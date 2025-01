Braquages de bureaux de tabac : six suspects interpellés dans la région lyonnaise

Les gendarmes ont mis un coup d’arrêt à une vague de braquages qui a frappé la région entre le 22 décembre et le 8 janvier. Onze bureaux de tabac situés en Isère, Savoie, Rhône et Puy-de-Dôme ont été la cible de vols à main armée commis à l’aube par des individus masqués et parfois vêtus de combinaisons, selon le parquet de Grenoble.

Les auteurs, agissant par groupe de trois ou quatre, dérobaient principalement des cartouches de cigarettes et les fonds de caisse, n’hésitant pas à recourir à la violence. Le préjudice de certains braquages dépassait les 20 000 euros. Les suspects utilisaient des véhicules volés qu’ils incendiaient après leurs méfaits.

Les investigations, menées conjointement par les gendarmes de Grenoble, de l’Isère et du Rhône, ont permis d’identifier six suspects basés dans le sud-est lyonnais, déjà connus de la justice. Les arrestations, menées ce jeudi 23 janvier, ont mobilisé plusieurs pelotons de gendarmerie à Mions et Saint-Priest.

Les perquisitions ont révélé des éléments incriminants, dont des cagoules, des vêtements correspondant à ceux des braqueurs et du matériel de démarrage de véhicules. Les suspects, dont trois mineurs de 14 à 17 ans, sont actuellement en garde à vue, pouvant durer jusqu’à 96 heures.

L’enquête se poursuit pour faire toute la lumière sur cette affaire de vols en bande organisée.