Une mission XXL pour GL Events : 44 500 m2 d’infrastructures à installer pour accueillir 10 000 délégués du monde entier

Le groupe lyonnais GL events a annoncé ce mercredi 11 février avoir été désigné par la municipalité d’Oulan-Bator pour fournir et installer les infrastructures temporaires de la COP17 consacrée à la lutte contre la désertification.

La 17e Conférence des Parties (COP17) de la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification (UNCCD) se tiendra du 17 au 28 août 2026 en Mongolie. Près de 10 000 délégués issus de plus de 190 pays sont attendus pour cet événement international placé sous le slogan : "Restaurer la nature, raviver l’espoir".

Pour accueillir les 197 pays invités, la capitale mongole prévoit l’installation de structures temporaires en périphérie de la ville. À l’issue d’un appel d’offres international mené en trois étapes, GL Events a été sélectionné pour déployer environ 44 500 m2 d’infrastructures.

Le groupe a officiellement reçu le courrier d’attribution ce mercredi des autorités mongoles.

Une expertise reconnue sur les COP

GL Events revendique une solide expérience dans l’organisation de conférences climatiques. L’entreprise lyonnaise indique avoir déjà participé à 11 COP entre 2011 et 2024, dont la COP16 organisée à Riyad, en Arabie saoudite.

Pour Olivier Ginon, président-directeur général du groupe, ce contrat confirme la reconnaissance internationale du savoir-faire lyonnais : "Ce nouveau contrat témoigne de la confiance qui est accordée au Groupe, devenu expert dans l’accompagnement des grands événements mondiaux au service des organisations internationales. Je tiens à remercier la municipalité d’Oulan-Bator auprès de qui nous allons déployer des équipes opérationnelles dans les plus brefs délais afin de délivrer des prestations à la hauteur des standards internationaux attendus".