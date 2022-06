Second tour des législatives : les élus de Lyon en Commun appellent à voter NUPES

"Les résultats du premier tour des élections législatives montrent sans équivoque l’espoir que l’union de forces de gauche et écologistes a fait naître dans notre pays. Dans les quatre circonscriptions qui couvrent Lyon, les scores sont tout à fait encourageants."

Pour Lyon en Commun, faire cette union nécessite des concessions. En effet, pour le parti il ne faut pas oublier l’histoire politique de ces dix dernières années dans la ville de Lyon. De plus, ils considèrent que les enjeux sociaux, culturels et environnementaux sont tels qu’ils doivent être à la hauteur de l’Histoire.

Ce soutien s’inscrit dans la poursuite d’objectifs politiques communs. C’est-à-dire : "créer une force politique à l’Assemblée Nationale capable d’empêcher le chef de l’Etat de poursuivre sa politique de déconstruction sociale. Ainsi que de défendre et promouvoir le programme partagé de gouvernement avec notamment : la hausse du SMIC à 1 500 euros, le retour à la retraite à 60 ans, la garantie autonomie pour les jeunes, le blocage des prix sur les produits de première nécessité et l’éradication de la pauvreté. Et pour finir, mettre en place une planification écologique pour répondre à l’urgence climatique et environnementale."

Lyon en Commun sera également particulièrement attentifs à ce que soient mises en œuvre des mesures qui leur permettent d’agir au plus près des habitantes et des habitants :

- La fin des Métropoles et intercommunalités géantes

- Accès au logement : encadrement des loyers sur le territoire et à la baisse dans les grandes villes

- Défense et développement des services publics

- Accessibilité à la culture, via la gratuité des musées et des bibliothèques

"Dimanche, si on veut, en votant NUPES, chacun peut changer le cours de l’histoire de notre pays. L’avenir dépend de chacun d’entre nous", conclut le groupe municipal.