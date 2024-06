Jean-François Debat : "Ceux qui crament la caisse, c'est la Macronie"

A la Région Auvergne-Rhône-Alpes, on se demande de quoi sera fait demain. Car son président Laurent Wauquiez est favori pour redevenir député de Haute-Loire, et il devra céder son siège. Pour Jean-François Debat, "ça illustre la manière dont il considère la Région et ses électeurs".

Le maire de Bourg-en-Bresse défend la nécessité du Nouveau Front Populaire face à la menace que constituerait selon lui le Rassemblement national. D'où son discours cherchant à exclure de l'équation le camp présidentiel : "On accuse le NFP de cramer la caisse. Ceux qui crament la caisse, c'est la Macronie avec 50 milliards de dépenses fiscales annuelles, financées par du déficit".

Sur le financement du programme du NFP, l'ancien grand argentier du PS a la solution : "Qui doit payer ? Ceux dont le patrimoine a été multiplié par dix lors des 20 dernières années".

00:00 Laurent Wauquiez candidat aux législatives

03:53 Chances de la gauche aux législatives

06:37 Front républicain

08:22 Quelle majorité ?