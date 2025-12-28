Faits Divers

Sur un scooter, deux individus tirent à l'arme de guerre devant plusieurs points de deal à Vénissieux

Ce samedi soir, la panique s'est emparée de nombreux habitants de Vénissieux.

Car deux individus sur un scooter ont arpenté les rues de la 3e commune du Rhône en tirant à l'arme de guerre.

On ne sait pas encore s'ils visaient des personnes mais le duo a fait feu à de nombreuses reprises avec une Kalachnikov dans différents quartiers : avenue Vladimir Komarov, rue des Martyrs-de-la-Résistance, rue du 8-Mai-1945…

Sur ces images filmées par une habitante de Vénissieux, on voit le scooter se faufiler sur un parking, puis le passager ouvrir le feu. Plusieurs véhicules ont été criblés de balles.

Le puissant scooter et ses passagers ont ensuite pris la fuite, avant l'arrivée des policiers.

Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces fusillades qui n'ont pas fait de blessés. Il s'agirait d'une tentative d'intimidation, car les tirs ont eu lieu non loin de points de deal.

Tags :

vénissieux

LOlotoooooooooo le 28/12/2025 à 13:23

Lahmar, Boumerdit, Amar, une décalration ?

Sarkolecrivain le 28/12/2025 à 12:57

« Vous en avez assez de cette racaille? et ben on va vous en débarrasser »

hollywood le 28/12/2025 à 12:56

Lorsqu'on est faible on utilise des armes pour faire le grand mais la vie ce n'est pas cela, triste mentalité et triste avenir.

aimelyon le 28/12/2025 à 12:52

simplement des faibles d’esprit, triste personne et triste vie.

ILE D'YEU le 28/12/2025 à 12:29

Je suis heureux d'entendre de si belles phrases inspirées de Chateaubriand, de Proust, de Flaubert, de Maupassant ...

électrices/électeurs de GAUCHE et d'EXTREME GAUCHE aux cheveux multicolores : qu'avez-vous à dire sur la richesse du langage caractérisant 98,3% de la jeunesse "française" ? c'est sans doute parce qu'ils ont été parqués dans des cités de banlieue.... c'est la faute à l'extrême droite ...

Bertrand kanta le 28/12/2025 à 12:00

Étant moi même un habitant de Venissieux c’est une ville paisible où il fait bon vivre la plus part du temps mais faut avouer que c’est vrai de temps en temps les jeunes se tirent dessus mais généralement c’est rien de grave mais c’est aussi pour ça qu’on aime cette ville et c’est ça qui fait son charme

Bmw le 28/12/2025 à 11:43

Encore un T MAX!!!!!
Il faut de toute urgence que Yamaha le retire de son catalogue

En même temps le 28/12/2025 à 11:39
ah ça a écrit le 28/12/2025 à 10h49

Pour dire et répéter des conneries tu es bien placé !

Il a que ça à foutre le cul au fond de son canapé à attendre chaque article sur Lyon mag

Schmatta le 28/12/2025 à 11:18
Catalan a écrit le 28/12/2025 à 09h25

Heureusement que les images parlent parceque pour le reste ils faut avoir un interprète

Elargi ton champ linguistique, très bon pour l'acuité auditive et les méninges

Schmatta le 28/12/2025 à 11:15

Un différent commercial....

et oui et oui le 28/12/2025 à 10:51
Dupon a écrit le 28/12/2025 à 09h14

Whalla..ça tire..
La classe de celle qui filme.
Enfin c'est la banlieue Whalla...
Et il faut interdir les scooters..c'est dangereux.

Et on voit bien une fois de plus que l'immigration n'a rien à voir ,mais non, mais non !

ah ça le 28/12/2025 à 10:49
LFI 69 a écrit le 28/12/2025 à 09h26

Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.

Pour dire et répéter des conneries tu es bien placé !

J6 le 28/12/2025 à 10:35

L'auto régulation c'est bien

Ex Précisions le 28/12/2025 à 10:17

Est-ce qu'il y a un candidat à cette mairie qui propose sur la sécurité autre chose que des caméras seules qui ne servent à rien ?
Ce qui est étonnant c'est que la préfecture et l'état restent muets sur cette ville rongée jusqu'à l'os...

Il me semble que... le 28/12/2025 à 10:14
Fleur de Lys a écrit le 28/12/2025 à 09h16

C'était quand même plus classe avant quand les règlements de compte se faisaient avec de grosses limousines...
Maintenant c'est en scooter...
On est tombé bien bas

Il me semble que certains tueurs viennent en trottinette ?

En se déplaçant en mode doux, la gauche n'y trouvera rien à redire, comme d'hab'...

Si on mettait les moyens financiers dédiés au tramway... le 28/12/2025 à 10:07

Pour assurer la sécurité des gens, ce serait déjà réglé.

Combien c'est, plusieurs centaines de millions d'Euros ?

Les gens préfèreraient ne pas avoir de ttramway MAIS vivre en réelle sérénité.

LFI 69 le 28/12/2025 à 09:59

Chronique d'une ville apaisée, degenrée, ou il fait bon le vivre ensemble grâce à nos chances pour la France

Alouf1959 le 28/12/2025 à 09:59
LFI 69 a écrit le 28/12/2025 à 09h26

Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.

Villeurbanne, il y a 7 jours ;
Un étudiant, victime collatérale
Les tirs ont aussi fait une victime collatérale. Un deuxième homme, âgé de 22 ans, qui n’avait aucun lien avec les deux protagonistes et rentrait chez lui, a reçu une balle perdue, au niveau du genou. Il a dû être opéré.
Je ne vous le souhaite nullement mais si demain, c'était vous ou un de vos proches , votre réaction ???

Ouioui le 28/12/2025 à 09:44
LFI 69 a écrit le 28/12/2025 à 09h26

Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.

Simple constat de violence.
Habites tu ces quartiers ? Nous aimerions savoir dans quel environnement feutré tu résides...
Quand les balles sifflent sous tes fenêtres, tu as tendance à penser que ce n'est point normal et que tout ceci est la conséquence de tes amis au pouvoir local.

alec69 le 28/12/2025 à 09:41
LFI 69 a écrit le 28/12/2025 à 09h26

Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.

Si vous n'avez que ce type de commentaires à faire c'est vous qui êtes raz de plafond.
Le résultat de ce qui se passe aujourd'hui nous le devons à vos petits camarades, pas à l'extrême droite pour cette fois.

bolkian le 28/12/2025 à 09:36

C'est un clip de rap :
"Je vais avenue Komarov avec ma kalachnikov
Rue des Martyrs je tire
Sur mon Tmax ya pas de pax la concurrence j'efface"

Alouf1959 le 28/12/2025 à 09:32

La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent » La citation est attribuée à Albert Einstein.
Comme personne ne fait quelque chose, le résultat est toujours identique.

AntiLFFI le 28/12/2025 à 09:31
LFI 69 a écrit le 28/12/2025 à 09h26

Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.

Enfin un article pour témoigner de l’activité nocturne des soutiens de LFI.

LFI 69 le 28/12/2025 à 09:26

Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.

Catalan le 28/12/2025 à 09:25

Heureusement que les images parlent parceque pour le reste ils faut avoir un interprète

bienvenido le 28/12/2025 à 09:21
Dupon a écrit le 28/12/2025 à 09h14

Whalla..ça tire..
La classe de celle qui filme.
Enfin c'est la banlieue Whalla...
Et il faut interdir les scooters..c'est dangereux.

Sur Allah ça tire 🤣 Wallah, jt jure c'est pas moi🤣

Fleur de Lys le 28/12/2025 à 09:16

C'était quand même plus classe avant quand les règlements de compte se faisaient avec de grosses limousines...
Maintenant c'est en scooter...
On est tombé bien bas

Dupon le 28/12/2025 à 09:14

Whalla..ça tire..
La classe de celle qui filme.
Enfin c'est la banlieue Whalla...
Et il faut interdir les scooters..c'est dangereux.

