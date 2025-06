"Un honneur" : Olivier Ginon (GL Events) veut faire du Stade de France "une destination évènementielle"

En récupérant son exploitation au nez et à la barbe du consortium Vinci-Bouygues, GL Events gèrera l'enceinte de Saint-Denis pour les 30 prochaines années.

Le président du groupe lyonnais, Olivier Ginon, s'est dit "fier du travail acharné" mené par ses équipes. "C’est un honneur de pouvoir écrire la suite de l’histoire de la vitrine française de toutes les réussites, dans le cadre d’une gouvernance repensée", a-t-il poursuivi dans un post sur LinkedIn.

Le premier défi sera d'assurer les concerts déjà programmés d'AC/DC au Stade de France les 9 et 13 août.

Puis viendra le temps d'imaginer davantage de fonctions pour l'écrin : "Notre ambition pour cette enceinte iconique est claire : faire du Stade de France une destination événementielle portée par une programmation enrichie et de nouveaux formats mettant l’accent sur l’émotion et l’expérience des spectateurs et visiteurs. Plus que jamais, le Stade de France sera ouvert à de nouveaux sports et de nouvelles dates pour le plus grand plaisir de tous", promet Olivier Ginon.