jesuisquichelorraine

Un matin, à l’ouverture, une équipe de musulmans 2.0 en état d’ébriété a décidé de se rassasier. Après avoir donné des leçons sur la présentation trop importante de plats au porc, ils ont commandé une quiche au fromage.

L’erreur étant humaine et arrivant souvent au mauvais moment, ils ont récupéré à la place une quiche lorraine.

Après deux ou trois crocs, étonnés par le goût bien trop bon, ils ont constaté la présence de porc, du halouf pour être précis.

N’écoutant que leur courage, ils ont agressé verbalement la fautive, puis, fiers d’eux, ils sont partis en croisant l’adjoint communiste à la maire, chargé de la Sécurité.Qui, dès qu’il fut au courant de la situation, n’écoutant que son courage, commanda sur-le-champ à la vendeuse en larmes deux baguettes.

Dans l'heure, le patron présent lors de l'altercation posta sur son compte Facebook son choc et décida d'annoncer le retrait du porc de ses rayons, ayant trop peur du danger pour ses employés.

Rapidement, les réseaux sociaux d'extrême droite se sont emparés de l'affaire et la France a découvert l'insécurité dans laquelle nous vivons à Vénissieux.

Que retenir de ce triste scénario ?

Des énergumènes pensent que le porc est l’équivalent pour le musulman de la gousse d’ail pour les vampires.

Que des élus politiques censés représenter la sécurité n’interviennent pas en cas d’agressions dans leur propre ville.

Que le patron étant engagé politiquement, quoi qu’il lui arrive, c’est obligatoirement de la manipulation.

Que Vénissieux, comme beaucoup de villes en France, est tellement ghettoïsée qu’il est devenu anormal de retrouver du porc et du pinard dans un commerce.

Que la maire communiste et la totalité de son conseil municipal n a pas eu un mot de soutien pour un commerçant agressé, ni pour un infirmier poignardé il y a un an déjà.

Que des habitants essaient de minimiser la situation car la boulangerie sort d'un contrôle sanitaire, comme si la fille violée l'avait bien mérité car en jupe..

Selon l'Etat, Vénissieux est un bastion de l'islam radical. Mais rien n'est fait pour éviter ces situations.

Les Minguettes, 22 000 habitants, aucun bar servant de l'alcool ! Vénissieux, où 40 000 habitants n'ont pas un seul commerce de détail vendant du porc.

Des imams sont au conseil municipal avec l'aval des communistes. Et les esprits deviennent de plus en plus petits avec la pauvreté galopante et la clochardisation en marche sur Vénissieux.

Arrêtons de réfléchir. Soit on destitue les communistes du pouvoir. Soit on rase Vénissieux.

Y a plus rien à faire avec cette fine équipe.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux