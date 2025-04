Féminicide et infanticide à Vaulx-en-Velin : l’accusé meurt à la veille de son procès à Lyon

Le procès d’un double meurtre survenu à Vaulx-en-Velin en avril 2022 n’aura finalement pas lieu. L’homme de 30 ans qui devait répondre de féminicide et d’infanticide devant les assises de Lyon est décédé moins de 48 heures avant l’ouverture de son procès.

Son corps a été retrouvé dans la nuit du 8 au 9 avril, alors qu’il était placé en détention provisoire depuis près de deux ans, rapporte Le Progrès. Les causes exactes du décès ne sont pas encore connues à ce stade.

Les faits remontent au début du mois d’avril 2022, dans un appartement du quartier de la Grappinière. L’homme était accusé d’avoir poignardé à mort son ex-conjointe, âgée d’une trentaine d’années, et leur fille de 10 ans. Les corps avaient été retrouvés allongés sur un lit, dissimulés sous des matelas et des couvertures. Après les faits, le mis en cause s’était lui-même présenté à la police, plusieurs jours plus tard.

L’audience devait s’ouvrir ce jeudi matin au palais de justice de Lyon. En l’absence de l’accusé, le procès ne pourra pas se tenir et l’action publique sera juridiquement éteinte. Une courte audience pourrait néanmoins avoir lieu pour acter cette issue.

Des proches des victimes, venus spécialement du Burkina Faso pour assister au procès, se retrouvent ainsi confrontés à un épilogue brutal, sans jugement ni réponse judiciaire.