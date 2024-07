"Merci à la Ville de Lyon" : l’équipe japonaise de gymnastique termine son entrainement à Lyon avant les Jeux Olympiques

Les mains pleines de cette poudre blanche que l’on nomme magnésie, les cris d’encouragement et un nuage de fumée blanc du aux mains qui frottent les barres et qui s’entrechoquent.

L’équipe masculine japonaise de gymnastique artistique s’entraine dans le 8ème arrondissement de Lyon dans le gymnase Serguei Vorontzov depuis ce lundi. Une préparation primordiale puisque l’équipe part dès ce vendredi à Paris pour disputer leur titre olympique aux JO 2024.

"Là il est en soleil, encore soleil, lune, il prend de l’élan et il termine sur un double salto avant et demi-vrille", souffle Bachir Salmi captivé par le spectacle qu’il est en train de voir. Cet ancien gymnaste de haut niveau puis entraineur à Vénissieux est impressionné par le travail des tenants du titre olympique. "Ce que vous voyez c’est du niveau mondial, c’est incroyable. Vous voulez mon avis, ils vont encore remporter la médaille cette année", avoue-t-il a demi-mot.

Il faut dire que l’entrainement est a coupé le souffle en témoigne le visage des enfants médusés par les performances sportives des gymnastes nippons. "Je veux devenir comme lui !", "tu as vu ce qu’il a fait avec ses bras !?", crient-ils ou plutôt chuchotent-ils entre eux, le silence exigé par la délégation japonaise pour une concentration totale de leurs gymnastes.

Et il n’y a pas que les enfants que cela fait rêver. Alphonse Burbail, 20 ans a eu la chance de s’entrainer aux côtés des gymnastes japonais. "Ils ont sept heures de décalage et pourtant ils font des performances incroyables. On a beaucoup appris en les regardant", indique-t-il.

Une équipe nippone ravie de son accueil

Ces entrainements franco-japonais ont été possibles grâce à la nomination du gymnase Serguei Vorontzov en Centre de Préparation aux Jeux mais qui est aussi le pôle France de gymnastique.

"Nous apparaissons sur un catalogue de centre à haut niveau. Ce sont les Japonais qui nous ont donc contacté pour que leur équipe s’entraine dans nos locaux", indique Chantal Bouchardon, chargée de mission à la délégation des sports à la Ville de Lyon.

Encore en sueur mais cette fois vêtus de T-shirt, le chef d’équipe Kaya Kazuma et le médaillé d’or olympique en 2020 à Tokyo Daiki Hashimoto prennent le temps de s’exprimer malgré un entrainement éprouvant. "L’entrainement s’est très bien passé dans ce gymnase magnifique. Nous étions entourés d’enfants, ça nous a mis dans l’ambiance des Jeux Olympiques car nous avions un public", explique le jeune médaillé.

"Les enfants nous ont fait des dessins avec des écritures en kanji (caractère chinois utilisé par l’alphabet japonais) c’est très difficile donc nous sommes impressionnés. Merci à eux et à la Ville de Lyon de nous avoir prêté ces équipements", renchérit le chef d’équipe.

La majorité de l’équipe japonaise a depuis quitté Lyon et le gymnase Serguei Vorontzov direction le village olympique de Paris. Le reste de l’équipe continuera de s’entrainer à Lyon avant de rejoindre la capitale vendredi prochain.