Bruno Bernard veut frapper fort : 2000 Vélo’v électriques et 100 km de nouvelles pistes annoncés pour la Métropole de Lyon

La Métropole de Lyon veut accélérer sur le vélo. Dans un communiqué, la majorité conduite par Bruno Bernard présente une nouvelle feuille de route en matière de mobilités actives.

Depuis 2020, 180 kilomètres de Voies Lyonnaises ont été réalisés pour un investissement total de 200 millions d’euros.

Pour le prochain mandat, au moins 100 kilomètres supplémentaires d’aménagements structurants sont annoncés en cas de victoire, avec un objectif d’achèvement du réseau à l’horizon 2035.

Bruno Bernard évoque notamment la sécurisation des carrefours complexes, la résorption des "points noirs" et le renforcement du maillage en première couronne.

Autre mesure phare : le déploiement de 2000 Vélo’v électriques supplémentaires et la création de 250 nouvelles stations sur le territoire.

L'écologiste annonce aussi vouloir former 5000 personnes par an via la vélo-école publique et gratuite, avec un renforcement des actions dans les entreprises et les établissements scolaires.

Enfin, à partir de 2026, l’aide à l’achat de vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite serait élargie aux roues électriques pour fauteuils roulants. "Le renforcement des aides à l’achat, notamment de vélos adaptés et de roues motorisées pour fauteuils roulants, constitue une avancée concrète en matière d’autonomie. L’accès à la mobilité active doit être une solution réellement accessible, dans tous les territoires et pour toutes les situations", se félicite Manon Doyelle, porte-parole de Bruno Bernard et tête de liste dans la circonscription Porte des Alpes.