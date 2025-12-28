Sur un scooter, deux individus tirent à l'arme de guerre devant plusieurs points de deal à Vénissieux

Car deux individus sur un scooter ont arpenté les rues de la 3e commune du Rhône en tirant à l'arme de guerre.

On ne sait pas encore s'ils visaient des personnes mais le duo a fait feu à de nombreuses reprises avec une Kalachnikov dans différents quartiers : avenue Vladimir Komarov, rue des Martyrs-de-la-Résistance, rue du 8-Mai-1945…

Sur ces images filmées par une habitante de Vénissieux, on voit le scooter se faufiler sur un parking, puis le passager ouvrir le feu. Plusieurs véhicules ont été criblés de balles.

A Vénissieux près de #Lyon, deux hommes sur un T-Max ont tiré à la Kalachnikov devant plusieurs points de deal ce samedi soir. Aucun blessé n'est à déplorer, une enquête a été ouverte pour retrouver les tireurs (vidéo témoin) pic.twitter.com/3FezGhHnsU — Lyon Mag (@lyonmag) December 28, 2025

Le puissant scooter et ses passagers ont ensuite pris la fuite, avant l'arrivée des policiers.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces fusillades qui n'ont pas fait de blessés. Il s'agirait d'une tentative d'intimidation, car les tirs ont eu lieu non loin de points de deal.