Sur un scooter, deux individus tirent à l'arme de guerre devant plusieurs points de deal à Vénissieux

Car deux individus sur un scooter ont arpenté les rues de la 3e commune du Rhône en tirant à l'arme de guerre.
On ne sait pas encore s'ils visaient des personnes mais le duo a fait feu à de nombreuses reprises avec une Kalachnikov dans différents quartiers : avenue Vladimir Komarov, rue des Martyrs-de-la-Résistance, rue du 8-Mai-1945…
Sur ces images filmées par une habitante de Vénissieux, on voit le scooter se faufiler sur un parking, puis le passager ouvrir le feu. Plusieurs véhicules ont été criblés de balles.
A Vénissieux près de #Lyon, deux hommes sur un T-Max ont tiré à la Kalachnikov devant plusieurs points de deal ce samedi soir. Aucun blessé n'est à déplorer, une enquête a été ouverte pour retrouver les tireurs (vidéo témoin) pic.twitter.com/3FezGhHnsU— Lyon Mag (@lyonmag) December 28, 2025
Le puissant scooter et ses passagers ont ensuite pris la fuite, avant l'arrivée des policiers.
Une enquête a été ouverte pour faire toute la lumière sur ces fusillades qui n'ont pas fait de blessés. Il s'agirait d'une tentative d'intimidation, car les tirs ont eu lieu non loin de points de deal.
Lahmar, Boumerdit, Amar, une décalration ?Signaler Répondre
« Vous en avez assez de cette racaille? et ben on va vous en débarrasser »Signaler Répondre
Lorsqu'on est faible on utilise des armes pour faire le grand mais la vie ce n'est pas cela, triste mentalité et triste avenir.Signaler Répondre
simplement des faibles d’esprit, triste personne et triste vie.Signaler Répondre
Je suis heureux d'entendre de si belles phrases inspirées de Chateaubriand, de Proust, de Flaubert, de Maupassant ...Signaler Répondre
électrices/électeurs de GAUCHE et d'EXTREME GAUCHE aux cheveux multicolores : qu'avez-vous à dire sur la richesse du langage caractérisant 98,3% de la jeunesse "française" ? c'est sans doute parce qu'ils ont été parqués dans des cités de banlieue.... c'est la faute à l'extrême droite ...
Étant moi même un habitant de Venissieux c’est une ville paisible où il fait bon vivre la plus part du temps mais faut avouer que c’est vrai de temps en temps les jeunes se tirent dessus mais généralement c’est rien de grave mais c’est aussi pour ça qu’on aime cette ville et c’est ça qui fait son charmeSignaler Répondre
Encore un T MAX!!!!!Signaler Répondre
Il faut de toute urgence que Yamaha le retire de son catalogue
Il a que ça à foutre le cul au fond de son canapé à attendre chaque article sur Lyon magSignaler Répondre
Elargi ton champ linguistique, très bon pour l'acuité auditive et les méningesSignaler Répondre
Un différent commercial....Signaler Répondre
Et on voit bien une fois de plus que l'immigration n'a rien à voir ,mais non, mais non !Signaler Répondre
Pour dire et répéter des conneries tu es bien placé !Signaler Répondre
L'auto régulation c'est bienSignaler Répondre
Est-ce qu'il y a un candidat à cette mairie qui propose sur la sécurité autre chose que des caméras seules qui ne servent à rien ?Signaler Répondre
Ce qui est étonnant c'est que la préfecture et l'état restent muets sur cette ville rongée jusqu'à l'os...
Il me semble que certains tueurs viennent en trottinette ?Signaler Répondre
En se déplaçant en mode doux, la gauche n'y trouvera rien à redire, comme d'hab'...
Pour assurer la sécurité des gens, ce serait déjà réglé.Signaler Répondre
Combien c'est, plusieurs centaines de millions d'Euros ?
Les gens préfèreraient ne pas avoir de ttramway MAIS vivre en réelle sérénité.
Chronique d'une ville apaisée, degenrée, ou il fait bon le vivre ensemble grâce à nos chances pour la FranceSignaler Répondre
Villeurbanne, il y a 7 jours ;Signaler Répondre
Un étudiant, victime collatérale
Les tirs ont aussi fait une victime collatérale. Un deuxième homme, âgé de 22 ans, qui n’avait aucun lien avec les deux protagonistes et rentrait chez lui, a reçu une balle perdue, au niveau du genou. Il a dû être opéré.
Je ne vous le souhaite nullement mais si demain, c'était vous ou un de vos proches , votre réaction ???
Simple constat de violence.Signaler Répondre
Habites tu ces quartiers ? Nous aimerions savoir dans quel environnement feutré tu résides...
Quand les balles sifflent sous tes fenêtres, tu as tendance à penser que ce n'est point normal et que tout ceci est la conséquence de tes amis au pouvoir local.
Si vous n'avez que ce type de commentaires à faire c'est vous qui êtes raz de plafond.Signaler Répondre
Le résultat de ce qui se passe aujourd'hui nous le devons à vos petits camarades, pas à l'extrême droite pour cette fois.
C'est un clip de rap :Signaler Répondre
"Je vais avenue Komarov avec ma kalachnikov
Rue des Martyrs je tire
Sur mon Tmax ya pas de pax la concurrence j'efface"
La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent » La citation est attribuée à Albert Einstein.Signaler Répondre
Comme personne ne fait quelque chose, le résultat est toujours identique.
Enfin un article pour témoigner de l’activité nocturne des soutiens de LFI.Signaler Répondre
Enfin un article pour alimenter les passionnés de haine qui va leur faire leur dimanche.Signaler Répondre
Heureusement que les images parlent parceque pour le reste ils faut avoir un interprèteSignaler Répondre
Sur Allah ça tire 🤣 Wallah, jt jure c'est pas moi🤣Signaler Répondre
C'était quand même plus classe avant quand les règlements de compte se faisaient avec de grosses limousines...Signaler Répondre
Maintenant c'est en scooter...
On est tombé bien bas
Whalla..ça tire..Signaler Répondre
La classe de celle qui filme.
Enfin c'est la banlieue Whalla...
Et il faut interdir les scooters..c'est dangereux.