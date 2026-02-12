A l'origine, une rixe entre deux lycéens de Villefranche-sur-Saône et de Belleville-en-Beaujolais. Mais au lieu de pouvoir régler leurs comptes en un-contre-un, l'un d'entre eux est tombé dans un piège.
Un petit groupe, composé notamment de majeurs, l'a lynché dans un champ de la commune, le frappant à coups de batte, utilisant une gazeuse, le menaçant même avec un couteau placé sous sa gorge. Selon le Progrès, une vidéo avait également été réalisée pour l'humilier totalement.
Il y a quelques jours, le tribunal caladois jugeait deux jeunes hommes soupçonnés d'avoir participé à ces scènes de violences. L'un d'entre eux ne s'est pas présenté à l'audience, il a écopé de 18 mois de prison ferme et un mandat d'arrêt a été émis. L'autre prévenu a été condamné à 6 mois avec sursis et 500 euros d'amende.
Quoi de plus normal de les retrouver à la campagne , ça se reproduit comme des lapinsSignaler Répondre
Origines de la gazeuse et de la batte svp...Signaler Répondre
Votre campagne blanche, catho,hétéro c est fini !Signaler Répondre
Et bien même à la campagne ils se comporte mal, pour être aussi mauvais en attitude c'est qu'il y a un problème dans leurs tête vide. Triste personne triste avenir.Signaler Répondre
C'est la faute aux écolos dixit Lyon PeopleSignaler Répondre
Maintenant, même les villages du beaujolais n’échappent pas à cette insécurité. La racaille progresse de jours en jours en toute impunité..Signaler Répondre
Ces jeunes... Alcool, proto, drogues, mais s'ils se mettent au beaujolpif on se retrouve avec des situations comme celle-ci ;-)Signaler Répondre
Arrêtez de voir l'extrême droite partout!Signaler Répondre
C'est la faute à l'oisiveté...Signaler Répondre
Un un-contre-un qui dégénère en guet-apens?Signaler Répondre
Un couteau sorti?
C'est signé!