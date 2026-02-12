A l'origine, une rixe entre deux lycéens de Villefranche-sur-Saône et de Belleville-en-Beaujolais. Mais au lieu de pouvoir régler leurs comptes en un-contre-un, l'un d'entre eux est tombé dans un piège.

Un petit groupe, composé notamment de majeurs, l'a lynché dans un champ de la commune, le frappant à coups de batte, utilisant une gazeuse, le menaçant même avec un couteau placé sous sa gorge. Selon le Progrès, une vidéo avait également été réalisée pour l'humilier totalement.

Il y a quelques jours, le tribunal caladois jugeait deux jeunes hommes soupçonnés d'avoir participé à ces scènes de violences. L'un d'entre eux ne s'est pas présenté à l'audience, il a écopé de 18 mois de prison ferme et un mandat d'arrêt a été émis. L'autre prévenu a été condamné à 6 mois avec sursis et 500 euros d'amende.