Explosion de Trévoux : une marche blanche organisée vendredi en hommage aux deux jeunes frères décédés

La marche blanche partira à 16h30 de la place de la Terrasse, passera par les lieux du drame, pour rejoindre l’école maternelle où étaient scolarisées les deux victimes âgées de 3 et 5 ans. C’est là qu’un lâcher de ballons rouges et bleus aura lieu et un dépôt de peluches a été autorisé par la famille.

"Cette marche se déroulera dans le silence, la dignité et le respect, en hommage aux enfants et en soutien à leurs proches", peut-on lire sur le message relayé par la Ville de Trévoux.

Pour rappel, l’enquête a montré qu’un suicide était à l’origine du drame. Le parquet de Bourg-en-Bresse a indiqué que la troisième victime, une femme femme décédée dans l'explosion, s'était suicidée en ouvrant le gaz à son domicile.