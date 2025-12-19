Santé

Agressions de soignants : l’Ordre infirmier du Rhône interpelle la maire de Vénissieux

Agressions de soignants : l’Ordre infirmier du Rhône interpelle la maire de Vénissieux

L’Ordre infirmier départemental du Rhône alerte sur la multiplication des agressions visant des professionnels de santé, en particulier à Vénissieux, et réclame des mesures concrètes de sécurité.

Dans un communiqué publié ce vendredi, l’institution dénonce une situation devenue, selon elle, critique pour l’exercice des soins sur certains territoires.

L’Ordre réagit notamment à l’agression d’une infirmière à Vénissieux mi-novembre que LyonMag avait révélé. Il regrette que les faits y soient qualifiés de simple "altercation" et rapportés au conditionnel par le Progrès, ce qui, selon lui, minimise la gravité des violences subies par les soignants sur le terrain.

Face à cette situation, l’Ordre infirmier indique avoir sollicité un rendez-vous avec la maire de Vénissieux, Michèle Picard, ou son chef de cabinet, afin d’échanger sur les dispositifs de prévention et de protection existants ou à mettre en place. À ce jour, aucune réponse ne lui aurait été apportée.

Le communiqué dresse un bilan alarmant des faits récents : un infirmier poignardé, une infirmière violemment agressée et aujourd’hui lourdement handicapée, une autre contrainte de cesser son activité après la dégradation complète de son véhicule, des équipes du SAMU agressées, ainsi que des incivilités quotidiennes lors d’interventions à domicile, parfois en lien avec des réseaux de trafic de drogue...

Selon l’Ordre, ces violences rendent certains secteurs "trop dangereux" pour les professionnels de santé et menacent la continuité des soins. L’institution demande une rencontre urgente avec la municipalité, la mise en place de mesures de protection et de prévention, ainsi qu’un soutien institutionnel renforcé pour les soignants victimes d’agressions. Elle se dit prête à travailler avec les élus locaux pour élaborer des réponses "concrètes et efficaces".

Tags :

vénissieux

3 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Toubib le 19/12/2025 à 16:03

Whalaaaa je kiffe whesh whesh !
Vénissieux est une opportunité pour l agglomération lyonnaise, une chance pour l Auvergne-Rhone Alpes et une richesse pour ce pays !

Signaler Répondre
avatar
Allons! le 19/12/2025 à 15:30

Quelle idée d'aller à Vénissieux... La charia ne prévoit pas qu’une infirmière puisse y circuler seule !

Signaler Répondre
avatar
Perrachoisforever le 19/12/2025 à 15:22

Bravo l'ordre des Infirmiers !

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.