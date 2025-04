Enlèvement dans l’Ain : la femme et la fille d’un convoyeur de fonds prises en otage

Les ravisseurs ne s’en sont pris non pas à leur cible directe, mais à sa famille. Ce jeudi 17 avril au matin, un convoyeur de fonds originaire de l’Ain, en poste en Suisse, a reçu une alerte dramatique au moment d’entamer sa tournée : trois hommes cagoulés venaient de pénétrer à son domicile.

Selon les premiers éléments rapportés par RTL, les malfaiteurs ont enlevé son épouse et leur fille, âgée d’à peine un an et demi. Peu après, le convoyeur reçoit un appel téléphonique. Au bout du fil, des instructions glaçantes : continuer sa tournée comme si de rien n’était, ne surtout rien signaler à ses supérieurs ou aux autorités, au risque de mettre en danger ses proches. Les ravisseurs exigent également des informations détaillées sur le véhicule utilisé pour transporter les fonds.

Mais l’homme choisit de ne pas céder. Il prévient aussitôt les autorités helvétiques, qui transmettent l’alerte aux services français. Une course contre-la-montre s’engage alors pour retrouver les otages.

Une heure et demie après leur enlèvement, la mère et l’enfant sont finalement retrouvés, sains et saufs, à plus d’une centaine de kilomètres de leur domicile, au bord d’une route. C’est un automobiliste qui donne l’alerte après les avoir aperçus.

Les auteurs de cette séquestration, au moins trois individus selon les premiers témoignages, sont toujours activement recherchés. L’enquête a été confiée conjointement à l’OCLCO et à la police judiciaire de Lyon. Elle est pilotée par la juridiction interrégionale spécialisée (JIRS) de Lyon, qui a ouvert une enquête pour "enlèvement et séquestration en bande organisée" ainsi que pour "tentative de vol en bande organisée."