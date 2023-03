Lyon : deux enfants scolarisés dorment dans leur école avec leurs parents faute de logement  

Cette fois-ci, c’est l’école Anatole France de Vénissieux qui est concernée. Deux enfants de 6 et 3 ans respectivement scolarisés en école primaire et maternelle, ainsi que leurs parents sont sans solution d’hébergement.

En apprenant que la famille avait déjà passé une nuit dans la rue, le personnel et les parents d’élèves de l’établissement se sont mobilisés pour trouver une solution. Ils ont décidé de créer le "Collectif Anatole Jamais Sans Toit" et de venir en aide à cette famille, en occupant l’école, depuis ce mardi soir, pour qu’elle puisse y dormir. Le collectif déplore le "manque de réactivité des pouvoirs publics" face à cette situation et attend de l’Etat "qu’il soit à la hauteur de ses engagements".

"Nous exigeons que les services municipaux, métropolitains et préfectoraux proposent rapidement une solution de logement digne et pérenne, pour cette famille comme pour tous les enfants et toutes les familles à la rue sur l’ensemble du territoire", termine le communiqué.