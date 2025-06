Lyon : la montée du Chemin Neuf restera interdite aux automobilistes

Après la pérennisation de la Voie Lyonnaise 12 avenue Rockefeller dans le 8e arrondissement, la Métropole de Lyon a annoncé qu'elle faisait de même avec l'interdiction de la montée du Chemin Neuf aux voitures.

Selon les écologistes, l'expérimentation menée sur cet axe du quartier Saint-Just dans le 5e arrondissement a entraîné une "baisse globale du trafic automobile de 10 % sur le périmètre mesuré", une "augmentation du trafic cycliste allant jusqu’à +80 %, avec plus de 2 000 vélos par jour" et un "abaissement de la vitesse moyenne notamment aux abords des deux établissements scolaires".

Malgré la colère d'habitants et de commerçants, qui ont récolté plus de 4000 signatures pour faire rouvrir la montée du Chemin Neuf aux voitures, la Métropole maintient sa mesure.

Par contre, ayant constaté que la mise à sens unique de la rue de l'Antiquaille, couplée à la fermeture de la montée du Chemin Neuf, entraînait des embouteillages dans le secteur, la collectivité va remettre à double sens la rue de l’Antiquaille, au sud de la montée Saint-Barthélemy, "pour rééquilibrer les flux de circulation et répondre à la principale demande des riverains et commerçants".

"Je suis satisfaite du bilan et des réponses que nous apportons aux problématiques de sécurité et de partage de l’espace dans un secteur à la fois contraint pour des raisons topographiques et patrimoniales. Notre premier objectif était de sécuriser le secteur piéton autour de la place des Minimes, avec la présence de deux établissements scolaires ainsi sur la rue de Trion. Nous souhaitions également apporter une continuité cyclable sécurisée entre le bas et le haut du 5ème arrondissement", a réagi la maire écologiste du 5e arrondissement Nadine Georgel.