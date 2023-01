Lyon : mystérieuse explosion entendue ce mercredi soir dans de nombreux arrondissements

Des Lyonnais ont ainsi assuré avoir entendu "deux explosions", et ce à travers toute la ville. Le bruit aurait été perçu dans une large partie de la capitale des Gaules, puisque des habitants des 2e, 5e, 6e ou encore 8e arrondissements ont alerté notre rédaction.

"Dans le vieux Lyon ça a fait trembler les murs", assurait par exemple un témoin, tandis qu’un autre affirmait avoir vu un flash lumineux juste avant le "boom". Une mystérieuse vidéo, vraisemblablement prise dans le 8e arrondissement de Lyon, montre un panache de fumée blanche s’élever dans les airs.

Mais, contactés, les sapeurs-pompiers et la police nous ont assuré qu’aucune intervention en lien avec une explosion n’avait été lancée ce mercredi soir. Il n’y aurait pas eu non plus de découverte supplémentaire ce jeudi matin.