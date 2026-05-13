Montée du Chemin neuf à Lyon : “La sécurisation passe par la sensibilisation” pour Véronique Sarselli

Ce mercredi 13 mai, une visite de terrain a été organisée par la Présidente de la Métropole Véronique Sarselli, son vice-président Pierre Oliver, et également par le maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz.

Dès 9h30, plusieurs élus, journalistes et habitants se sont réunis dans la montée du Chemin-Neuf, entre les quartiers Saint-Jean et Saint-Just. Cette voie, régulièrement critiquée pour sa dangerosité, présente une pente comprise entre 11 et 12 %. La vitesse excessive de certains cyclistes y suscite de nombreuses inquiétudes parmi les riverains et commerçants du secteur.

Au cours de la matinée, les élus sont allés à la rencontre des commerçants du quartier. Des opposants étaient également présents pour dénoncer certaines orientations envisagées sur cet axe, brandissant des panneaux contestataires et portant des gilets verts de sécurité routière.

Parmi les premières mesures annoncées, un panneau temporaire signalant une forte pente et des virages dangereux a été installé en haut de la montée. Chaque jour, près de 2 000 cyclistes empruntent cette rue entièrement ouverte à la circulation des vélos.

La Métropole prévoit aussi l’installation de bandes rugueuses afin de permettre aux usagers de mieux identifier une zone nécessitant une vigilance particulière et d’encourager un ralentissement général.

Un radar dit “pédagogique” rappelant la limitation de vitesse à 30 km/h doit également être mis en service d’ici la mi-juin. Jusqu’à présent, la montée disposait de très peu de signalisation sur l’ensemble du parcours.

L’hypothèse d’installer des ralentisseurs classiques a en revanche été écartée. Ces nouveaux dispositifs ont surtout vocation à renforcer l’information et la prévention auprès des usagers confrontés à une descente particulièrement abrupte. Pour Véronique Sarselli, “la sécurisation passe par la sensibilisation”.

La présidente de la Métropole a également indiqué avoir “officiellement demandé au maire Grégory Doucet de faire venir la police municipale pour venir constater des possibles infractions”.

Montée du Chemin Neuf trop dangereuse pour les cyclistes ? La Métropole et le maire du 5e @trudigoz vont la sécuriser avec notamment de la signalétique après un grave accident récent pic.twitter.com/0JgQS2UQAE — Lyon Mag (@lyonmag) May 13, 2026

Laurent Bosetti, adjoint au maire chargé des Mobilités, a répondu aux journalistes à l'issue de la conférence de presse de la Métropole, et a rappelé “l’importance sur des sujets comme la sécurité routière d’être en coopération” avec la Métropole. Il a toutefois regretté “une dissonance dans les propos de Véronique Sarselli qui se dit à l’écoute des maires et puis qui annonce de manière unilatérale des possibles réouvertures aux automobiles”.

De son côté, Pierre Oliver avait estimé que “le travail n’a pas été fait sur la sécurisation lors du précèdent mandat”, critiquant ainsi la gestion des écologistes sur ce dossier et fustigeant ainsi l’équipe menée par Bruno Bernard.