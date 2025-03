Parlons français

Comme souvent, l’idéologie l’emporte sur le bon sens.

En réalité, apprendre la langue du pays d’accueil est une nécessité, non seulement pour l’intégration sociale, mais aussi pour l’émancipation économique des migrants. Refuser cette évidence, c’est condamner ces derniers à une dépendance totale vis-à-vis de leur communauté d’origine, les enfermant ainsi dans une précarité durable.

Un immigré qui ne parle pas français devra se contenter des rares opportunités d’emploi où la barrière linguistique n’est pas un obstacle, généralement des postes mal payés et précaires. Il sera aussi plus vulnérable aux abus et à l’exploitation, faute de comprendre ses droits. De même, l’accès aux services publics, à la santé ou à l’éducation de ses enfants sera compromis.

Et pour les femmes, la situation est encore plus alarmante. Sans maîtrise du français, elles restent souvent enfermées dans un foyer où elles sont entièrement dépendantes de leur compagnon, parfois soumises aux règles qu’il leur impose, au mépris des droits des femmes en France. Comment se défendre ? Comment dénoncer des violences ? Comment communiquer avec des soignants ? Comment simplement appeler la police ou les pompiers si la langue est une barrière infranchissable ?

L’exemple de ma tante de cœur, qui, après quarante ans en France, ne parlait pas un mot de français, reste gravé dans ma mémoire. Morte d’une crise cardiaque sans avoir pu appeler les secours, elle a dû passer par ma mère, ce qui lui a fait perdre des minutes précieuses... des minutes qui lui ont coûté la vie.

L’apprentissage du français est donc un levier d’émancipation et non un instrument de domination. Ceux qui s’y opposent, au nom d’un pseudo-antiracisme, ne rendent service à personne, sauf peut-être aux communautaristes qui prospèrent sur le repli identitaire.

Dans un pays, la langue est un ciment commun, un vecteur d’unité. Faire de sa maîtrise une exigence pour les nouveaux arrivants, ce n’est pas les coloniser, c’est leur donner les clés pour participer pleinement à la société. Ceux qui s’y opposent, sous prétexte de lutter contre un supposé impérialisme culturel – alors qu’eux-mêmes parlent souvent plusieurs langues grâce aux cours particuliers payés par papa – ne font que priver les migrants, et en particulier les femmes, d’un avenir meilleur.

Farid Ben Moussa

Conseiller municipal de Vénissieux