Lyon : 14 écoles vont héberger des enfants à la rue pour cette rentrée

Ce lundi 1er septembre marquera la grande rentrée des classes pour tous les élèves du territoire. L’occasion pour le collectif Jamais Sans Toit de faire le point sur la situation des enfants laissés à la rue dans le Rhône, à quelques jours de cet évènement. Dans la métropole lyonnaise, près de 235 enfants ont été mis à l’abri dans des écoles.

Problème, la mobilisation de ce collectif ne suffit pas. "À Lyon, les soutiens bénévoles (parents d'élèves, enseignants) sont épuisés et saturent. Les occupations d'école s'éternisent : certaines familles y survivent depuis deux ans, dans des conditions extrêmement spartiates", peut-on lire dans un communiqué paru ce jeudi 28 août.

Pour cette rentrée 2025, Jamais Sans Toit a annoncé que 14 établissements scolaires allaient s’engager à servir de refuge pour 40 enfants en situation de grande précarité. "Les occupations d'école n'avaient pas été pensées pour s'installer dans la durée. Au-delà d'un certain temps, notre petit bricolage solidaire peut s'assimiler à de la maltraitance. Pas de vrais matelas, souvent pas de douches, une mise à l'abri très rudimentaire, uniquement pour la nuit, avec des parents et des bébés en situation d'errance pendant la journée et le week-end", a tout de même tenu à alerter le collectif.

L’école Michel Servet (Lyon 1er), douze écoles des 3e, 5e, 7e et 9e arrondissements, ainsi qu’un établissement scolaire de Vénissieux s’apprêtent à accueillir ces enfants dès la rentrée. "Une mobilisation citoyenne inouïe qui tente tant bien que mal d'assurer une continuité dans l'hébergement", a martelé Jamais Sans Toit.