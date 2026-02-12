Judiciaire

Le un-contre-un entre lycéens se termine en lynchage dans un champ du Beaujolais : 18 mois de prison ferme prononcés

Le un-contre-un entre lycéens se termine en lynchage dans un champ du Beaujolais : 18 mois de prison ferme prononcés

Ce jour d'octobre 2023, un véritable passage à tabac avait eu lieu à Saint-Georges-de-Reneins.

A l'origine, une rixe entre deux lycéens de Villefranche-sur-Saône et de Belleville-en-Beaujolais. Mais au lieu de pouvoir régler leurs comptes en un-contre-un, l'un d'entre eux est tombé dans un piège.

Un petit groupe, composé notamment de majeurs, l'a lynché dans un champ de la commune, le frappant à coups de batte, utilisant une gazeuse, le menaçant même avec un couteau placé sous sa gorge. Selon le Progrès, une vidéo avait également été réalisée pour l'humilier totalement.

Il y a quelques jours, le tribunal caladois jugeait deux jeunes hommes soupçonnés d'avoir participé à ces scènes de violences. L'un d'entre eux ne s'est pas présenté à l'audience, il a écopé de 18 mois de prison ferme et un mandat d'arrêt a été émis. L'autre prévenu a été condamné à 6 mois avec sursis et 500 euros d'amende.

10 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
Zoologie le 12/02/2026 à 11:55
RN69 a écrit le 12/02/2026 à 11h04

Maintenant, même les villages du beaujolais n’échappent pas à cette insécurité. La racaille progresse de jours en jours en toute impunité..

Quoi de plus normal de les retrouver à la campagne , ça se reproduit comme des lapins

Signaler Répondre
avatar
Bl74 le 12/02/2026 à 11:37

Origines de la gazeuse et de la batte svp...

Signaler Répondre
avatar
Privadois le 12/02/2026 à 11:27
simplementcitoyen a écrit le 12/02/2026 à 11h21

Et bien même à la campagne ils se comporte mal, pour être aussi mauvais en attitude c'est qu'il y a un problème dans leurs tête vide. Triste personne triste avenir.

Votre campagne blanche, catho,hétéro c est fini !

Signaler Répondre
avatar
simplementcitoyen le 12/02/2026 à 11:21

Et bien même à la campagne ils se comporte mal, pour être aussi mauvais en attitude c'est qu'il y a un problème dans leurs tête vide. Triste personne triste avenir.

Signaler Répondre
avatar
Patriote B. le 12/02/2026 à 11:09

C'est la faute aux écolos dixit Lyon People

Signaler Répondre
avatar
RN69 le 12/02/2026 à 11:04

Maintenant, même les villages du beaujolais n’échappent pas à cette insécurité. La racaille progresse de jours en jours en toute impunité..

Signaler Répondre
avatar
Ex Précisions le 12/02/2026 à 11:01

Ces jeunes... Alcool, proto, drogues, mais s'ils se mettent au beaujolpif on se retrouve avec des situations comme celle-ci ;-)

Signaler Répondre
avatar
Ethan le 12/02/2026 à 10:56
Hercule P a écrit le 12/02/2026 à 10h52

Un un-contre-un qui dégénère en guet-apens?

Un couteau sorti?

C'est signé!

Arrêtez de voir l'extrême droite partout!

Signaler Répondre
avatar
Racailles de m... le 12/02/2026 à 10:55

C'est la faute à l'oisiveté...

Signaler Répondre
avatar
Hercule P le 12/02/2026 à 10:52

Un un-contre-un qui dégénère en guet-apens?

Un couteau sorti?

C'est signé!

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.