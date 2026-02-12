Damien Monnier : "Je souhaite qu'une station de métro aille jusqu'à Sathonay-Camp"

Plus jeune maire de l'agglomération lyonnaise en 2020, Damien Monnier a dû faire face à une forte croissance démographique, la plus importante de la Métropole. Notamment à cause de l'arrivée en 2012 du pôle régional de la gendarmerie Auvergne-Rhône-Alpes avec 420 familles de gendarmes. "Ce qui fait qu'on double pratiquement notre population en moins de 10 ans. (...) Ça reste quand même un esprit village, mais avec un renforcement de la population conséquent avec des infrastructures qu'il fallait agrandir, note le maire sortant. (...) C'est unique d'avoir accueilli autant de monde en si peu de temps".

Avec les maires de Rillieux-la-Pape et Caluire-et-Cuire, Damien Monnier s'était opposé au projet de tramway de l'écologiste Bruno Bernard pour le plateau Nord. "Je souhaite qu'une station de métro aille jusqu'à Sathonay-Camp. Parce qu'on a la gare, c'est un pôle d'attractivité important", juge l'édile.

Pourtant, Véronique Sarselli n'a pas prévu de métro ou de projets de transports pour le Plateau Nord. "On ne lâchera pas sur le sujet, les trois maires ensemble, nous ne lâcherons pas", promet Damien Monnier, qui poursuivra son travail de lobbying en cas de changement de présidence à la Métropole.

Quid d'un prochain mandat en cas de victoire contre Myriam Fontaine, pour le moment seule autre candidate déclarée ? "La sécurité reste une priorité, même si on a 420 familles de gendarmes. Ensuite on a les services publics à réadapter parce que l'évolution de la population a fait qu'ils étaient trop petits, avec un pôle petite enfance, une nouvelle bibliothèque", conclut Damien Monnier.

