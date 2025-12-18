Faits Divers

Explosion de Trévoux : une marche blanche organisée vendredi en hommage aux deux jeunes frères décédés
Une marche blanche sera organisée ce vendredi après-midi à Trévoux dans l’Ain pour rendre hommage aux deux jeunes enfants décédés lors de l’explosion survenue dans un immeuble lundi soir.

La marche blanche partira à 16h30 de la place de la Terrasse, passera par les lieux du drame, pour rejoindre l’école maternelle où étaient scolarisées les deux victimes âgées de 3 et 5 ans. C’est là qu’un lâcher de ballons rouges et bleus aura lieu et un dépôt de peluches a été autorisé par la famille.

"Cette marche se déroulera dans le silence, la dignité et le respect, en hommage aux enfants et en soutien à leurs proches", peut-on lire sur le message relayé par la Ville de Trévoux. 

Pour rappel, l’enquête a montré qu’un suicide était à l’origine du drame. Le parquet de Bourg-en-Bresse a indiqué que la troisième victime, une femme femme décédée dans l'explosion, s'était suicidée en ouvrant le gaz à son domicile.

hommage de rien du tout le 18/12/2025 à 20:28

hommage, mais hommage de quoi ? Ca serait plus juste de dire "une marche blanche en mémoire de"

