Fermeture de la montée du Chemin Neuf à Lyon : des élus de la majorité demandent à Bruno Bernard de revoir ses priorités

Pour satisfaire les habitants de la rue de Trion en la laissant ouverte à la circulation automobile, il était décidé de fermer à la place la montée du Chemin Neuf, pour la rendre intégralement réservée aux cyclistes.

Mais cette future expérimentation qui doit commencer à l'issue des Nuits de Fourvière cet été ne fait pas l'unanimité, y compris au sein de la majorité des écologistes.

Le groupe Lyon en Commun, dont le co-président Alexandre Chevalier est adjoint au maire, écrit ainsi à Bruno Bernard pour lui demander de revoir ses priorités.

Car selon les élus, la fermeture de la montée du Chemin Neuf aurait des conséquences néfastes si les alternatives ne sont pas développées : "Le report de la circulation que cela engendrerait inévitablement vers la montée de Choulans et l’avenue de la 1ère DFL nous inquiète fortement en ce qu’il risque d’aggraver une situation déjà très problématique aux heures de pointe dans le sens de la descente. Nous constatons dès à présent que les embouteillages se sont accrus de manière impressionnante sur l’avenue du Point-du-Jour comme sur le début de l’avenue du Commandant Charcot, où la circulation est devenue extrêmement difficile jusqu’au-delà du Collège Jean Charcot. Nous ne pouvons pas non plus ignorer l’impact très négatif que cela risque d’engendrer sur la rue Cléberg, la rue Radisson, sur le quartier du Bastion et particulièrement sur celui de la Sarra, secteur isolé dont la qualité de vie s’en trouverait davantage dégradée".

La fermeture de la montée du Chemin Neuf serait donc "bien trop prématurée" selon Lyon en Commun qui demande au président de la Métropole de "surseoir à ce projet le temps que le TEOL (tramway express entre Confluence et Tassin-la-Demi-Lune ndlr) soit opérationnel".

Mais comme TEOL ne verra pas le jour avant 2032, le groupe municipal estime qu'il est "impératif d’accompagner les mesures annoncées par une amélioration significative de la desserte et de la fréquence des transports en commun qui relient le plateau du 5e arrondissement, Tassin-la-demi-Lune, Francheville et Sainte-Foy-lès-Lyon au centre-ville de Lyon".