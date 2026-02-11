Politique

Bruno Bernard veut frapper fort : 2000 Vélo’v électriques et 100 km de nouvelles pistes annoncés pour la Métropole de Lyon

Bruno Bernard veut frapper fort : 2000 Vélo’v électriques et 100 km de nouvelles pistes annoncés pour la Métropole de Lyon

Bruno Bernard veut faire du vélo un pilier central des déplacements d’ici 2035. Le président sortant dévoile ce mercredi 11 février son plan pour davantage de Voies Lyonnaises, d'accueillir 2000 Vélo’v électriques supplémentaires, des aides renforcées…

La Métropole de Lyon veut accélérer sur le vélo. Dans un communiqué, la majorité conduite par Bruno Bernard présente une nouvelle feuille de route en matière de mobilités actives.

Depuis 2020, 180 kilomètres de Voies Lyonnaises ont été réalisés pour un investissement total de 200 millions d’euros.

Pour le prochain mandat, au moins 100 kilomètres supplémentaires d’aménagements structurants sont annoncés en cas de victoire, avec un objectif d’achèvement du réseau à l’horizon 2035.

Bruno Bernard évoque notamment la sécurisation des carrefours complexes, la résorption des "points noirs" et le renforcement du maillage en première couronne.

Autre mesure phare : le déploiement de 2000 Vélo’v électriques supplémentaires et la création de 250 nouvelles stations sur le territoire.

L'écologiste annonce aussi vouloir former 5000 personnes par an via la vélo-école publique et gratuite, avec un renforcement des actions dans les entreprises et les établissements scolaires.

Enfin, à partir de 2026, l’aide à l’achat de vélos adaptés pour les personnes à mobilité réduite serait élargie aux roues électriques pour fauteuils roulants. "Le renforcement des aides à l’achat, notamment de vélos adaptés et de roues motorisées pour fauteuils roulants, constitue une avancée concrète en matière d’autonomie. L’accès à la mobilité active doit être une solution réellement accessible, dans tous les territoires et pour toutes les situations", se félicite Manon Doyelle, porte-parole de Bruno Bernard et tête de liste dans la circonscription Porte des Alpes.

Tags :

Bruno Bernard

métropolitaines 2026

Vélo'v

Voies Lyonnaises

0-50 sur 121 commentaires
Laisser un commentaire
avatar
C'est moi le 13/02/2026 à 11:09
Oui on a compris a écrit le 13/02/2026 à 09h38

Vous faites du vélo donc vous ne pouvez être qu’une belle personne

Une belle personne je ne sais pas mais si c'est vous qui le dites je vous remercie.
Je dirais plutot que je suis un opportuniste qui s'adapte..

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 13/02/2026 à 11:04
Comme les bagnolards a écrit le 13/02/2026 à 10h44

Les vélos ne s’arrêtent jamais plutôt, ni aux intersections ni aux passages piétons, alors oui ça fait monter la moyenne

Exactement, car nous sommes plus léger, on ne transporte pas une tonne d'acier et on est pas coincé dans les bouchons..

Signaler Répondre
avatar
Hildegonde le 13/02/2026 à 10:46

Perseverare diabolicum

Signaler Répondre
avatar
Comme les bagnolards le 13/02/2026 à 10:44
C'est moi a écrit le 13/02/2026 à 09h08

Je parle de puissance de véhicule en capacité de pouvoir rouler vite...

Si vous voulez pinailler pas de souci pinailler, les voitures sont largement plus puissance que les velos et pourtant un velo électrique s'arrête tres peu grace aux pistes et va à 25kmh, soit 5kmh de plus que les voitures, le tout presque gratuitement, quand le velo à été rentabiliser..

La faute à qui?
Pas aux automobilistes vous avez raison, ni au cyclistes non plus, nous on s'est juste adapté et vous devriez remercier tout ceux qui se sont adapté car imaginer tout ses cyclistes dans des voitures en solo, ca ne serait pas 5 jours mais 15 jours par an dans les embouteillages .

Et je vous rappelle que je répondait à un commentaire qui faisait reference vulgairement à la selle des cyclistes..
Bonne journée à vous

Les vélos ne s’arrêtent jamais plutôt, ni aux intersections ni aux passages piétons, alors oui ça fait monter la moyenne

Signaler Répondre
avatar
Oui on a compris le 13/02/2026 à 09:38
C'est moi a écrit le 13/02/2026 à 09h08

Je parle de puissance de véhicule en capacité de pouvoir rouler vite...

Si vous voulez pinailler pas de souci pinailler, les voitures sont largement plus puissance que les velos et pourtant un velo électrique s'arrête tres peu grace aux pistes et va à 25kmh, soit 5kmh de plus que les voitures, le tout presque gratuitement, quand le velo à été rentabiliser..

La faute à qui?
Pas aux automobilistes vous avez raison, ni au cyclistes non plus, nous on s'est juste adapté et vous devriez remercier tout ceux qui se sont adapté car imaginer tout ses cyclistes dans des voitures en solo, ca ne serait pas 5 jours mais 15 jours par an dans les embouteillages .

Et je vous rappelle que je répondait à un commentaire qui faisait reference vulgairement à la selle des cyclistes..
Bonne journée à vous

Vous faites du vélo donc vous ne pouvez être qu’une belle personne

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 09:18
Plein a écrit le 13/02/2026 à 08h44

Non, mais c'est régulièrement que je vois des autos 2 ou 4 roues sur le trottoir dans mon quartier.
Il y a votre véhicule parmi elles ?

Non non, je ne vais plus à Lyon, la dernière fois ,un vélo'v qui roulait sur le trottoir a percuté mon épouse, le l'ai copieusement "réprimandé" c'était vous ?

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 13/02/2026 à 09:08
togaro a écrit le 12/02/2026 à 20h55

Vous avez l'habitude de rouler à 200 km heure dans LYON et même en France ? ...n'importe quoi !
Quant à rouler à 20 km heure de moyenne et perdre du temps dans les embouteillages dans LYON, c'est la faute à qui ?
Aux automobilistes peut être ? je vous pose la question.
D'autre part, si on a une voiture , c'est surtout pour s'en servir en dehors de LYON et je vous signale aussi qu'il y a des gens qui habitent autour de Lyon.
Allez chez AFFLELOU si vous ne me croyez pas !

Je parle de puissance de véhicule en capacité de pouvoir rouler vite...

Si vous voulez pinailler pas de souci pinailler, les voitures sont largement plus puissance que les velos et pourtant un velo électrique s'arrête tres peu grace aux pistes et va à 25kmh, soit 5kmh de plus que les voitures, le tout presque gratuitement, quand le velo à été rentabiliser..

La faute à qui?
Pas aux automobilistes vous avez raison, ni au cyclistes non plus, nous on s'est juste adapté et vous devriez remercier tout ceux qui se sont adapté car imaginer tout ses cyclistes dans des voitures en solo, ca ne serait pas 5 jours mais 15 jours par an dans les embouteillages .

Et je vous rappelle que je répondait à un commentaire qui faisait reference vulgairement à la selle des cyclistes..
Bonne journée à vous

Signaler Répondre
avatar
Plein le 13/02/2026 à 08:44
Anti gauchosphere a écrit le 13/02/2026 à 06h28

Oui, pourquoi vous roulez aussi sur les trottoirs quand vous fêtes vos courses ?

Non, mais c'est régulièrement que je vois des autos 2 ou 4 roues sur le trottoir dans mon quartier.
Il y a votre véhicule parmi elles ?

Signaler Répondre
avatar
ils raccompagnent le 13/02/2026 à 06:56
fend la bise! a écrit le 13/02/2026 à 06h31

les cheveux en arriere!quelle impression de vitesse!

doucet à paris

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 06:45
Clotilde02 a écrit le 13/02/2026 à 00h08

Oui oui ouiiii ! La vie est douce à bicyclette ! Les aigris dans leurs voitures finiront bien par goûter à ce plaisir quand il n’y aura plus de pétrole pour leur tas de ferraille

D'ici la , il n'y aura plus de cyclistes à Lyon, ces derniers auront migré plus loin, là ou Amazon pourra livrer à domicile, ou ses magasins bio seront correctement achalandés, car c'est difficile d'empiler les produits sur un vélo cargo , car plus un prestataire ne veut se déplacer sur Lyon pour changer votre chauffe-eau ou un robinet etc ....même Doudou et Nanar seront partis très loin dans un mois 🤣

Signaler Répondre
avatar
fend la bise! le 13/02/2026 à 06:31

les cheveux en arriere!quelle impression de vitesse!

Signaler Répondre
avatar
Anti gauchosphere le 13/02/2026 à 06:28
Plein a écrit le 12/02/2026 à 20h42

Plein de cyclistes.
Avec des sacoches.
Jusqu'à 20 kg de courses pour ce qui me concerne.

D'autres questions de béotien ?

Oui, pourquoi vous roulez aussi sur les trottoirs quand vous fêtes vos courses ?

Signaler Répondre
avatar
Clotilde02 le 13/02/2026 à 00:08

Oui oui ouiiii ! La vie est douce à bicyclette ! Les aigris dans leurs voitures finiront bien par goûter à ce plaisir quand il n’y aura plus de pétrole pour leur tas de ferraille

Signaler Répondre
avatar
Ha ha ha le 12/02/2026 à 21:11

Plus d’aides, plus de dépenses pour pédaler dans la choucroute.

Signaler Répondre
avatar
A vos calculettes le 12/02/2026 à 20:57
roulette russe a écrit le 12/02/2026 à 17h09

Votre calculette est peut être déréglée, car je ne vois pas où trouver 12 hectares libres pour boiser à la Part Dieu. Plutôt 1,2 hectare.

Une faute de frappe , .maïs le résultat est encore plus triste non ?

Signaler Répondre
avatar
togaro le 12/02/2026 à 20:55
C'est moi a écrit le 12/02/2026 à 18h28

Curieux je ne sais pas, toujours est il que je trouve ca moins curieux que d'avoir un engin capable d'aller à 200kmh et de devoir rouler à 20 à lheure de moyenne, de perdre 5 jours en 2025 dans les embouteillages, le tout en dépensant une fortune à l'achat, de l'essence, une assurance, des péages, des parkings..
Je trouve que c'est plutot vous qui avez mal au fesses..

Vous avez l'habitude de rouler à 200 km heure dans LYON et même en France ? ...n'importe quoi !
Quant à rouler à 20 km heure de moyenne et perdre du temps dans les embouteillages dans LYON, c'est la faute à qui ?
Aux automobilistes peut être ? je vous pose la question.
D'autre part, si on a une voiture , c'est surtout pour s'en servir en dehors de LYON et je vous signale aussi qu'il y a des gens qui habitent autour de Lyon.
Allez chez AFFLELOU si vous ne me croyez pas !

Signaler Répondre
avatar
Certes, mais... le 12/02/2026 à 20:49
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 12/02/2026 à 07h44

Bernard sur un vélo nucléaire : le ridicule tue.
Les écolos sont contre le nucléaire, mais ils sont bien contents que cette énergie puisse alimenter quelques vélos.
Cet écervelé de bernard ignore que les batteries de ces vélos sont constituées de matériaux excessivement dangereux, voire mortelles, pour l'homme

Certes, mais en quantités 10 à 100 fois inférieures à celles nécessaires à construire une voiture... (celle que vous défendez bien maladroitement...)

Sans parler du carburant : déplacer 2 tonnes d'acier pour déplacer un humain de 80 kg en pleine forme, c'est vraiment du gâchis...

Signaler Répondre
avatar
Plein le 12/02/2026 à 20:42
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 12/02/2026 à 11h08

Comment un cycliste peut faire les courses ?

Plein de cyclistes.
Avec des sacoches.
Jusqu'à 20 kg de courses pour ce qui me concerne.

D'autres questions de béotien ?

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 12/02/2026 à 18:57
Balek a écrit le 12/02/2026 à 18h36

Tu veux une statue à ton effigie ?

Ouai à la place de Louis XIV à Bellecour..
Je vais demander à Doucet de revendre l'étendage et de faire une statue à mon effigie sur un velo..

Signaler Répondre
avatar
Balek le 12/02/2026 à 18:36
C'est moi a écrit le 12/02/2026 à 14h36

Je suis un cycliste qui va au restaurant..
Je suis un cycliste qui roule sous la pluie, le vent, la neige.

Tu veux une statue à ton effigie ?

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 12/02/2026 à 18:28
Diego a écrit le 12/02/2026 à 16h16

c'est tout de même curieux cette obsession à vouloir s'assoir sur quelque chose de dur

Curieux je ne sais pas, toujours est il que je trouve ca moins curieux que d'avoir un engin capable d'aller à 200kmh et de devoir rouler à 20 à lheure de moyenne, de perdre 5 jours en 2025 dans les embouteillages, le tout en dépensant une fortune à l'achat, de l'essence, une assurance, des péages, des parkings..
Je trouve que c'est plutot vous qui avez mal au fesses..

Signaler Répondre
avatar
Et sinon le 12/02/2026 à 18:14

Une très bonne chose, on attend toujours des clarifications d’aulas sur ce mode de déplacement

Signaler Répondre
avatar
roulette russe le 12/02/2026 à 17:09
A vos calculettes a écrit le 12/02/2026 à 16h39

En supposant une piste cyclable de largeur 3 mètres x100 Km cela représente une surface de 30 Hectares.
Sachant que le déjà très célèbre "bois de la Part Dieu" a une superficie de 12 hectares dire pourquoi cela n est finalement pas drôle ...

Votre calculette est peut être déréglée, car je ne vois pas où trouver 12 hectares libres pour boiser à la Part Dieu. Plutôt 1,2 hectare.

Signaler Répondre
avatar
A vos calculettes le 12/02/2026 à 16:39

En supposant une piste cyclable de largeur 3 mètres x100 Km cela représente une surface de 30 Hectares.
Sachant que le déjà très célèbre "bois de la Part Dieu" a une superficie de 12 hectares dire pourquoi cela n est finalement pas drôle ...

Signaler Répondre
avatar
togaro le 12/02/2026 à 16:30
Anniekuni a écrit le 12/02/2026 à 07h41

C’est bien écrit, la formule est originale mais au delà du fait que ce ne soit pas drôle, sarcastique et faux, résumez vous m, votre vie de la même manière.

Se prendre pour un écrivain et finir par poster un commentaire aussi c#n , ne vous ronge pas trop ?

"Se prendre pour un écrivain et finir par poster un commentaire aussi c#n , ne vous ronge pas trop ?"

Je ne sais pas s'il se prend pour un écrivain ,
par contre, ce que je sais, c'est qu'il a fait un gros travail avec beaucoup d'humour .....et que son commentaire n'est pas aussi con qu'on veut bien le dire !

Signaler Répondre
avatar
Diego le 12/02/2026 à 16:16

c'est tout de même curieux cette obsession à vouloir s'assoir sur quelque chose de dur

Signaler Répondre
avatar
Réverony le 12/02/2026 à 15:08

Et les velo'v rouges non électriques ? (Ce qu’il y a de plus écologique...)
Je prends parfois 4 ou 5 fois le velo'v dans la journée
Avec mon abonnement, je ne paie rien s’il y a des velos rouges
Mais 4 ou 5 Euros s’il n’y en a pas...

Etrangement, pas dz nouveaux velos rouges...

Signaler Répondre
avatar
Trottinette le 12/02/2026 à 14:43

Sur la photo d'illustration, derrière Bruno Bobard, il semble qu'ils aient enlevé les roulettes du vélo du playmobil Lungenstrass ou est ce un effet d'optique ?

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 12/02/2026 à 14:36
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 12/02/2026 à 11h19

Pas de voiture : pas de commerces ni de restaurants. Voyez-vous les cyclistes faire des courses et enfourcher les vélos avec des sacs archi-bondés qui débordent ?
Voyez-vous les cyclistes aller au restaurant ?
Voyez-vous les cyclistes pédaler sous la pluie, grêle, ou rouler sur la neige ?
Voyez-vous les cyclistes se demandant si les vélos sont polluants (batteries dangereuses fortement cancéreuses)?
Voyez-vous les cyclistes s'arrêter aux feux rouges ?
Voyez-vous les cyclistes respecter le code de la route ?
Voyez-vous des cyclistes intelligents ?
Récemment, j'ai vu un cycliste rouler très vite et ne s'arrêtant au stop; ceci s'est traduit par un accident avec un automobiliste. Dieu merci, la voiture et l'automobiliste n'ont rien. C'est très bien ainsi

Je suis un cycliste qui va au restaurant..
Je suis un cycliste qui roule sous la pluie, le vent, la neige.

Signaler Répondre
avatar
Fin du metro et des tcl le 12/02/2026 à 14:36

Ça devient suspect au point de légitimer un désengagement des tcl
Moins de fréquence, pas de desserte : => pédalez donc
Car un ticket de métro c est 2 / 3 à charge de la collectivité ( via le versement des entreprises, les impôts)
Quelle idée géniale ces vélos pour économiser sur du TC

Signaler Répondre
avatar
ecolo pas trop le 12/02/2026 à 14:35
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 12/02/2026 à 07h44

Bernard sur un vélo nucléaire : le ridicule tue.
Les écolos sont contre le nucléaire, mais ils sont bien contents que cette énergie puisse alimenter quelques vélos.
Cet écervelé de bernard ignore que les batteries de ces vélos sont constituées de matériaux excessivement dangereux, voire mortelles, pour l'homme

normal il ne peche pas dans les fleuves lyonnais,c est l endroit ou vivent les velov en grande quantité

Signaler Répondre
avatar
C'est moi le 12/02/2026 à 14:34
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 12/02/2026 à 11h08

Comment un cycliste peut faire les courses ?

Avec un sac à dos, un porte bagage, un velo cargo, une remorque ou tout simplement en se faisant livré.
Ne me remercier pas c'est gratuit..

Signaler Répondre
avatar
Coeur de Lyon le 12/02/2026 à 13:43
Concrètement ? a écrit le 12/02/2026 à 10h39

Le vélo c'est bien mais quels sont les projets, orientations pour répondre aux enjeux stratégiques à la hauteur d'une métropole européenne ? Sur un mandat rien et rien d'autre sur un hypothétique deuxième ? C'est l'idée ?

D'après son collègue militant écolo Doucet : " Lyon ne doit plus être un poids pour la planète", les grands projets pour eux c'est pour la région d'origine de Doucet ?

Signaler Répondre
avatar
Voyez le 12/02/2026 à 13:39
Ouiauxvoituresnonauxverts a écrit le 12/02/2026 à 11h19

Pas de voiture : pas de commerces ni de restaurants. Voyez-vous les cyclistes faire des courses et enfourcher les vélos avec des sacs archi-bondés qui débordent ?
Voyez-vous les cyclistes aller au restaurant ?
Voyez-vous les cyclistes pédaler sous la pluie, grêle, ou rouler sur la neige ?
Voyez-vous les cyclistes se demandant si les vélos sont polluants (batteries dangereuses fortement cancéreuses)?
Voyez-vous les cyclistes s'arrêter aux feux rouges ?
Voyez-vous les cyclistes respecter le code de la route ?
Voyez-vous des cyclistes intelligents ?
Récemment, j'ai vu un cycliste rouler très vite et ne s'arrêtant au stop; ceci s'est traduit par un accident avec un automobiliste. Dieu merci, la voiture et l'automobiliste n'ont rien. C'est très bien ainsi

Voyez vous...
Oui mr.

Signaler Répondre
avatar
Quelle compétition !!!!! le 12/02/2026 à 13:18

Entre Grégory Pastèque et Bruno Bobard, la concurrence fait rage
Tartine Tondelier aurait elle organisé un concours pour les municipales ?

Signaler Répondre
avatar
on apprécie le 12/02/2026 à 12:19
Le Virus Vert a écrit le 12/02/2026 à 09h48

On veut nous taire l origine du désordre mais elle malheureusement très simple:
Il y a plusieurs années en arrière , lors d un congres politique écologique, des forces anti France ont versé (à titre expérimental) une solution virale dans le quinoa du midi.Le virus devait agir tout au plus quelques semaines et s'éteindre de lui même .
Et puis ...le virus s'est emballé et la situation à échappé à ses géniteurs .
Les effets sur l homme sont tres lents mais dévastateurs:
En premier lieu on constate que les contaminés répètent en boucle des mots parfois incompréhensibles tels que "dévaileau-dévaileau" ou encore "piceteci -cable ". Au fur et mesure de l évolution de cette maladie les pauvres gens finissaient par répéter que cela toute la journée avant de disparaitre.
Il y eu Fabiel Bagnol, Eric Pion , Gros Jery Des-sous ,
Je vous laisse la plume pour ecrire la fin de ce nouveau roman !

ah les prénoms d emprunt ...magnifiques :
Fabiel Bagnol , Eric Pion ,et le plus beau Gros Jery Des-sous ,

Signaler Répondre
avatar
johnny le 12/02/2026 à 11:47

Tu voit direct que lui gagnera pas . 2035 le mec veut faire encore 10 ans de travaux apparemment il a pas du voir la merde depuis 3/5 ans

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 12/02/2026 à 11:19
Faux a écrit le 12/02/2026 à 08h58

C’est toi qui est aveugle pour dire que les commerces ne vivent que grâce aux voitures

Pas de voiture : pas de commerces ni de restaurants. Voyez-vous les cyclistes faire des courses et enfourcher les vélos avec des sacs archi-bondés qui débordent ?
Voyez-vous les cyclistes aller au restaurant ?
Voyez-vous les cyclistes pédaler sous la pluie, grêle, ou rouler sur la neige ?
Voyez-vous les cyclistes se demandant si les vélos sont polluants (batteries dangereuses fortement cancéreuses)?
Voyez-vous les cyclistes s'arrêter aux feux rouges ?
Voyez-vous les cyclistes respecter le code de la route ?
Voyez-vous des cyclistes intelligents ?
Récemment, j'ai vu un cycliste rouler très vite et ne s'arrêtant au stop; ceci s'est traduit par un accident avec un automobiliste. Dieu merci, la voiture et l'automobiliste n'ont rien. C'est très bien ainsi

Signaler Répondre
avatar
Belami le 12/02/2026 à 11:14
sur la photo... a écrit le 12/02/2026 à 05h59

il s entraine pour accueillir le tour de france ?

Plus de vélo, mais pas de tour de France, chercher l erreur c'est gens sont hors sol, vivement le mois de mars, ils iront voir si l herbe est plus verte, loin de la métropole lyonnaise.

Signaler Répondre
avatar
D.K le 12/02/2026 à 11:12

Les écolos sont tellement cons que malgré rejet total de leur "gestion" catastrophique et désastreuse ils continuent forcer ! Même les politiciens plus nuls, savent adoucir et corriger leurs erreurs pour attirer quelques électeurs, mais aux.., non !!! Je pense qu’ils préfèrent perdre les élections pour rester en bon santé et échapper la colère des gens au bout des nerfs ! L’effondrement au niveau national est garantie pour les bolcheviques verts !

Signaler Répondre
avatar
TC le 12/02/2026 à 11:08
Bellota a écrit le 12/02/2026 à 00h20

En gros et d’après ma calculette cela coûterait 1 million par km
Sans compter la fermeture des commerces, la ruine des quartiers, la désertification à marche forcée (je devrais dire à vélo forcé) qui ne sont pas estimés
Et la remise en état des chaussées c’est prévu aux calendes grecques ?
Bref le délire continue
Au secours il faut les arrêter

si tout ce pognon avait été mis dans les transports en commun, cela servirait à bien plus de personnes et engagerait la métropole vers l'avenir avec moins de voitures mais des services transports et mobilités du 21e siècle

Signaler Répondre
avatar
Ouiauxvoituresnonauxverts le 12/02/2026 à 11:08

Comment un cycliste peut faire les courses ?

Signaler Répondre
avatar
Moua le 12/02/2026 à 11:05
sur la photo... a écrit le 12/02/2026 à 05h59

il s entraine pour accueillir le tour de france ?

Bin non , ç'est pas le "bon" vélo la .....

Signaler Répondre
avatar
Sidéré le 12/02/2026 à 11:05
Droit dans ses bottes a écrit le 12/02/2026 à 09h49

Une belle idiotie. Des kms de pistes cyclables dans notre région. Plus de trottinettes dessus que de vélos. Un coup énorme . Du gaspillage ...

Voys êtes droit dans vos bottes en racontant n’importe quoi. Il y a statistiquement beaucoup plus de vélos que de trottinettes. Mais pour ca faut ptêt en faire un peu de temps en temps pour s’en rendre compte...

Signaler Répondre
avatar
Pascal 12 le 12/02/2026 à 10:41
Le Virus Vert a écrit le 12/02/2026 à 09h48

On veut nous taire l origine du désordre mais elle malheureusement très simple:
Il y a plusieurs années en arrière , lors d un congres politique écologique, des forces anti France ont versé (à titre expérimental) une solution virale dans le quinoa du midi.Le virus devait agir tout au plus quelques semaines et s'éteindre de lui même .
Et puis ...le virus s'est emballé et la situation à échappé à ses géniteurs .
Les effets sur l homme sont tres lents mais dévastateurs:
En premier lieu on constate que les contaminés répètent en boucle des mots parfois incompréhensibles tels que "dévaileau-dévaileau" ou encore "piceteci -cable ". Au fur et mesure de l évolution de cette maladie les pauvres gens finissaient par répéter que cela toute la journée avant de disparaitre.
Il y eu Fabiel Bagnol, Eric Pion , Gros Jery Des-sous ,
Je vous laisse la plume pour ecrire la fin de ce nouveau roman !

Tous au chômage et à vélo…

Signaler Répondre
avatar
Concrètement ? le 12/02/2026 à 10:39

Le vélo c'est bien mais quels sont les projets, orientations pour répondre aux enjeux stratégiques à la hauteur d'une métropole européenne ? Sur un mandat rien et rien d'autre sur un hypothétique deuxième ? C'est l'idée ?

Signaler Répondre
avatar
Droit dans ses bottes le 12/02/2026 à 09:49

Une belle idiotie. Des kms de pistes cyclables dans notre région. Plus de trottinettes dessus que de vélos. Un coup énorme . Du gaspillage ...

Signaler Répondre
avatar
Le Virus Vert le 12/02/2026 à 09:48

On veut nous taire l origine du désordre mais elle malheureusement très simple:
Il y a plusieurs années en arrière , lors d un congres politique écologique, des forces anti France ont versé (à titre expérimental) une solution virale dans le quinoa du midi.Le virus devait agir tout au plus quelques semaines et s'éteindre de lui même .
Et puis ...le virus s'est emballé et la situation à échappé à ses géniteurs .
Les effets sur l homme sont tres lents mais dévastateurs:
En premier lieu on constate que les contaminés répètent en boucle des mots parfois incompréhensibles tels que "dévaileau-dévaileau" ou encore "piceteci -cable ". Au fur et mesure de l évolution de cette maladie les pauvres gens finissaient par répéter que cela toute la journée avant de disparaitre.
Il y eu Fabiel Bagnol, Eric Pion , Gros Jery Des-sous ,
Je vous laisse la plume pour ecrire la fin de ce nouveau roman !

Signaler Répondre
avatar
Samlion le 12/02/2026 à 09:44

Encore et encore comme dans la chanson de francis cabrel. et les piétons ?????

Signaler Répondre
avatar
Mdr ! le 12/02/2026 à 09:42
Anti gauchosphere a écrit le 12/02/2026 à 08h35

Intelligent ? Pas sûr.... dogmatique, sectaire et totalitaire, c'est prouvé, comme le reste de la clic qui gravite à gauche , si tu ne penses pas comme eux, tu es un déviant facho qu'il faut rééduquer aux "valeurs" de la gauchosphere, seulement elle détient le savoir et la vérité.....

Ouais, alors ce discours, "dogmatique et sectaire".. devrait balayer devant sa porte. Ce n'est qu'une diabolisation étayée par rien de concret, et vous n'êtes qu'une poignée à le répéter en boucle.. en fait ce n'est qu'un narratif ridicule.. et littéralement votre vérité incontestable, par définition donc votre dogme à vous.
Maintenant si vous n'êtes pas capable de prêter un minimum de rationalité à des politiciens en campagne, ni d'envisager une seconde qu'ils agissent de manière reflechie.. ne donnez pas des leçons de sectarisme et abstenez vous d'évaluer l'intelligence des autres.

Il ne ferait pas cette annonce sans penser qu'elle pourrait plaire et lui rapporter des voix.. et encore moins s'il pensait au contraire que ça lui en ferait perdre. Aucun politicien ne ferait ça.
Vous pensez qu'ils ne font pas d'enquêtes d'opinion, pas d'études, rien.. il balance ça au p'tit bonheur ?.. bah ok.

Un râleur fait toujours plus de bruit de deux personnes qui ne se plaignent pas.. mais dans un bureau de vote, on se tait.

Signaler Répondre

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée.
Les champs requis sont identifiés par une étoile *
Si vous avez un compte Lyon Mag, connectez-vous.
Nous ne vous enverrons pas d'email sans votre autorisation.

Le compte Lyon Mag est gratuit et facultatif. Il vous permet notamment de réserver votre pseudonyme pour les commentaires, afin que personne ne puisse utiliser le pseudo que vous avez enregistré.
Vous pouvez créer un compte gratuitement en cliquant ici.