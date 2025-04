Près de Lyon : Fabien Roussel en meeting "pour la paix" ce mardi à Vénissieux

Le PCF organise un meeting sur le thème de la paix avec, en tête d’affiche, le chef de file du parti, Fabien Roussel. L’objectif de cette réunion sera de discuter des conflits internationaux afin de présenter plusieurs propositions visant à garantir la sécurité des Français.

Le candidat aux dernières élections présidentielles sera accompagné de Michèle Picard (maire de Vénissieux), Yassar Ayoub (de l’ambassade de Palestine), Raoul Hedebouw (président du Parti du Travail de Belgique) ou encore Alette Cavaillon (présidente du mouvement de la Paix 69).

"Le PCF tire la sonnette d’alarme"

Dans un communiqué publié vendredi dernier, le Parti communiste français n’a pas mâché ses mots concernant le gouvernement : "Aux côtés des Français et des Françaises et de tous les peuples, le PCF tire la sonnette d’alarme (…) Il appelle à donner à la France une voix indépendante pour la paix et un nouvel ordre du monde respectant le droit international, à l’encontre des positions guerrières et post-atlantistes que défend le président de la République Emmanuel Macron."

Rendez-vous donc ce mardi 8 avril à 18h au sein de la salle Joliot Curie de Vénissieux.