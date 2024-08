Jeux Olympiques à Lyon : neuf interpellations réalisées en marge du tournoi de football

A Lyon, onze matchs de football masculin et féminin se sont déroulés dans le stade de Décines. Et l'important dispositif de sécurité imaginé (650 policiers et gendarmes déployés chaque jour avec le renfort d'agents étrangers), allié à la faible présence de supporters violents et dangereux, a permis que l'évènement mondial se déroule sans trop d'accroc dans l'agglomération.

Selon un bilan de la préfecture du Rhône révélé par le Progrès ce samedi, il y a eu neuf interpellations réalisées entre le 24 juillet et le 9 août.

On se souvient notamment de l'épisode du supporter irakien de nationalité belge surpris en train de piloter un drone au-dessus de la pelouse du Groupama Stadium. Des vendeurs de faux billets ont également été appréhendés aux environs du stade décinois. A noter enfin une grosse bagarre qui a nécessité l'intervention des forces de l'ordre.