La parathlète Manon Doyelle désignée tête de liste pour les métropolitaines et porte-parole de la campagne de Bruno Bernard

Manon Doyelle conduira la liste dans la circonscription Porte des Alpes et devient, dans le même temps, porte-parole de la campagne métropolitaine.

Âgée de 36 ans et habitante de Bron, Manon Doyelle est directrice d’un fonds de dotation, ancienne parathlète en paracanoë et engagée de longue date dans le monde associatif. Elle a également été nommée au Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) entre 2018 et 2023.

Dans le dispositif de campagne, la cheffe de file écologiste à Bron exercera ce rôle de porte-parole aux côtés de Cédric Van Styvendael, maire PS de Villeurbanne.

Cette annonce s’inscrit dans le cadre de la campagne "Avançons ensemble", portée par la liste d’union de la gauche et des écologistes. Elle ouvre une séquence politique qui se poursuivra à la rentrée avec la présentation des autres têtes de liste métropolitaines.

Manon Doyelle explique fonder son engagement sur son expérience personnelle et professionnelle : "J’habite à Bron et je vis au quotidien les réalités de la circonscription Porte des Alpes. (…) Si je m’engage aujourd’hui, c’est pour mettre cette expérience au service des habitants et contribuer, collectivement, à ouvrir une nouvelle étape de l’action métropolitaine".

Bruno Bernard justifie ce choix en mettant en avant une volonté de continuité politique : "Après cinq années d’action, il s’agit d’ouvrir une nouvelle étape pour la Métropole. (…) En nommant Manon Doyelle, habitante de Bron et issue de la société civile, nous affirmons une parole politique claire, utile et en prise avec la vie quotidienne des habitants de notre métropole".