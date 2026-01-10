Municipales 2026 : l'Union des démocrates musulmans français (UDMF) se présentera à Vénissieux

L'Union des démocrates musulmans français (UDMF) a annoncé vouloir présenter des candidats dans deux villes du pays en mars prochain. Outre Vénissieux, Nanterre devrait aussi pouvoir compter sur une liste UDMF, "la seule liste citoyenne avec des gens issus de tous les quartiers", promet le fondateur Nagib Azergui à l'AFP.

C'est Farid Omeir qui conduira les listes à Vénissieux. Président de l'UDMF, il n'est pas un inconnu pour les Rhodaniens, puisqu'il s'était déjà présenté aux régionales 2021 en Auvergne-Rhône-Alpes en tant que candidat de la liste Agir pour ne plus subir, déjà soutenu par l'UDMF. Il ne dépassait alors pas le 1% des voix à l'échelle régionale, faisant son meilleur score dans la Métropole avec 0,92%.

Le parti, qui se défend d'être communautaire mais plutôt de lutter contre l'islamophobie, avait été aussi présent en 2020 aux élections métropolitaines, obtenant 2,68% des voix dans la circonscription Portes du Sud et 2,21% dans Rhône Amont. Tandis que les annonces de candidatures à Villeurbanne et à Vaulx-en-Velin n'aboutissaient pas.

Si les propositions de Farid Omeir pour Vénissieux ne sont pas encore connues, l'UDMF entend remporter Nanterre pour la jumeler avec une ville palestinienne, réserver 10% des emplois créés aux Nanterriens et faire en sorte que les locataires installés depuis plus de 15 ans dans leur logement puissent en devenir propriétaires. A voir si elles seront dupliquées dans la 3e ville du Rhône.