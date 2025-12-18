Recensement : Lyon reste troisième ville de France, Villeurbanne poursuit sa forte progression

Avec 519 127 habitants, Lyon demeure la troisième ville de France, derrière Paris et Marseille. La capitale des Gaules conserve toutefois une avance désormais très réduite sur Toulouse, qui compte 514 819 habitants, confirmant un resserrement entre les deux communes.
Entre 2017 et 2023, la population lyonnaise a progressé de 0,1% par an en moyenne, une croissance plus modérée que lors de la période précédente, mais qui permet à la ville de maintenir son rang national. À l’échelle du département du Rhône, la population atteint 1 914 667 habitants, en hausse moyenne de 0,6% par an, une évolution portée principalement par le solde naturel, complété par un solde migratoire positif.
Parmi les grandes communes, Villeurbanne confirme sa trajectoire ascendante. Avec 163 684 habitants en 2023, la deuxième ville du département affiche une croissance annuelle moyenne de 1,7% depuis 2017. Une progression marquée qui lui permet désormais de se hisser désormais à la 16ᵉ place des communes les plus peuplées de France, poursuivant une dynamique engagée depuis plusieurs années. Elle était 20e en 2017, et double des communes comme Grenoble, Dijon ou Angers, officiellement plus "petites" que Villeurbanne.
D’autres villes de la première couronne lyonnaise enregistrent également une croissance soutenue, notamment Vaulx-en-Velin et Saint-Priest, tandis que certaines communes, comme Vénissieux ou Écully, connaissent un léger recul démographique.
Ces données confirment une recomposition progressive des équilibres urbains dans l’agglomération lyonnaise, marquée par une croissance plus diffuse et un rôle accru des communes périphériques.
a 4200 habitants près, ce qui est très peu, il avait raison. Le fait est bien que Lyon se fait rejoindre par Toulouse et qu’il est normal de s’interroger sur cette stagnation demographique (quoi qu’on en pense)Signaler Répondre
Ces statistiques ne veulent plus rien dire! Qui est capable de dire où commence Villeurbanne et où finit Lyon? Ce qui est important, c’est l’agglomération ou même mieux l’aire urbaine. Pour Lyon, elle s’étend dans l’Isère, dans l’Ain et même dans la Loire. Je vous trouve un peu légers dans la rédaction de votre article…Signaler Répondre
Lyon est la deuxième ville de France et 3eme commune de France, ce sont les termes et définitions qui sont compliqués pour certains. 😏Signaler Répondre
toulouse = 20 a 30 % de SDFSignaler Répondre
Ça prend en compte tous les clandestins et OQTF ?Signaler Répondre
Aulas avait encore raconté n'importe quoi à ce sujet.Signaler Répondre
Sur RTL: ""Lyon n'est plus la deuxième ville de France, contrairement à ce qu'on dit, affirme l'ancien président de l'OL. Lyon est maintenant la quatrième ville de France, donc en cinq ans, ça a été une décadence formidable"."
https://www.rtl.fr/actu/politique/municipales-a-lyon-on-est-dans-une-situation-de-decadence-absolue-denonce-jean-michel-aulas-candidat-a-la-mairie-de-la-ville-sur-rtl-7900546427
Question: lui est-il déjà arrivé de dire quelque-chose qui ne soit pas une grosse connerie ?