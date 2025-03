Stéphane Gemmani : "Si vous n'êtes pas dans l'écurie de Laurent Wauquiez, même à droite, vous en souffrez"

Cette semaine, le groupe PS à la Région Auvergne-Rhône-Alpes dressait un bilan à mi-mandat pour Laurent Wauquiez et Fabrice Pannekoucke. Najat Vallaud-Belkacem et les élus socialistes dénoncent "une gestion opaque et très autoritaire", une "absence de projets territoriaux" et un "manque de transparence".

"A partir du moment où vous n'êtes pas dans l'écurie de Laurent Wauquiez, même à droite, vous en souffrez", indique Stéphane Gemmani, qui évoque du "clientélisme" de la part de l'exécutif LR.

Plus globalement, c'est une "gestion à la petite semaine" que regrette le porte-parole du groupe PS. "Faire des économies à droite, à gauche pour afficher un soit-disant bon bilan, je ne suis pas sûr que ce soit la solution", poursuit-il.

00:00 Bilan de mi-mandat à la Région

03:48 Investissements dans la sécurité

05:40 Transports

10:09 Procès en diffamation