Il escroquait des investisseurs en cryptomonnaie depuis 2018 : Monsieur Henri interpellé à Lyon

Aric Henri Sillam, dit Monsieur Henri, est connu de la justice française pour avoir créé un système promettant aux investisseurs en crypto des rendements importants. Une fois l'argent transféré sur ses plateformes, il disparaissait avec. Monsieur Henri aurait ainsi détourné 5 millions d'euros et arnaqué des centaines de personnes depuis 2018.

Condamné par contumace à 5 ans de prison ferme le 20 octobre dernier par le tribunal correctionnel de Bordeaux, il partageait son temps entre le Maroc et Israël.

Se pensant incognito pour son retour temporaire en France, Monsieur Henri, qui faisait l'objet d'un mandat d'arrêt, a eu la surprise de voir la police monter dans son train à Lyon et l'interpeller devant sa femme et leur fille.

Placé en garde à vue pour Noël, il devrait être déféré à Bordeaux en vue de son incarcération.