Olivier Berzane : "150 habitants du 8e arrondissement vont expérimenter la sécurité sociale alimentaire"

Le marché clandestin des Etats-Unis n'en finit pas de pourrir la vie des habitants du 8e, et de donner des migraines au maire. Olivier Berzane, qui a dépensé 140 000 euros pour barriérer l'endroit où s'installaient les vendeurs à la sauvette, regrette également que le site soit "une déchèterie à ciel ouvert".

"Depuis trois mois, il y a des forces municipales en nombre les mardis, jeudis et samedis pour garantir le bon déroulement du marché légal", explique l'édile écologiste, qui ne peut que constater que le marché clandestin s'installe désormais l'après-midi sous la halle.

"Il y a une telle proportion de vendeurs qu'aujourd'hui, sans aide plus importante des forces de police nationale, on n'arrivera pas à s'en sortir. (...) On a besoin d'actions conjointes, renforcées", poursuit Olivier Berzane.

Concernant l'îlot Kennedy où verront notamment le jour les Ateliers de la Danse et une nouvelle piscine, le maire du 8e est satisfait : "L'intégralité du chantier sera livré en l'espace de six ans, en partant de rien. C'est quand même un sacré boulot qui aura été fait".

Le 8e arrondissement pilotera également une expérimentation sur la sécurité sociale alimentaire, que réclament les activistes de Riposte Alimentaire. "La question de la précarité alimentaire est essentielle dans cet arrondissement. La caisse de l'alimentation c'est permettre à tout un chacun de se nourrir avec des produits de qualité chaque mois", indique Olivier Berzane qui annonce le début de l'expérimentation en septembre avec 150 habitants volontaires.

00:00 Marché clandestin des Etats-Unis

03:46 Ilot Kennedy

04:56 Mermoz

06:05 Voies Lyonnaises

07:02 Sécurité sociale alimentaire

08:18 Européennes