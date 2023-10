Cataclysme de fin de NUPES

Du point de vue national, c'est déjà un vent contraire pour la gauche mais au niveau de la Métropole de Lyon, c'est un ouragan de force 4.

Et chez nous, ça va tout emporter. Déjà, la disparition du communisme municipal.

Le dernier bastion qu'est Vénissieux n'y survivra pas. Finis les 150 millions de budget et ses à-côtés pour les rougeâtres.

Idir Boumertit le député France insoumise de la 14e, n'aura pas d'autres choix que de se présenter aux municipales. Et vu les scores stratosphérique de Mélenchon dans les quartiers, la messe est dite.

Mais connaissant le caractère belliqueux du PCF dans le coin, je ne les vois pas les rejoindre au second tour, créant la possibilité pour la droite de faire "une Saint-Priest" et de rafler la mise, surtout sans la présence de Renaissance et du Rassemblement National qui, sans troupe, ne pourront réunir une liste complète.

Le second souffle sera métropolitain, les écologistes devront choisir entre faire affaire avec Mélenchon ou Georges Marchais. Et là, la question est vite répondue. Cela créera automatiquement des listes concurrentes qui pourraient favoriser une défaite de Bruno Bernard en faveur d'un attelage boitillant du centre droit pouvant être tenu par Alexandre Vincendet.

A Lyon et Villeurbanne, les destins sont liés. La France insoumise voudra une plus grosse part des indemnités, excusez moi des postes d'adjoints, créant de fait un allié inespéré pour Nathalie Perrin-Gilbert chez le marteau et la faucille.

Et là encore, David Kimelfed soutenu par les boomers et l'ancien monde peut être le gagnant de la redistribution des cartes.

Pour Villeurbanne, je ne m'avance pas trop en pensant que les socialistes sans véritable concurrence resteront à la manœuvre.

Bref vivement 2026, que le ciel politique bouge un petit peu. Je suis vraiment impatient de suivre ça.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux