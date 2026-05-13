Montée du Chemin neuf à Lyon : “La sécurisation passe par la sensibilisation” pour Véronique Sarselli

Ce mercredi 13 mai, une visite de terrain a été organisée par la Présidente de la Métropole Véronique Sarselli, son vice-président Pierre Oliver, et également par le maire du 5e arrondissement Thomas Rudigoz.
Dès 9h30, plusieurs élus, journalistes et habitants se sont réunis dans la montée du Chemin-Neuf, entre les quartiers Saint-Jean et Saint-Just. Cette voie, régulièrement critiquée pour sa dangerosité, présente une pente comprise entre 11 et 12 %. La vitesse excessive de certains cyclistes y suscite de nombreuses inquiétudes parmi les riverains et commerçants du secteur.
Au cours de la matinée, les élus sont allés à la rencontre des commerçants du quartier. Des opposants étaient également présents pour dénoncer certaines orientations envisagées sur cet axe, brandissant des panneaux contestataires et portant des gilets verts de sécurité routière.
Parmi les premières mesures annoncées, un panneau temporaire signalant une forte pente et des virages dangereux a été installé en haut de la montée. Chaque jour, près de 2 000 cyclistes empruntent cette rue entièrement ouverte à la circulation des vélos.
La Métropole prévoit aussi l’installation de bandes rugueuses afin de permettre aux usagers de mieux identifier une zone nécessitant une vigilance particulière et d’encourager un ralentissement général.
Un radar dit “pédagogique” rappelant la limitation de vitesse à 30 km/h doit également être mis en service d’ici la mi-juin. Jusqu’à présent, la montée disposait de très peu de signalisation sur l’ensemble du parcours.
L’hypothèse d’installer des ralentisseurs classiques a en revanche été écartée. Ces nouveaux dispositifs ont surtout vocation à renforcer l’information et la prévention auprès des usagers confrontés à une descente particulièrement abrupte. Pour Véronique Sarselli, “la sécurisation passe par la sensibilisation”.
La présidente de la Métropole a également indiqué avoir “officiellement demandé au maire Grégory Doucet de faire venir la police municipale pour venir constater des possibles infractions”.
Montée du Chemin Neuf trop dangereuse pour les cyclistes ? La Métropole et le maire du 5e @trudigoz vont la sécuriser avec notamment de la signalétique après un grave accident récent pic.twitter.com/0JgQS2UQAE— Lyon Mag (@lyonmag) May 13, 2026
Laurent Bosetti, adjoint au maire chargé des Mobilités, a répondu aux journalistes à l'issue de la conférence de presse de la Métropole, et a rappelé “l’importance sur des sujets comme la sécurité routière d’être en coopération” avec la Métropole. Il a toutefois regretté “une dissonance dans les propos de Véronique Sarselli qui se dit à l’écoute des maires et puis qui annonce de manière unilatérale des possibles réouvertures aux automobiles”.
De son côté, Pierre Oliver avait estimé que “le travail n’a pas été fait sur la sécurisation lors du précèdent mandat”, critiquant ainsi la gestion des écologistes sur ce dossier et fustigeant ainsi l’équipe menée par Bruno Bernard.
Alors, oui, quand ça bouchonne, les automobilistes respectent le 30 km/h, mais sinon, c'est open bar !Signaler Répondre
Le Bosetti qui se plaint de soi disant décisions unilatérales de la métropole . Mais ça ne semble pas l'avoir gêné entre 2020 et 2026 quand lui et ses sbires décidaient autoritairement ! Ces gens là sont vraiment sans gêne,csabs filtre, sans boussole.Signaler Répondre
La sensibilisation ??? Quelle foutaise !Signaler Répondre
Mais bien sûr, il faut encore sensibiliser les rois du volant car personne se sait qu'il ne faut pas rouler plein pot en vile, sous emprise (drogues, alcool médocs), plein pot sous la neige ou le verglas, etc. On leur a pas encore dit à tous ces bourricots. Allez sensibilisons !
On a donc la même que Lahmar. Complètement perchés, les deux :
https://www.lyonmag.com/article/139174/violences-urbaines-a-rillieux-la-pape-le-depute-abdelkader-lahmar-convaincu-que-la-solution-viendra-du-dialogue
Une voie publique est ouverte à tous, on ne peut la réserver qu'à certaines personnes et pas d'autres. D'ailleurs, toutes les réglementations sur les rues réservées riverains et autres, n'ont aucune valeur réglementaire, et ne sont pas verbalisables.Signaler Répondre
la cohabitation auto/vélo pour la descente du Chemin neuf fonctionnait parfaitement et avait l’énorme avantage de réduire la vitesse des vélos grâce aux voitures qui respectent la limitation. Aujourd’hui, c’est Open Bar….Signaler Répondre
Il avait promis de la reouvrir aux voitures encore une promesse non tenueSignaler Répondre
PuréeSignaler Répondre
Y a quelqu un qui acte que les trottoirs sont trop étroits, que si c est interdit bien trop de voiture y circulent, que les vélos en déscente vont trop vite et sont des dangers pour eux memes, pour les vélos qui peinent a la montée et les piétons?
Vite fait ; On peut réouvrir aux voitures ET élargir les trottoirs =>ce sera apaisé côté piétons, apaisé cote vélos qui devront composer avec les voitures ET Il FAUT contrôler par radar la vitesse des voitures
Vous en pensez quoi l équipe de la Métropole, ? M Rudigoz ?
lorsque on a rien à faire on fait quoi on remplit l’espace médiatique pour faire croire que on existe bientôt 100 jours de la métropole aucune action réel les grands villes de la métropole impose leur politique comme d’habitude la droite bcp de bla bla on compagne mais rien ne change sur le terrain les plus grandes réformes économiques ou sociétal ont été porté par la gauche malgré que la droite est aux pouvoirs depuis 1945Signaler Répondre
Des piracantas , c'est plus sympa, ou des ronces , faut être écolosSignaler Répondre
Qu'est ce qu'il en pense Nicolas Gagneux ?Signaler Répondre
A 1000km/h !Signaler Répondre
Il faut une caméra couplée à une IA dans le sens de la descente, et dès qu'un cycliste ou une trottinette l'emprunte une barrière descend automatiquement pour faucher la personne de suite ;-)Signaler Répondre
Pourquoi ne pas planter en bas de ce chemin une double , voir une triple rangée de troènes ? Ça éviterai que les cyclistes finissent dans le murSignaler Répondre
Oui, et les stops au niveau du lycée et du collège qui ne sont pas respectés.Signaler Répondre
Ce matin montée de choulans un cycliste descendait à au moins 70 km/h alors que c'est limité à 30. A cet allure c'est criminel.Signaler Répondre
La délinquance cycliste doit cesser!! il faut les punir en mettant des policier 18h/24h pour mettre des contraventions aux cyclistes. Et en cas de gros dépassement de vitesse, c'est délictuelleSignaler Répondre
la police municipale a consigné de ne jamais verbaliser les deux roues à Lyon c est ce que m’a dit un fonctionnaire quand j avais été agresse par un vélo qui roulait sur un trottoir … alors que ce cycliste avait été interpellé avant la grive de la police … j avaideamnderaux fonctionnaires de prendre son nom pour que je puisse déposer plainte … j avais souvenir que la réouverture a la circulation du chemin neuf des voiture était un engagement de campagne … pourquoi des hésitations … on s en rappellera pour les prochaines élections…Signaler Répondre
Bonne nouvelle d'avoir davantage de policier sur la montée du chemin neuf, trop d'automobilistes l'utilisent pour le transit alors que c'est interditSignaler Répondre
Sensibilisation , concertation, avec les idiots en tous genre, ces mots ne marchent pas, de l'action, verbalisation, confiscation et destruction matériel non conforme, amendes payées par les parentsSignaler Répondre
Actuellement la sanction terriblement efficace, c'est le mur d'en face, c'est nettement plus grave
Des couilles molles ces élus