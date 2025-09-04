Enlèvement et rançon en cryptomonnaies : sept suspects devant la JIRS de Lyon

Sept personnes ont été présentées ce jeudi 4 septembre à la Juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon dans l’enquête sur l’enlèvement d’un ressortissant suisse, séquestré fin août dans la Drôme avec une demande de rançon en cryptomonnaies, rapporte le Dauphiné Libéré.

Selon le parquet de Lyon, "la gendarmerie nationale est avisée le 30 août qu’un ressortissant suisse a été enlevé et séquestré en France et que les ravisseurs exigent qu’une rançon leur soit versée en cryptomonnaie pour sa libération." L’homme, âgé d’une vingtaine d’années, a été libéré dimanche près de Valence, ligoté dans une habitation proche de la gare TGV.

L’opération a mobilisé près de 150 militaires issus de la section de recherches de Grenoble, du groupement de gendarmerie de la Drôme, de l’Unité nationale de police judiciaire et du GIGN.

"Le 31 août, une opération est déclenchée sous l’autorité du parquet de la JIRS de Lyon, amenant à l’interpellation du principal suspect ainsi que de deux autres individus. Les éléments découverts par les enquêteurs permettent de localiser et de libérer la victime dans le département de la Drôme, tout en procédant à l’interpellation de quatre autres suspects", précise le parquet de Lyon.

Les chefs retenus sont lourds : enlèvement, séquestration ou détention arbitraire d’otage commis en bande organisée, extorsion en bande organisée avec arme et association de malfaiteurs. Le parquet de la JIRS a formulé des réquisitions de placement en détention provisoire.