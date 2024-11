Deux Lyonnais condamnés pour le braquage d’un camion de cigarettes en 2021

Deux hommes, âgés de 26 et 30 ans, ont été condamnés mardi 5 novembre par le tribunal judiciaire de Vienne pour leur participation au braquage d’un camion de cigarettes en 2021. Après que deux autres personnes ont été mises hors de cause, les deux hommes ont quant à eux été renvoyés pour vol aggravé, participation à une association de malfaiteurs et destruction par incendie.

Dans la matinée du 30 mars 2021, un camion de livraison de cigarettes est intercepté en pleine rue par plusieurs individus. Les livreurs sont contraints de se mettre dos à la scène, tandis que les braqueurs déchargent une partie des cartons de cigarettes avant de mettre le feu au véhicule et de disparaître. Un système de géolocalisation cachée dans la cargaison permet ensuite à la police de suivre la trace des voleurs jusqu’au 8e arrondissement de Lyon, où deux hommes sont interpellés quelques heures plus tard par la BRI (brigade de recherche et d’intervention) en train de déplacer les cigarettes volées.

Malgré leurs dénégations, des éléments matériels les relient au braquage : ADN et traces odorologiques (technique d'identification judiciaire reposant sur les odeurs) montrent la présence des deux prévenus dans les véhicules utilisés. En détention provisoire pendant plusieurs mois, les deux prévenus ont reconnu des manipulations de cartons, mais ont nié tout rôle dans le braquage. Finalement, le tribunal a prononcé une peine de 4 ans de prison, assortie de 30 mois sursis probatoire pour l’un et 31 pour l’autre. Les deux condamnés, devront également s’acquitter d’une amende de 7 500 euros et indemnisé le transporteur à hauteur de 44 700 euros, pour la perte du camion incendié, précise Le Progrès. Les peines ont pu être aménagées sous Bracelet électronique.