 13/05/2026 à 18:22

Encore un qui utilisait une trottinette surboostée pour se taper un tram avec une telle violence. Il aura le temps de réfléchir à sa connerie s'il s'en sort

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Hino le 13/05/2026 à 18:15

Ce fait divers répond pleinement à tous ceux qui grillent stops et feux rouges à vélo et trottinette en disant : on roule doucement, on voit arriver... Ici, cela a probablement mis en retard des centaines de passagers du tram (et des suivants).

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Bien plus le 13/05/2026 à 18:10
A fond !! a écrit le 13/05/2026 à 17h20

La plupart des feux grillés par les trottinettes et les vélos ne le sont pas car il y a un panonceau qui l'autorise pour le peu qu'on cède la priorité aux ayants droit mais ça les trois quarts de mes camarades automobilistes l'ignorent. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus au stop, on ne connait plus la priorité droite, de toute façon en excès de vitesse et le portable à la main, on ne peut pas tout faire en même temps. En revanche si ila trottinette n'est pas capable de voir un tramway, certains appellent ça la sélection naturelle

Les 2 roues grillent beaucoup, beaucoup les feux rouges. Le M12 est un cédez le passage qui n'est présent que sur certains feux, et pour certaines directions.
En pratique, les 2 roues grillent tous les feux, snas même savoir si ils le pouvaient ou pas.

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Elber le 13/05/2026 à 18:02
duduss a écrit le 13/05/2026 à 17h52

d autant plus dangereux quand on regarde pas devant soi!

S'il ne conduisait pas sous stupéfiants aussi ?

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duduss le 13/05/2026 à 17:52
Ex Précisions a écrit le 13/05/2026 à 17h13

Se prendre un tram de plus de 40T en pleine face, dur...
Trop dangereux ces vélos, trottinettes et autre bizarreries...

d autant plus dangereux quand on regarde pas devant soi!

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Calahann le 13/05/2026 à 17:50

Pour ce taper un Tramway, faut vraiment être fort .
Plus sérieusement, comment va la Trottinette ?

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Wallah. le 13/05/2026 à 17:44

Encore un tramway islamophobe !

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Lol le 13/05/2026 à 17:40
A fond !! a écrit le 13/05/2026 à 17h20

La plupart des feux grillés par les trottinettes et les vélos ne le sont pas car il y a un panonceau qui l'autorise pour le peu qu'on cède la priorité aux ayants droit mais ça les trois quarts de mes camarades automobilistes l'ignorent. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus au stop, on ne connait plus la priorité droite, de toute façon en excès de vitesse et le portable à la main, on ne peut pas tout faire en même temps. En revanche si ila trottinette n'est pas capable de voir un tramway, certains appellent ça la sélection naturelle

Dans tous les cas ce panonceau n'autorisera clairement jamais à traverser les rails du tram au feu rouge à une intersection de 2 routes avec le tram qui passe au milieu, c'est un cédez le passage directionnel.
A une intersection de ce type il autorisera au maximum à tourner à droite, ce qui du coup n'autorise pas à croiser les rails du tram ni le trafic de voitures perpendiculaire au feu rouge. On peut le voir sur Google Maps au lieu de l'accident, d'ailleurs (angle Avenue Marcel Houel et rue Gambetta).

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mais non le 13/05/2026 à 17:39
Ex Précisions a écrit le 13/05/2026 à 17h13

Se prendre un tram de plus de 40T en pleine face, dur...
Trop dangereux ces vélos, trottinettes et autre bizarreries...

c'est ca les modes doux et apaisés voyons

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En fait le 13/05/2026 à 17:28
A fond !! a écrit le 13/05/2026 à 17h20

La plupart des feux grillés par les trottinettes et les vélos ne le sont pas car il y a un panonceau qui l'autorise pour le peu qu'on cède la priorité aux ayants droit mais ça les trois quarts de mes camarades automobilistes l'ignorent. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus au stop, on ne connait plus la priorité droite, de toute façon en excès de vitesse et le portable à la main, on ne peut pas tout faire en même temps. En revanche si ila trottinette n'est pas capable de voir un tramway, certains appellent ça la sélection naturelle

Ce sont tes coreligionnaires à vélo et trottinette qui dans une énorme majorité ignore les règles du panneau m12 et sont persuadé qu il leur octroie la priorité absolue et immédiate sur tous les autres protagonistes de l intersection qu ils soient à pied ou en voiture. La vérité brute

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Jeanlaville le 13/05/2026 à 17:20

27 ans en trotinette va passé ton permis

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A fond !! le 13/05/2026 à 17:20
Lol a écrit le 13/05/2026 à 16h29

Allez, on attend les commentaires des gars qui vont sortir que c'est la faute du tram parce que "gna gna gna sont dangereux et trop silencieux les trams gna gna gna" et non pas la faute du mec à trottinette qui a sans aucun doute grillé le feu rouge pour faire le kéké et pas avoir à attendre 10 secondes que le tram passe. Voir qui n'a même pas regardé du tout et qui a simplement traversé comme si le monde devait se plier autour de lui.

La plupart des feux grillés par les trottinettes et les vélos ne le sont pas car il y a un panonceau qui l'autorise pour le peu qu'on cède la priorité aux ayants droit mais ça les trois quarts de mes camarades automobilistes l'ignorent. Aujourd'hui, on ne s'arrête plus au stop, on ne connait plus la priorité droite, de toute façon en excès de vitesse et le portable à la main, on ne peut pas tout faire en même temps. En revanche si ila trottinette n'est pas capable de voir un tramway, certains appellent ça la sélection naturelle

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Ex Précisions le 13/05/2026 à 17:13

Se prendre un tram de plus de 40T en pleine face, dur...
Trop dangereux ces vélos, trottinettes et autre bizarreries...

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Trott de m... ! le 13/05/2026 à 17:11
Lol a écrit le 13/05/2026 à 16h29

Allez, on attend les commentaires des gars qui vont sortir que c'est la faute du tram parce que "gna gna gna sont dangereux et trop silencieux les trams gna gna gna" et non pas la faute du mec à trottinette qui a sans aucun doute grillé le feu rouge pour faire le kéké et pas avoir à attendre 10 secondes que le tram passe. Voir qui n'a même pas regardé du tout et qui a simplement traversé comme si le monde devait se plier autour de lui.

Le tram a déraillé surement !

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Guillome30 le 13/05/2026 à 16:36

J'espère que le tram est pas trop abîmé car ça coûte cher dans nos impots

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moi13 le 13/05/2026 à 16:36

Tram 1 - Trottinette 0 🤷‍♂️

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Lol le 13/05/2026 à 16:29

Allez, on attend les commentaires des gars qui vont sortir que c'est la faute du tram parce que "gna gna gna sont dangereux et trop silencieux les trams gna gna gna" et non pas la faute du mec à trottinette qui a sans aucun doute grillé le feu rouge pour faire le kéké et pas avoir à attendre 10 secondes que le tram passe. Voir qui n'a même pas regardé du tout et qui a simplement traversé comme si le monde devait se plier autour de lui.

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