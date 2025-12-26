Faits Divers

Il escroquait des investisseurs en cryptomonnaie depuis 2018 : Monsieur Henri interpellé à Lyon

Revenu en France pour célébrer les fêtes de fin d'année avec sa famille en Bretagne après des années de cavale, un escroc à la cryptomonnaie a été interpellé en gare de la Part-Dieu à Lyon ce mardi matin vers 8h.

Aric Henri Sillam, dit Monsieur Henri, est connu de la justice française pour avoir créé un système promettant aux investisseurs en crypto des rendements importants. Une fois l'argent transféré sur ses plateformes, il disparaissait avec. Monsieur Henri aurait ainsi détourné 5 millions d'euros et arnaqué des centaines de personnes depuis 2018.

Condamné par contumace à 5 ans de prison ferme le 20 octobre dernier par le tribunal correctionnel de Bordeaux, il partageait son temps entre le Maroc et Israël.

Se pensant incognito pour son retour temporaire en France, Monsieur Henri, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a eu la surprise de voir la police monter dans son train à Lyon et l'interpeller devant sa femme et leur fille.

Placé en garde à vue pour Noël, il devrait être déféré à Bordeaux en vue de son incarcération.

Cryptomonnaie

5 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
AntiLFI le 26/12/2025 à 10:36
Zig a écrit le 26/12/2025 à 09h29

Chacun ses "specialités", l'extrême gauche s'adonne au narco trafic maffieux international,
Et par la même occasion, blanchit son pognon avec la crypto d'extrême droite, copains comme cochons...

Pas mieux.

Signaler Répondre
avatar
Moctarus le 26/12/2025 à 10:32

Un jour on paye de ses fautes ..

Signaler Répondre
avatar
J6 le 26/12/2025 à 09:44
Zig a écrit le 26/12/2025 à 09h29

Chacun ses "specialités", l'extrême gauche s'adonne au narco trafic maffieux international,
Et par la même occasion, blanchit son pognon avec la crypto d'extrême droite, copains comme cochons...

Bim...bien envoyé et tellement vrai

Signaler Répondre
avatar
Zig le 26/12/2025 à 09:29
LFI 69 a écrit le 26/12/2025 à 09h12

La crypto monnaie est très prisée par l'extrême droite internationale pour anonymiser sess flux d'argent.

Chacun ses "specialités", l'extrême gauche s'adonne au narco trafic maffieux international,
Et par la même occasion, blanchit son pognon avec la crypto d'extrême droite, copains comme cochons...

Signaler Répondre
avatar
LFI 69 le 26/12/2025 à 09:12

La crypto monnaie est très prisée par l'extrême droite internationale pour anonymiser sess flux d'argent.

Signaler Répondre

